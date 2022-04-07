台媒稱美眾院議長佩洛西4月10日或率團訪台

美台近期聯繫頻繁，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）被指4月10日將率團訪問台灣。



據台灣《聯合報》4月7日報道，4月10日為《台灣關係法》立法43周年，而蔡英文政府近來緊鑼密鼓籌備迎接美國國會議員訪問團。

消息人士透露，佩洛西將率團訪問亞洲，預定10日抵台。涉外人士稱，此次美國國會議員團訪台，將可展現美國國會對台支持，以及對台美關係、《台灣關係法》的重視。

據報道，對於佩洛西此行，為避免北京抗議、阻撓而生變，涉外與國安人士低調以對，表示目前無相關訊息可宣布，未證實也未否認。

日本共同社4月6日則引述日美政府消息人士報道，佩洛西預計最快7日抵達日本，10日與日本首相岸田文雄會面。

《聯合報》的報道稱，在佩洛西這趟亞洲行的訪問團成員中，傳出去年表達有意訪台的眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也可望隨行。

米克斯去年12月接受美國媒體的訪問時說，會在今年1月率領跨黨派議員訪問亞洲，台灣是其中一站，但《聯合報》報道，訪台安排因疫情、行程等因素而未成行。

佩洛西辦公室回應時說，依照慣例，基於一貫的安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息。《聯合報》記者4月5日也詢問米克斯是否計劃訪台，他以「我不清楚」回應。

熟悉台美事務的人士指出，美國會高層曾表達訪台意願，一般台美雙方不會提早宣布美國議員訪台計劃，主要考量恐因北京抗議、阻撓而生變。