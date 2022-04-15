俄烏衝突後的大哉問：「武統台灣」是不是美國挖的坑

自2月24日俄烏戰爭爆發後，中國輿論圍繞兩大陣地，展開了激烈的攻防與廝殺：其一，是對俄羅斯興戰的政治評價；其二，是基於俄烏衝突進展，對於「武統台灣」的預測與想像。

在「俄羅斯攻打烏克蘭」一事上，中國網民的爭論又可分為「情感」、「戰略」兩大戰線，前者大多聚焦以下的靈魂拷問：是否「同理」俄羅斯的出兵行為；是否認為美國、歐盟乃至烏克蘭，需要為衝突的爆發負一定責任；俄軍又是否為烏東人民的「解放者」等。以上種種不一而足，大抵是對西方反俄敍事的鏡像反彈，同時飽含湧向「自由主義」話語的滿腔怒火。如此情緒，與美國近年對中國發起的種種攻勢相關。故在中國網路中，對俄立場某種程度上，成了檢驗「是否愛國」的道德準繩，以及能否「勘破自由主義謊言」的鍵政「照妖鏡」。

而在「戰略」層次討論中，軍迷們此起彼落展開激辯，但廣大網友最關心的議題，仍不離「俄羅斯是否陷入美國陷阱」，即莫斯科是否在美國搧風點火、造勢誘打下，被迫於不利的時間展開行動？而檢驗此問的「標準」，自是戰場的實際進展。

平心而論，俄羅斯起初確是設想了「閃電戰」的作戰劇本，故2月24日包圍並牽制東部烏軍後，便一路直插基輔，並未給予烏克蘭「足夠猛烈」的摧毀式第一擊，俄方代表團甚至早在25日便出發前往白俄羅斯，準備與烏克蘭談判。但事件後續發展顯然不如俄方預期，美國與北約的行動雖僅稱得上「半調子」援助，烏克蘭的抵抗意志卻十分堅強，以至戰爭時程延長過月，即便普京（Vladimir Putin）的國內支持度不降反升，俄軍也逐步放棄包圍基輔、改轉烏東戰場佔領施壓，俄羅斯「未能速戰速決」乃不爭事實。

在此基礎上，有部分中國網友不論初始立場為何，皆認為俄羅斯確實「掉入美國挖的坑」，不僅深陷戰爭泥淖，更賠上多年經濟發展；反觀美國則借戰火鞏固了對歐主導權，更強化已經腦死的北約權能。在此認知脈絡內，不少人聯想到了台海危機，並得出「武統也是美國陷阱」的結論，主張兩岸應避免兵戎相見，否則將步「俄羅斯後塵」。

2022年4月11日，烏克蘭基輔郊區一名男子走過一個存放被燒燬的武裝車輛和汽車的倉庫。（AP）

「誘打」之說為何無法服眾

可想而知，上述主張引爆了新一波輿論衝突，「是否支持武統」與「是否同理俄羅斯」類似，成了檢驗「愛國」的標準，且在立場不同的兩個圈圈內，意外找到了「共同交集」。

對某些支持武統者而言，主張「武統台灣也是美國陷阱」者，似乎在暗示「武統」是引誘好戰莽夫的詭計、摧毀中國發展紅利的糖衣毒藥，連帶諷刺自己千方百計要做「愛國賊」；而在部分反對武統者眼中，其也確實擔憂武統帶來的不確定性，不論是損害難計的軍事進攻，或是美國借勢發起的聯合制裁，都可能讓中國重蹈俄羅斯覆轍：經濟秩序大亂、陷入道德低谷，故實不該在台海問題上冒進。

然而，在「為中國考量」的前提基礎上，討論「武統台灣是否為美國陷阱」，其實並非俄烏衝突的直接產物，而是脱胎於輿論場上激辯多時的「誘打說」，意即美國是否有意在台海營勢，以誘使北京動手並陷入政經軍僵局。換言之，各方更多是借俄烏戰爭的時事發展，再度展開了立場攻防：支持武統者，認為俄羅斯此舉，具有一定示範作用；反對者則緊扣戰事成本，主張中國必須維持「戰略定力」。

平心而論，雙方的初始主張，在「為中國考量」的視野內，皆有一定道理。然而俄烏衝突激化了兩派博弈，戰事發展看似為「誘打」說提供了彈藥，其實同樣事件、不同詮釋，亦能為反對陣營增添不少底氣。

2022年4月6日，基輔附近布查鎮內被破壞的俄軍坦克。（AP）

首先，認為美國「誘打」俄羅斯者，主張莫斯科在烏克蘭吃了敗仗，未能在包圍基輔後，逼迫烏克蘭簽署城下之盟，眼下改口「鞏固東部戰果」，不過是唾面自乾的政治謊言；但反對者則認為，俄羅斯的轉略轉換極具彈性，既然閃電戰未能奏效，便轉為實質佔領與殲滅，也就是除了烏東兩處共和國與克里米亞外，再拿下赫爾松（Kherson）與馬裏烏波爾（Mariupol），使前述三地實質相連，同時消滅被圍困的烏軍，最終迫使烏克蘭永久分裂，發展成近似朝鮮半島的局面，「東烏克蘭」由俄軍實質控制，「西烏克蘭」則成為西方劃定的反俄前線。而美歐已通過實際行動證明，縱使烏克蘭化作焦土、難民西涌，其也不打算開放烏克蘭加入北約，故莫斯科可謂達成了阻擋北約東擴的戰略目標，同時奪下更多烏克蘭領土，鞏固了烏東的安全緩衝區。

其二，認為美國「誘打」俄羅斯的論述，也聚焦經濟制裁力道，以及俄羅斯爆發反普京示威的可能。然而反對者同樣在後續發展上，解讀出了另一種趨勢，一來此次美歐欲強制對俄脱鈎，卻在高喊口號後陷入一片手忙腳亂，制裁確實重創了俄羅斯經濟，卻也同樣擊打了正因「政治正確」自縛手腳的西方，包括被迫「斷氣」的德國，以及正在削弱美元霸權的美國自身；而在內政場域，俄羅斯確曾爆發大規模反戰遊行，但伴隨莫斯科逐漸掌握宣傳話語權、普京又出台嚴厲的輿論管控措施，俄羅斯輿情逐漸回穩，短期之內難見「顏色革命」爆發跡象。

簡言之，「美國誘打俄羅斯」之說雖有市場，卻無法全然服眾，關鍵便是後續各方的實質損益。或許烏克蘭之役確為美國精心設計的陷阱，俄羅斯也着實低估了基輔的反抗意志與決心，因此付出比預期更高的人力與軍事成本，但由後續發展觀之，美國又何嘗不是看輕了俄羅斯的政權韌性與行動決心？

「武統」與台海問題的本質

在「支持誘打說」者眼中，俄烏衝突暴露了莫斯科的狂妄自大、瞻前不顧後；在「駁斥誘打說」者看來，俄軍的戰事受挫反在一定程度上，證實了出兵之舉確有必要，畢竟尚未被北約武裝成功的烏克蘭，都令俄軍如此吃力，若待至未來怎還得了？換言之，俄羅斯明知是坑也要跳，為的就是避免某一日「坑會大到不能跳」。

同樣道理，也可被運用在台海議題上。在「支持誘打說」者看來，美國有意在台重演烏克蘭戰局，以將中國推入久戰難停、制裁加身的窘境，甚至也不避諱北京察覺此意圖，畢竟其若為此裹足不前、持續拖統，便意味華盛頓可持續把玩台灣牌，並在中國東南沿海打入戰略楔子；然在北京決策圈、中國輿論場內，也永遠會有聲音主張「反其道而行」，意即須在「美國得逞前」動手，儘管中國會因此付出軍事、經濟、輿論代價，現在付出的也遠比未來小。

兩派博弈經年，前者因與「和統」的政策主軸掛靠，故仍屬論述主流，大陸知名涉台學者章念馳所謂「智統、巧統台灣」主張，便與此前提高度相關。然由章念馳近期招致的批評來看，其所謂「時與勢都在中國一方」的論述，已逐漸站不住腳，畢竟中美博弈激化了「台灣牌」烈度，台獨趨勢更在島內氾濫成片，從文化創作的大批整風、新聞媒體的被迫撤照與自我審查、國民黨內的獨化呼籲，皆昭示了反中民粹的積重難返。

國民黨前主席江啟臣，曾質疑「九二共識」欠缺彈性。（多維新聞）

如此殘酷現象，直擊了「誘打說」的核心假設，即「台獨趨勢可以逆反」。在過往大陸涉台學界內，此類論述多不勝數，但其條件設定大抵是：民進黨執政失敗、治理失能，或是美國對台蠻橫、背叛盟友先例無數；至於「武統」則極少被考量在內，甚至反被認為是可能導致統一「貌合神離」的關鍵。

而多年以後的現實發展也證明，民進黨的慘淡政績無助遏抑台獨，台灣民眾反願在台獨信仰旗幟下，包容民進黨的倒行逆施；而美國拋棄盟友雖會讓台灣民眾寒心，卻終究難撼島內政治結構，畢竟藍綠兩黨皆受美國扶持，往後也只會加倍比試誰更親美，疑美論註定只能在民間浮動，難至上層建築。且美國拋棄盟友無數，不僅暴露美國之冷血，也側面說明，多數受美宰制、精英親美的小型政體，皆無法自前車之鑑吸取教訓，或是美國勢力滲透之深無可挽回，阿富汗先例便無改烏克蘭結局，又如何能期待台灣必然「出現奇蹟」？

除此之外，台海與烏克蘭的實質差異，也在一定程度上，弱化了「美國誘打」對中國輿論場的威嚇力。第一，烏克蘭與歐陸實質相連，故諸如刺針、標槍反坦克導彈等巷戰武器，可通過東歐邊境持續輸入烏克蘭，但台灣四面環海，雖高呼要抗中保台打巷戰，卻僅向美國採購了400枚標槍充數，並將大筆經費投入第一擊後極易被殲的戰機、防空系統上。除非美台軍工複合體自今日起改變軍售策略，大量對台輸入標槍與刺針等武器，方有可能產生實質變化，否則所謂「巷戰」仍是停留在口號宣傳，掃帚畢竟不能在現代戰場上發揮效用。

第二，烏克蘭自2014年起湧現大批極右民兵團體，烏東更是持續內戰，早在俄羅斯動武前，烏軍便經歷了8年的整軍與訓練，要一夕潰散有其難度。然而台軍久未經戰，民眾更是「閃兵」成風，不惜假冒罹患愛滋病、留下紀錄，也要逃避兵役，而募兵制同樣成效奇差，顯然不是每位鍵盤戰士都願身體力行。除非台灣政府願得罪選票、大刀闊斧，將兵役時程強制拉長為一年以上，並要求高中與大學增開「打靶必修課」、「巷戰訓練學程」，補助全台廣設靶場，同時要求基層籌組「民防團體」、定期演訓，否則要成為「下個烏克蘭」，無異於夢囈空談。

2022年3月25日，烏克蘭首都基輔市郊一處被俄軍襲擊後冒出黑煙，該處前方有一支旗杆由幾個沙袋固定的烏克蘭國旗。（AP）

析論至此，「誘打說」的尷尬顯而易見：眼下台灣並不具備烏克蘭的軍事韌性與抵抗能力，但美台的軍事實質勾連綿延未斷，甚至可能持續升級，例如「刺蝟戰略」的口號高唱，便為「駁斥誘打說」一派，提供了不少彈藥。如此發展改變了台海氛圍，在北京過往長年決策內，擱置爭議、模糊對峙，確為對台策略主軸，畢竟這是考量中美關係、台灣政情下，得出的最小成本選項；然而國際情勢風雲變幻，「最小成本」的考量條件又豈會紋風不動？正如「駁斥誘打說」一派主張的，難道要等到台灣已武裝到烏克蘭程度才動手？

和統至今仍是北京對台政策核心，但這並不代表「武統」的政策付之闕如，尤其當美台軍事勾連程度上升，促成「即使放棄武統，也未必能避免戰爭」的論述崛起後，「誘打說」便持續喪失陣地。在此輿論情境下，武統究竟是不是「美國挖的坑」，或許已無關緊要，如若美台軍事勾連程度未減、甚至出現巷戰化武裝態勢，中國輿論場與決策圈或將被迫調整「最小成本」考量情境，轉為思考「跳進坑後，要如何在最低成本下出坑」，以及「為了降低進坑時的損害，眼下有哪些準備可做」，而非「直接棄坑」。

擱置爭議、共謀發展，向來是北京處理爭議的原則與主張，但「勿謂言之不預」的果決，亦為鮮明的歷史蹟證。在硝煙升起前，各方皆可預測，北京「沒有武統的政策」，正如俄烏衝突爆發前，多數人亦判斷俄羅斯不會興戰般，但真正結果，也只有動手那刻到來，才能正式確定，武統究竟是不是「美國挖的坑」，也並非美國單方可定，而是高度依賴結果的輿論博弈。從撰稿人到學者，人們或許不得不承認，論述的功能，往往是對歷史變化的「再追認」，而多數身處變局中者，其實少有感知。