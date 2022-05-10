韓國總統就職｜台灣未獲邀？想與北京關係多近　就與台北距離多遠

韓國新任總統就職典禮5月10日登場，中國國家副主席王岐山、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的夫婿任德龍（Doug Emhoff）在確認名單之列，日本則由外務大臣林芳正代表日本首相岸田文雄，率團訪韓出席典禮。至於遲遲未有消息的台灣方面，終於在典禮前一日從外長吳釗燮口中得到證實，台灣尚未收到韓方正式邀請函，只能「持續溝通爭取」。

細數受邀名單代表，並將範圍縮小到東亞，尤其從此次與會典禮的中國代表，可看出東北亞的新局勢。韓國總統就職典禮籌備委員會日前表示，總統就職典禮當天，將有包括143名外國駐韓外交使節在內共300餘名外賓出席。對於中國派出王岐山出席，韓方將其列為「領袖級」人士。根據往例，北京通常派遣副總理級別官員出席韓國總統就職典禮，而這次規格被視為「高於以往」。

與此同時，近年與韓國關係並不理想的日本，也寄予對新任總統尹錫悦「親美和日」路線的期待，林芳正此刻訪日除了是日本外相時隔4年再度訪問韓國外，也預計與尹錫悦個別會面、轉交岸田親筆信，其企圖修復日韓關係的努力不言自明。

在外交政策上，尹錫悦高舉韓美同盟關係，聲言會部署更多薩德導彈防禦系統，並參與美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）的合作項目。他極力批評文在寅政府以改善朝韓關係為首要目標的政府政策，希望韓國在國際上扮演更主動的角色，（美聯社）

總的來說，這場韓國總統就職典禮舉辦的時間點，在俄烏戰爭未歇、平壤近期多次發射彈道導彈的緊張時刻，之於區域地緣政治而言「異常珍貴」，中美日等國無一不謹慎應對、積極爭取與韓國新政權的關係發展。做東的首爾自然也深諳此道，尤其體會到北京有別以往，派出更高層級的官員與會，又美國總統拜登（Joe Biden）隨後將在5月20日至24日出訪韓國與日本，儘管尹錫悦被視為「親美和日」路線的擁護者，但向來不走一面倒、不選邊的韓國外交基調依舊是根本，維護乃至於提升中韓關係，對韓國國家利益、尤其經濟利益利大於弊，也得以讓首爾在回應華府未來各式要求時，成為抵禦叫價的籌碼。

因此，長年遊走大國政治，具備充沛「樞紐」（Pivot）思維的首爾當局，如何抬高與中國關係，以拉動經濟與政治層面的雙重紅利，當為重中之重。在這樣的地緣政治思維下，台灣方面耐心等待受邀出席的期待落空，只得是毫不意外的結構使然。

事實上，台韓之間的雙邊關係從來都是因勢利導的結果，並且多服膺於首爾的功利主義之下，台北只得無可奈何落居被動下風。更具體言之，韓國願意給予台灣多大的政治友善，取決於其發展與台灣關係，是否衝擊與中國關係而定，換句話說，若為「獻禮」北京，以犧牲對台關係為代價，亦無不可，依舊是樁便宜買賣。

中韓關係在近幾年都處於一個不冷不熱的尷尬局面。（VCG）

就以每五年一度的韓國總統就職典禮為例，2008年前韓國總統李明博就職典禮，台灣由時任立法院長王金平與時任國安會秘書長陳唐山擔任特使前往韓國，抵達首爾後卻在最後一刻無法出席，台灣官方控訴遭受中國打壓。2013年前韓國總統朴槿惠就職典禮，王金平以台灣立法院長身份成功率領立院代表團出席慶賀，代表團成員包括時任立委的林德福、羅明才、林佳龍、林世嘉、李桐豪等，被視為馬英九政府的外交突破。2017年文在寅上任，但因朴槿惠遭彈劾導致國政空轉多時，故未舉辦就職典禮。

若再記上此回被台灣外交部證實的「未受邀請」，韓國當局顯然「雙標」——在帳面上不青睞民進黨政府，方有台灣使團抵韓後不得出席以及不發邀請的政治動作，但又能善待國民黨政權，放行台灣立院代表團高調與會。追根究底，青瓦台歷次差別待遇台灣兩個主要政黨政權，只是間接因素導致的結果，基於中韓關係才是上位思考的結構，兩岸關係的良莠才是首爾判斷與台灣當保持多遠與多近距離的主因。

韓國政府對此的態度也十分簡單明瞭，甚至不給台北一點面子與空間。例如2021年12月16日韓國政府舉辦「2021第四次工業革命全球政策會議」，台灣行政院政務委員唐鳳原訂在會議場次發表演講，卻在會議當天上午收到韓國政府「第四次工業革命委員會」以電郵通知臨時取消邀請，其行徑已可謂相當粗暴，但韓方並不諱言取消邀請的原因是「考量兩岸關係各層面」，雖然抽象，卻也誠實異常。隨後，韓國外交部副部長崔鍾建便在一周後的12月23日與中國外交部副部長樂玉成以視頻方式舉行第9次外交部門高級別戰略對話。

是以，只要台灣不能周全兩岸關係，又或首爾基於各種原因需要向北京示好，疏遠與台灣關係早已是韓國政府熟能生巧的一則套路；結構如此，無關乎台灣方面如何積極爭取與傳達不滿。相對於中美日等國競相遣團訪韓參與尹錫悦就職，行的是大國政治與地緣合縱的戰略復始，台灣角色之於這般場合，只能輕於鴻毛，只能做為中韓關係的陪嫁，結構如此，台灣爾今收不到一帖邀請，又「夫復何求」？