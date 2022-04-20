中國與所羅門群島特意提前簽安全協議？　北京回應：合作公開透明

中國與所羅門群島雙邊安全合作框架協議後，中國外交部發言人汪文斌4月20日在記者會上，被問到中所是否將協議簽署工作提前，以趕在美國代表團訪問所羅門群島前簽署，他在回應時再強調中所安全合作公開透明、開放包容，不針對任何第三方。



在中國外交部例行記者會上，英國路透社記者提問稱，中所是否將協議簽署工作提前，以趕在包括坎貝爾（Kurt Campbell）在內的美國代表團抵達所羅門群島前完成簽署。

針對該問題，發言人汪文斌稱已充分介紹中方在相關問題上的立場，他再強調中所安全合作是公開透明、開放包容的，不針對任何第三方，同所羅門群島現有的雙、多邊安全合作機制並行不悖，相互補充。

圖為中國外交部發言人汪文斌2022年3月24日主持例行記者會。（中國外交部）

會上也有法新社記者詢問稱，外交部發言人提到中國與所羅門群島外長最近簽署了安全協議，19日也曾說中國外長王毅並未訪問所羅門群島，詢問是否所羅門群島外長訪華簽署了協議。

汪文斌回應說：「中所之間保持着順暢的溝通交流。如果有雙方互訪的消息，我們會及時發布。」

針對美日澳新等四國對中所安全協議表示擔憂，汪文斌表示，中所兩國在平等互利、公開透明的基礎上進行安全合作，幫助所方維持社會秩序、應對自然災害，開展人道主義救助，不針對任何第三方，不取代所現有的雙、多邊安全合作機制，「我不明白這怎麼就對美方構成嚴重風險。」

他又反問：「按照美方的邏輯，是不是太平洋島國只能同美國及美國的少數幾個盟友開展安全合作？是不是同其他國家進行安全合作就是威脅？美方究竟是把島國視為獨立的主權國家還是當作自己的附屬物？是要與島國發展平等關係還是尋求控制島國？這些是美方需要回答的問題。」