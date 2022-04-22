海軍節前夕　解放軍宣傳片暗示中國第三艘航母即將面世

4月23日是中國第73個海軍節，22日軍方微信公號@中國軍號發布中國海軍首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，片尾暗示第三艘航空母艦即將亮相。有軍事專家認為，中國第三艘航母研發採用很多新技術，相信應該在2022年下半年可以下水。也有猜測認為，具體的下水日期或將定在今年的8月1日中國建軍節當天。



該宣傳片主要介紹中國海軍航母的發展歷程。片尾彩蛋顯示，作戰指揮室的海軍航母編隊某中心主任陳建接到來自母親的電話，陳建回應說，「三胎」，與此同時，鏡頭依次略過標有「16」 「17」飛行甲板以及一處畫面留白，陳建答「安排」。

據了解，中國現有的兩艘航母遼寧艦舷號16，山東艦舷號17，這樣的畫面近乎直接宣佈中國第三艘航母的即將面世。

據軍事專家認為，中國第三艘航母研發採用很多新技術，相信應該在2022年下半年可以下水。也有猜測認為，具體的下水日期或定在今年的8月1日中國建軍節當天。

近日《南華早報》曾援引消息人士的話報道，中國第三艘航母原定於4月23日在人民解放軍海軍建軍73周年之際下水，但是上海持續爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情造成了一些關鍵部件的延遲，下水典禮也可能因疫情暴發期間組織困難而推遲。消息人士稱，這艘航母很可能以沿海的一個省份名字命名為 「江蘇號」。

中國有長達18,000公里的海岸線，勢必得思考海洋戰略，並積極擴建海軍。中共前總書記江澤民1993年所宣示的軍事戰略方針中，就將軍事鬥爭準備的基點放在打贏高技術條件的局部戰爭上，確立了中國海軍除了要強化海上局部戰爭的威懾力外，更要將防禦縱深從近海拉至遠海，發展「外線作戰」的攻擊力。有未經證實的消息稱，當時解放軍曾確定的三個目標是：2010年突破第一島鏈，2020年突破第二島鏈，2030年突破第三島鏈，到了這個世紀的中葉，建成世界上最強大的海軍。

2012年9月，中國第一艘航空母艦遼寧號服役，2019年12月，中國第二艘航母（也是第一艘中國國產航母）山東艦正式交付海軍。對於第三艘航母的情況，中國官方很少直接回應外部疑問。中國國防部新聞發言人曾多次表示，中方會根據國家經濟社會發展情況以及國防和軍隊建設需求，綜合考慮各方面因素，通盤考慮航母建設發展問題。

2016年12月26日，海軍遼寧艦航母編隊向西太平洋航渡。（新華社）

2018年11月26日，新華社官方微信公眾號一篇題為《6年前這個紅遍全國「style」，至今讓人心潮澎湃！》的文章稱：6年前，11月23日中國首艘航母「遼寧艦」成功起降殲-15艦載機，6年過去，我們的國產航母業已試航，入役指日可待，新型航母也已經在船台上有序建造——新型航母也就是第三艘航母，這是官媒首次確認中國正在建造第三艘航母。

西方媒體對中國第三艘航母尤其關注，各種說法紛呈。CNN曾發文稱，有了新的發射系統，中國可以在海上部署包括空中預警機、加油機和電子干擾機在內的機隊。美國國會2021年10月份的研究報告稱，中國新航母排水量預計約為10萬噸，與美國同級航母相當。彭博社稱，003型是中國最大、最現代化的航母，但與美國的「尼米茲號」或「福特號」級核動力超級航母相比仍有差距。

該報告也指出，中國也缺乏支持大型主力艦執行長期任務所需的全球港口網絡。中國仍在開發從航母上起降的可靠的第五代戰鬥機。CNN分析說，在可預見的未來，美國艦隊仍將在實踐領域領先於中國。

外界普遍認為中國第三艘航母的建造使用了很多新技術，比如電磁彈射技術。從衛星圖片上也可以看出第三艘航母與前兩艘航母不同。還有傳聞稱，第三艘航母是中國首艘採用核動力推進，能為雷射武器和磁道炮提供動力的004型航母，不過此傳聞未經證實。

但可確定的是，未來003和004型航母將形成中國海軍兩大擁有遠洋戰鬥力的航母。為了護衛003型航母，解放軍也設計出首艘載排水量破萬的055型導彈驅逐艦，能發射地對空飛彈、反艦巡弋飛彈、攻陸巡弋飛彈，以及靠火箭助推發射的反潛魚雷，輔佐新型航母作戰。

在中共軍委主席習近平的強軍思維下，中國軍隊尤其是海軍的軍力快速提升。位於上海的江南造船廠是中國長江水域最重要的造船廠之一，負責建造航空母艦、巡洋艦、驅逐艦和潛艇等海軍船隻。

法國海軍新聞 (Naval News) 網站今年3月15日引用最新的衛星圖像分析指出，目前江南造船廠面積超過7.3平方公里，而緊鄰新建的滬東中華造船廠也已將佔地面積擴大50%左右。另外，武昌造船廠2012年從武漢市中心移往長江下游新址後，正在建造大量的潛艇，位於遼寧省葫蘆島的核潛艇生產力也急速發展。這些規模持續擴張的造船廠都被視為中國解放軍積極推動海軍現代化的證據。