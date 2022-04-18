星巴克裏的中國經濟形勢

黑龍江省委常委王永康「北調」前，在西安執政時曾主導了「星巴克引入工程」，在這位打造出西安「旅遊名片」的官員看來，星巴克可以看作衡量一個城市商業成熟度、繁華度的指標。

「勢頭真不對，以前星巴克都是聊國際金融、聊生物技術，聊電影項目，聊元宇宙，今天我去，聽到兩人在聊繳社保」，這是近日一位擁有數百萬粉絲的中國網民在咖啡店裏的見聞。

這則博文目前已經被多次轉發，其通過咖啡館裏的話題轉換敏鋭捕捉到了當前中國社會的變化，有不少中國網友將之稱為「星巴克裏的中國經濟形勢縮影」。

關於博文裏的內容，在中國社會的語境中，「聊國際金融、聊生物技術、聊元宇宙」等代表的是中國資本的活躍，而後者講「繳社保」則代指「失業」狀態下個人最現實的存活問題。（中國大陸的社保機制關係民眾的養老、醫療、住房等切身問題，從業人員與無業人員繳納比例懸殊。企業單位從業人員單位繳納21%,個人繳納 8%；失業人員在內的自費投保者個人繳納100%。因此，中國失業人員面臨的一個重大問題就是社保繳納的保障。）

由中國國家通訊社中新社主管的雜誌《中國新聞周刊》與在《財新周刊》在最新一期的封面選題中，雙雙把目光聚焦到中國的「就業」。兩份雜誌分別用「保衛就業」、「就業大考」標題警示當前中國就業形勢的嚴峻。

據悉，2022屆中國高校畢業生總規模將高達1,076萬人，首次突破千萬大關，在這種激烈的就業形勢下，有457萬人望而止步，選擇考研。這一數字是2018年的近1倍。除此之外，截至2021年底，中國靈活就業人員已經達到2億人。在中國官方的話語邏輯裏，靈活就業意味中國就業形式多樣化，更多人通過在社交平台上直播而擁有自己的工作，但中國網民為這個群體取了個名字「靈就宮」，意指失業率的一個託詞。

按照中國國家統計局給出的數據，2021年中國城鎮調查失業率平均值為5.1%，2022年1-2月中國失業率為5.5%，這是一年來最快的失業增長。2022年3至4月份，中國就業市場沒有迎來招聘黃金期，而是裁員潮。

在3月中國全國「兩會」總理答記者問的現場，中國國務院總理李克強29次提到就業，其稱「就業優先也是宏觀政策，其他政策要配套，為實現就業目標努力」。

奈何中國全國兩會過後，經濟中心上海就被奧密克戎全面攻陷，且上海疫情外溢江蘇、浙江等周邊省份，南部城市升級疫情防控舉措，導致物流不暢，更引起駐華歐盟商會致信中國政府呼籲調整防疫策略。

在中國北部地區，北京城區的工作崗位也因應疫情檢查帶來的用工成本增加等原因，暫時對周邊（環京津冀）求職者開放。中國經濟政策的一位研究者認為，2022年中國保就業壓力很大。

疫情、監管政策、地方債、市場信心等多種因素疊加，中國網絡爆出40萬中小微企業倒閉，7.8億人負債，不少公司已經數月未發薪，導致有約20萬房户面臨斷供困境，為此中國官方推出房户延期還款舉措，但這一政策也被指揚湯止沸。

2020年初，中國各地疫情形勢嚴峻，工廠停產、工人歇業，中國高層曾提倡「地攤經濟」，應對當時復工復產受限的困境，今時不同往日。2021年底的中共中央經濟工作會議上，中共已經指出中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，並再提以「經濟建設為中心」。

一個月之前，中國政府公布2022年經濟增速為5.5%，從中國國家統計局的數據來看，1月、2月的數據見好，但3月受「俄烏衝突、新冠疫情散點暴發」等新情況給一季度的增長帶來壓力。報道稱，市場預計2022年中國經濟增速開局偏弱，新華財經統計的20家機構預測均值顯示，一季度GDP按年增速僅為4.8%，較2021年四季度上行0.8個百分點，但仍遠低於預期年度指標。

日前在江西的考察中，李克強要求各地方領導層增強緊迫感，保持中國經濟基本盤的穩定，也進一步警示了中國經濟下行壓力驟然加大的現實。