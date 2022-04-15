俄烏衝突後的大哉問：「武統台灣」是不是美國挖的坑
自2月24日俄烏戰爭爆發後，中國輿論圍繞兩大陣地，展開了激烈的攻防與廝殺：其一，是對俄羅斯興戰的政治評價；其二，是基於俄烏衝突進展，對於「武統台灣」的預測與想像。
在「俄羅斯攻打烏克蘭」一事上，中國網民的爭論又可分為「情感」、「戰略」兩大戰線，前者大多聚焦以下的靈魂拷問：是否「同理」俄羅斯的出兵行為；是否認為美國、歐盟乃至烏克蘭，需要為衝突的爆發負一定責任；俄軍又是否為烏東人民的「解放者」等。以上種種不一而足，大抵是對西方反俄敍事的鏡像反彈，同時飽含湧向「自由主義」話語的滿腔怒火。如此情緒，與美國近年對中國發起的種種攻勢相關。故在中國網路中，對俄立場某種程度上，成了檢驗「是否愛國」的道德準繩，以及能否「勘破自由主義謊言」的鍵政「照妖鏡」。
而在「戰略」層次討論中，軍迷們此起彼落展開激辯，但廣大網友最關心的議題，仍不離「俄羅斯是否陷入美國陷阱」，即莫斯科是否在美國搧風點火、造勢誘打下，被迫於不利的時間展開行動？而檢驗此問的「標準」，自是戰場的實際進展。
平心而論，俄羅斯起初確是設想了「閃電戰」的作戰劇本，故2月24日包圍並牽制東部烏軍後，便一路直插基輔，並未給予烏克蘭「足夠猛烈」的摧毀式第一擊，俄方代表團甚至早在25日便出發前往白俄羅斯，準備與烏克蘭談判。但事件後續發展顯然不如俄方預期，美國與北約的行動雖僅稱得上「半調子」援助，烏克蘭的抵抗意志卻十分堅強，以至戰爭時程延長過月，即便普京（Vladimir Putin）的國內支持度不降反升，俄軍也逐步放棄包圍基輔、改轉烏東戰場佔領施壓，俄羅斯「未能速戰速決」乃不爭事實。
在此基礎上，有部分中國網友不論初始立場為何，皆認為俄羅斯確實「掉入美國挖的坑」，不僅深陷戰爭泥淖，更賠上多年經濟發展；反觀美國則借戰火鞏固了對歐主導權，更強化已經腦死的北約權能。在此認知脈絡內，不少人聯想到了台海危機，並得出「武統也是美國陷阱」的結論，主張兩岸應避免兵戎相見，否則將步「俄羅斯後塵」。
「誘打」之說為何無法服眾
可想而知，上述主張引爆了新一波輿論衝突，「是否支持武統」與「是否同理俄羅斯」類似，成了檢驗「愛國」的標準，且在立場不同的兩個圈圈內，意外找到了「共同交集」。
對某些支持武統者而言，主張「武統台灣也是美國陷阱」者，似乎在暗示「武統」是引誘好戰莽夫的詭計、摧毀中國發展紅利的糖衣毒藥，連帶諷刺自己千方百計要做「愛國賊」；而在部分反對武統者眼中，其也確實擔憂武統帶來的不確定性，不論是損害難計的軍事進攻，或是美國借勢發起的聯合制裁，都可能讓中國重蹈俄羅斯覆轍：經濟秩序大亂、陷入道德低谷，故實不該在台海問題上冒進。
然而，在「為中國考量」的前提基礎上，討論「武統台灣是否為美國陷阱」，其實並非俄烏衝突的直接產物，而是脱胎於輿論場上激辯多時的「誘打說」，意即美國是否有意在台海營勢，以誘使北京動手並陷入政經軍僵局。換言之，各方更多是借俄烏戰爭的時事發展，再度展開了立場攻防：支持武統者，認為俄羅斯此舉，具有一定示範作用；反對者則緊扣戰事成本，主張中國必須維持「戰略定力」。
平心而論，雙方的初始主張，在「為中國考量」的視野內，皆有一定道理。然而俄烏衝突激化了兩派博弈，戰事發展看似為「誘打」說提供了彈藥，其實同樣事件、不同詮釋，亦能為反對陣營增添不少底氣。
首先，認為美國「誘打」俄羅斯者，主張莫斯科在烏克蘭吃了敗仗，未能在包圍基輔後，逼迫烏克蘭簽署城下之盟，眼下改口「鞏固東部戰果」，不過是唾面自乾的政治謊言；但反對者則認為，俄羅斯的轉略轉換極具彈性，既然閃電戰未能奏效，便轉為實質佔領與殲滅，也就是除了烏東兩處共和國與克里米亞外，再拿下赫爾松（Kherson）與馬裏烏波爾（Mariupol），使前述三地實質相連，同時消滅被圍困的烏軍，最終迫使烏克蘭永久分裂，發展成近似朝鮮半島的局面，「東烏克蘭」由俄軍實質控制，「西烏克蘭」則成為西方劃定的反俄前線。而美歐已通過實際行動證明，縱使烏克蘭化作焦土、難民西涌，其也不打算開放烏克蘭加入北約，故莫斯科可謂達成了阻擋北約東擴的戰略目標，同時奪下更多烏克蘭領土，鞏固了烏東的安全緩衝區。
其二，認為美國「誘打」俄羅斯的論述，也聚焦經濟制裁力道，以及俄羅斯爆發反普京示威的可能。然而反對者同樣在後續發展上，解讀出了另一種趨勢，一來此次美歐欲強制對俄脱鈎，卻在高喊口號後陷入一片手忙腳亂，制裁確實重創了俄羅斯經濟，卻也同樣擊打了正因「政治正確」自縛手腳的西方，包括被迫「斷氣」的德國，以及正在削弱美元霸權的美國自身；而在內政場域，俄羅斯確曾爆發大規模反戰遊行，但伴隨莫斯科逐漸掌握宣傳話語權、普京又出台嚴厲的輿論管控措施，俄羅斯輿情逐漸回穩，短期之內難見「顏色革命」爆發跡象。
簡言之，「美國誘打俄羅斯」之說雖有市場，卻無法全然服眾，關鍵便是後續各方的實質損益。或許烏克蘭之役確為美國精心設計的陷阱，俄羅斯也着實低估了基輔的反抗意志與決心，因此付出比預期更高的人力與軍事成本，但由後續發展觀之，美國又何嘗不是看輕了俄羅斯的政權韌性與行動決心？
「武統」與台海問題的本質
在「支持誘打說」者眼中，俄烏衝突暴露了莫斯科的狂妄自大、瞻前不顧後；在「駁斥誘打說」者看來，俄軍的戰事受挫反在一定程度上，證實了出兵之舉確有必要，畢竟尚未被北約武裝成功的烏克蘭，都令俄軍如此吃力，若待至未來怎還得了？換言之，俄羅斯明知是坑也要跳，為的就是避免某一日「坑會大到不能跳」。
同樣道理，也可被運用在台海議題上。在「支持誘打說」者看來，美國有意在台重演烏克蘭戰局，以將中國推入久戰難停、制裁加身的窘境，甚至也不避諱北京察覺此意圖，畢竟其若為此裹足不前、持續拖統，便意味華盛頓可持續把玩台灣牌，並在中國東南沿海打入戰略楔子；然在北京決策圈、中國輿論場內，也永遠會有聲音主張「反其道而行」，意即須在「美國得逞前」動手，儘管中國會因此付出軍事、經濟、輿論代價，現在付出的也遠比未來小。
兩派博弈經年，前者因與「和統」的政策主軸掛靠，故仍屬論述主流，大陸知名涉台學者章念馳所謂「智統、巧統台灣」主張，便與此前提高度相關。然由章念馳近期招致的批評來看，其所謂「時與勢都在中國一方」的論述，已逐漸站不住腳，畢竟中美博弈激化了「台灣牌」烈度，台獨趨勢更在島內氾濫成片，從文化創作的大批整風、新聞媒體的被迫撤照與自我審查、國民黨內的獨化呼籲，皆昭示了反中民粹的積重難返。
如此殘酷現象，直擊了「誘打說」的核心假設，即「台獨趨勢可以逆反」。在過往大陸涉台學界內，此類論述多不勝數，但其條件設定大抵是：民進黨執政失敗、治理失能，或是美國對台蠻橫、背叛盟友先例無數；至於「武統」則極少被考量在內，甚至反被認為是可能導致統一「貌合神離」的關鍵。
而多年以後的現實發展也證明，民進黨的慘淡政績無助遏抑台獨，台灣民眾反願在台獨信仰旗幟下，包容民進黨的倒行逆施；而美國拋棄盟友雖會讓台灣民眾寒心，卻終究難撼島內政治結構，畢竟藍綠兩黨皆受美國扶持，往後也只會加倍比試誰更親美，疑美論註定只能在民間浮動，難至上層建築。且美國拋棄盟友無數，不僅暴露美國之冷血，也側面說明，多數受美宰制、精英親美的小型政體，皆無法自前車之鑑吸取教訓，或是美國勢力滲透之深無可挽回，阿富汗先例便無改烏克蘭結局，又如何能期待台灣必然「出現奇蹟」？
除此之外，台海與烏克蘭的實質差異，也在一定程度上，弱化了「美國誘打」對中國輿論場的威嚇力。第一，烏克蘭與歐陸實質相連，故諸如刺針、標槍反坦克導彈等巷戰武器，可通過東歐邊境持續輸入烏克蘭，但台灣四面環海，雖高呼要抗中保台打巷戰，卻僅向美國採購了400枚標槍充數，並將大筆經費投入第一擊後極易被殲的戰機、防空系統上。除非美台軍工複合體自今日起改變軍售策略，大量對台輸入標槍與刺針等武器，方有可能產生實質變化，否則所謂「巷戰」仍是停留在口號宣傳，掃帚畢竟不能在現代戰場上發揮效用。
第二，烏克蘭自2014年起湧現大批極右民兵團體，烏東更是持續內戰，早在俄羅斯動武前，烏軍便經歷了8年的整軍與訓練，要一夕潰散有其難度。然而台軍久未經戰，民眾更是「閃兵」成風，不惜假冒罹患愛滋病、留下紀錄，也要逃避兵役，而募兵制同樣成效奇差，顯然不是每位鍵盤戰士都願身體力行。除非台灣政府願得罪選票、大刀闊斧，將兵役時程強制拉長為一年以上，並要求高中與大學增開「打靶必修課」、「巷戰訓練學程」，補助全台廣設靶場，同時要求基層籌組「民防團體」、定期演訓，否則要成為「下個烏克蘭」，無異於夢囈空談。
析論至此，「誘打說」的尷尬顯而易見：眼下台灣並不具備烏克蘭的軍事韌性與抵抗能力，但美台的軍事實質勾連綿延未斷，甚至可能持續升級，例如「刺蝟戰略」的口號高唱，便為「駁斥誘打說」一派，提供了不少彈藥。如此發展改變了台海氛圍，在北京過往長年決策內，擱置爭議、模糊對峙，確為對台策略主軸，畢竟這是考量中美關係、台灣政情下，得出的最小成本選項；然而國際情勢風雲變幻，「最小成本」的考量條件又豈會紋風不動？正如「駁斥誘打說」一派主張的，難道要等到台灣已武裝到烏克蘭程度才動手？
和統至今仍是北京對台政策核心，但這並不代表「武統」的政策付之闕如，尤其當美台軍事勾連程度上升，促成「即使放棄武統，也未必能避免戰爭」的論述崛起後，「誘打說」便持續喪失陣地。在此輿論情境下，武統究竟是不是「美國挖的坑」，或許已無關緊要，如若美台軍事勾連程度未減、甚至出現巷戰化武裝態勢，中國輿論場與決策圈或將被迫調整「最小成本」考量情境，轉為思考「跳進坑後，要如何在最低成本下出坑」，以及「為了降低進坑時的損害，眼下有哪些準備可做」，而非「直接棄坑」。
擱置爭議、共謀發展，向來是北京處理爭議的原則與主張，但「勿謂言之不預」的果決，亦為鮮明的歷史蹟證。在硝煙升起前，各方皆可預測，北京「沒有武統的政策」，正如俄烏衝突爆發前，多數人亦判斷俄羅斯不會興戰般，但真正結果，也只有動手那刻到來，才能正式確定，武統究竟是不是「美國挖的坑」，也並非美國單方可定，而是高度依賴結果的輿論博弈。從撰稿人到學者，人們或許不得不承認，論述的功能，往往是對歷史變化的「再追認」，而多數身處變局中者，其實少有感知。