中美奪韓：王岐山擬參加韓國總統就職儀式　疫情後外訪最高官員

韓國新當選總統尹錫悦的就職儀式將於5月10日在首爾舉行，中國外交部發言人趙立堅宣佈，國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山將率團赴韓國出席儀式。這也是2020年全球新冠疫情爆發以來，中國最高級別的領導人率團出境外訪，突顯了韓國在中國外交拼圖中的重要性。



國家副主席王岐山是前中共中央政治局常委、中紀委書記，2017年因年齡原因退出常委會後即擔任國家副主席，黨內排名在習近平等七常委之後，其他政治局委員之前，有「第八常委」之稱。2020年新冠疫情爆發後，中共常委級領導人就停止了外訪，過去三年的重大客場外交活動，多是由具體負責外交事務的政治局委員、外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，和國務委員、外交部長王毅兩位副國家級領導人出席。在國際疫情依舊高位運行的情況下，這次破格派出「第八常委」王岐山出席韓國總統尹錫悦的就職儀式，突顯了在中美博弈格局下，中共對中韓關係的高度重視。

中韓關係過去幾年在文在寅擔任總統期間保持了穩定向好的發展態勢。自中美關係惡化以來，從特朗普（Donald Trump）時代開始，美國就加大了對韓國的拉攏力度，試圖把韓國拉入「印太戰略」，補上在東北亞對中國進行地緣遏制的重要一環，拜登（Joe Biden）上任後進一步加大了對韓國的拉攏力度。

2021年5月21日，韓國總統文在寅訪問白宮，與美國總統拜登會面後舉行記者會。（Reuters）

但是，相對於日本的積極回應，文在寅政府對加入美國的遏中戰略意興闌珊，文在寅本人曾多次公開表示「韓美關係和韓中關係對韓國來說同等重要」。文在寅政府的外交部長鄭義溶也表示，中美兩國對韓國來說都非常重要，中美不是二選一的選項。

文在寅政府看得很清楚，韓國要想避免捲入大國競爭，就必須尋求經貿利益多元化，拓展更多發展空間。尤其中國，既是近在咫尺的強大鄰國，也是韓國最大貿易伙伴，而且韓國自身又沒有日本和印度那樣可以與中國對抗的經濟體量與軍事潛力，如果和中國政治關係惡化，韓國不僅要承擔經濟上的損失，在安全上的保證也將面臨挑戰。

但是，反對黨「國民力量黨」出身的新總統尹錫悦給文在寅政府的中國政策帶來顛覆性變數。尹錫悦在大選期間多次就韓中關係發表強硬刺激言論，認為韓國不應再困於朝鮮半島，而應嘗試成為「全球樞紐國家」，韓國也不能以犧牲自身安全利益為代價，屈從於中國經濟壓力。他認為薩德事件後，文在寅政府宣佈的「三不」政策，削弱韓國主權，因而在中美競爭中，韓國的戰略模糊讓韓美同盟出現離心傾向，韓國必須及時調整政策，以更積極主動的姿態展開周邊外交，並通過更明確的站隊來提升韓國的國際影響力。

在外交政策上，尹錫悅高舉韓美同盟關係，聲言會部署更多薩德導彈防禦系統，並參與美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）的合作項目。他極力批評文在寅政府以改善朝韓關係為首要目標的政府政策，希望韓國在國際上扮演更主動的角色，（美聯社）

就韓美關係，尹錫悦則表示與美國建立更深層次的聯盟應該成為韓國外交政策的中心，韓國受益於美國領導的全球和地區秩序，未來應尋求與美國建立全面戰略聯盟。

就在很多人認為尹錫悦的上述表示僅是「選舉語言」，當選後必然會向穩定中韓關係的方向回擺的時候，5月5日，韓國情報部門國家情報院宣佈，韓國已正式加入北約網絡防禦中心（CCDCOE），成首個加入這一組織的亞洲國家，為尹錫悦時代即將開場的中韓關係開啟了一扇通往衝突與對抗之門。

針對韓國這一舉動，中國遼寧省社科院朝鮮韓國研究中心首席研究員呂超表示，網絡戰是現代全域戰爭中十分重要的一項，而CCDCOE主要就是配合北約網絡戰的行動所設。作為中國的鄰國，韓國這次正式加入到北約的網絡組織，這本身就應引起中國高度重視。這意味着未來如果爆發針對中國的網絡戰，韓國就相當於站隊北約，威脅中國的網絡安全。

中韓關係在近幾年都處於一個不冷不熱的尷尬局面。（VCG）

中國政府當然很清楚韓國的重要性以及中韓關係在未來可能變數，在中美博弈格局下，如果韓國選擇倒向美國，整個東北亞格局就會回到二戰後冷戰時的狀態，不僅中國少了一個重要的貿易與技術輸入夥伴，還會讓中國在和美國的地緣政治博弈中處於被動地位。相反，如果韓國倒向中國或保持適當中立，則美國在東北亞的同盟體系就形同虛設，其整個印太縱橫制華的網絡也會出現缺口，美國反而會處於被動。

所以，針對韓國可能發生的外交變化，中國政府也加大了對韓國官方的「公關」力度，5月1日，中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明飛抵仁川，開啟了他擔任代表以來的首次韓國行程，劉曉明此次除了與其對口官員、韓國外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳首次線下舉行韓中朝核特別代表會談，還會見了韓外交部第一次官崔鍾建，以及統一部、國家安保室和總統職務交接委員會等部門和機構人士。

劉曉明行程尚未結束，中國政府又宣佈在疫情下破格派出「第八常委」王岐山率團參加尹錫悦的總統就職儀式，進一步突顯了中國政府對中韓關係的重視，也必然會成為中美在東北亞進行激烈外交爭奪的重要一環。