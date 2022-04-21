中國簽約所羅門群島　美國為何如此緊張

中國近日已經和所羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議。這一進展被認為將加劇美國及其盟友澳洲和新西蘭對中國在該地區影響力提升的警惕。



中國外交部發言人汪文斌4月19日在例行記者會上證實，中國外長王毅和所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）已經分別代表兩國政府正式簽署了雙邊安全合作框架協議。他重申兩國協議促進所羅門群島「社會穩定和長治久安」，而不針對任何第三方。

但是對中國持防備姿態的美國以及其盟友並不如此認為。白宮4月18日表示，白宮印太事務協調員柯爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）和國務院亞太事務最高官員一周之內將前往所羅門群島訪問，「力爭廢止中所兩國的這一安全協議」。

白宮國家安全委員會在一個聲明中說，由坎貝爾和負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)率領的包括美國國防部及美國國際發展署官員的代表團將訪問所羅門群島、斐濟和巴布亞新畿內亞三國。聲明表示代表團先在夏威夷停留，在美軍印太司令部與高級軍事官員及區域夥伴磋商。

2019年10月9日，中國國務院總理李克強同來華進行正式訪問的所羅門群島總理索加瓦雷舉行會談。這是會談後，兩國總理共同見證外交、經濟技術、教育等多項雙邊合作協議的簽署。（新華社）

「一個常住居民不到70萬的南太平洋島國，出人意料地成為中美競爭的焦點」，美國政治新聞網站Axios這樣評論稱。

所羅門群島今年3月表示正在與中國建立一個夥伴關係，解決安全威脅並確保安全的投資環境。這被認為是中國將在美國的盟友澳洲和新西蘭幾十年來被看作是他們的「後院」的地區，獲得一個重大的進展。

澳洲廣播公司報道說，根據一份外泄的中國-所羅門群島協議草案，北京將被允許在所羅門群島駐紮海軍船隻和安全人員，以保護中國在此的數十億美元的基礎設施投資。

中國外交部另一位發言人趙立堅4月1日在例行記者會上，對中國與所羅門群島3月30日簽屬的《中所雙邊安全合作框架協議》引發外界擔憂為中國軍事擴張，做出回應。「中國和所羅門群島安全合作的出發點是為了維護人民的生命和財產安全，不具有任何軍事色彩。」趙立堅說。

同日，所羅門群島總理辦公室也發出聲明，澄清這份協議並未邀請中國建立軍事基地。「政府明白設立軍事基地將為安全帶來的後續影響，在當局監督下，不會草率應允這類行動」。

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據中國駐所羅門群島大使館此前發布消息，中所簽署這一協議的背景是，所羅門群島歷史上曾多次發生社會騷亂。2021年11月，所首都再次爆發騷亂，造成巨大經濟損失和嚴重社會恐慌，來自該國馬萊塔省的抗議者被認為受到台灣民進黨當局的資助。2019年，所羅門群島現任總理索加瓦（Manasseh Sogavare）與台「斷交」，並於同年9月與中國大陸建交。所羅門群島政府為了推動對外安全合作多元化，決定擴大和深化與中國、巴新、斐濟等國安全夥伴關係。

澳洲國際合作與太平洋事務部長澤德∙瑟薩爾加（Zed Seselja）4月12日已訪問所羅門群島，與索加瓦雷總理舉行會談，要求索加瓦雷放棄簽署與中國的這份協議。瑟薩爾加出訪所羅門群島的當天，美國副國務卿温迪∙謝爾曼（Wendy Sherman）也與所羅門群島外長通了電話，討論美國在所國首都霍尼亞拉重開大使館的計劃。這是美國承諾向印太地區投放更多的外交和安全資源以對抗中國謀求在這一地區更大影響努力的一部分。美國太平洋艦隊司令塞繆爾·帕帕羅（Samuel John Paparo）海軍上將當日公開批評中國與所羅門群島的這一潛在安全條約，稱其為令美國及其夥伴擔憂的一個「秘密」安排。

美國以及澳洲等國家之所以對於中國和所羅門群島的協議如此緊張，是因為所羅門群島在二戰時就是兵家必爭之地，而且有很好的深水港。雖然到目前為止，中國還沒有在南太平洋地區，像中國在非洲建軍事基地，或在吉布提建設後勤保障設施那樣，建立任何軍事設施。但是理論上，中國可以透過改善邦交國的基礎設施或港口，協助中國的軍力。比如說中國軍艦在航行到太平洋的戰略樞紐時，能有後勤補給的能力，或獲得通信情報上的協助。即使不是軍事基地，但是對於軍事向前沿伸，突破第二島鏈是很重要幫助。

美國曆史上總過設計過三條島鏈，都是為了圍堵中國。（Chinatimes)

過去幾年，澳洲與新西蘭等國為了要限制中國在太平洋地區的勢力擴張，紛紛開展與深化在太平洋地區關係的計劃，包含澳洲2016年所公布的《走進太平洋》（Pacific Step Up）策略，以及新西蘭的「太平洋重啟」（Pacific Reset）計劃。這些主要都是承諾加大對太平洋島國基礎建設的投資，以及促使太平洋島國加入由紐澳主導的《太平洋更緊密經濟關係協定》（PACER Plus）。

不過，近年來，太平洋島國普遍認為，澳洲、新西蘭與美國加大關注太平洋地區的程度，主要是為了對抗中國或遏制中國，而非真正想協助太平洋島國的整體發展。

就如德國之聲曾援引相關研究者的觀點所稱，太平洋島國並不希望該地區被視為一個大國地緣戰略的棋盤，而是希望與那些能夠幫助他們、滿足其人口發展和安全需求的國家，建立有意義的、相互尊重的合作關係。若澳洲等國在太平洋地區的目標是與太平洋島國建立排他性的安全關係，那相關的提議必須經過整個地區的討論，確認這是一個雙邊都想要且能接受的事。