「青貯小麥」短片內地瘋傳：中國會否爆發糧食危機？

5月中下旬起，湖北、河南、安徽、江蘇等地逐步進入小麥收割季，山東、河北等地的小麥收割，則將於6月上旬開啟。

然自5月伊始，中國網路上湧現多段「割青麥做飼料」的短視頻，內容大體圍繞下述事件：農民收割大片尚呈青綠色、還未成熟的小麥青苗，做成餵養牲口的「青貯小麥」，供牛羊養殖企業收購，而一畝青貯小麥能賣人民幣1,500元或更高，故有不少農民起而仿效。

如此視頻廣為流傳，引發了「毀麥毀糧」爭議，部分網友為此群情激憤，認為這是「外部勢力」策畫的收購行動，意在破壞中國的糧食安全。網上輿情發酵多日，最終引發中央出手調查：5月10日下午，中國農業農村部官方網站發布消息稱，已就網上流傳的「割青麥做飼料」短視頻，於相關省分進行核查核實，並已要求各地全面排查毀麥開工、青貯小麥等各類毀麥情況，「發現一起處理一起」。

調查多日後，事件原貌逐漸清晰。針對「青貯小麥」一事，確有個別養殖場因飼料「斷檔」，而選擇向麥農收購青貯小麥應急，但短視頻中描繪的「全國大批青麥被提早收割」一事，實有炒作渲染之嫌，並在「流量至上」的營銷號胡亂散布下，引發網上對「糧食安全」的焦慮，甚至遭部分媒體做文章，營造「中國即將出現糧荒」的輿論氛圍。

所幸調查開始後，網上焦慮逐漸平息，河南、安徽各地也已下令，將配合有關部門全面摸排今日頭條、微信、抖音、快手等媒體平台發布的青貯小麥視頻，逐條鑑定真偽、制止惡意炒作。不日之內，輿論風暴應能迅速消散。

安徽滁州明光市潘村鎮太平村境內，農民利用一切有效機械為農田灌溉，減少旱情對冬小麥的影響。（視覺中國）

為何「青貯小麥」難成規模

平心而論，此次事件雖涉及糧食安全與三農問題，卻更多反映中國網路使用者對農業議題的陌生，以至營銷號一帶風向，便有大批網民在情緒驅使下，自動貢獻可觀流量與討論。事實上即便中央並未出手調查，單就中國農業市場動態觀察，也能發現：高價收購「青貯小麥」事件雖會發生，卻註定難成龐大規模。

首先，對養殖方而言，以1,500元一畝的價格收購青貯小麥，是極不划算的開銷。

所謂「青貯」，是將含水率60%到70%的飼草原料切碎，並置於密閉缺氧的青貯窖中發酵，既能有效保存草料的青鮮狀態和營養成分，也能補充牧草保護政策下的飼品缺口，是奶牛養殖業的重要飼源，佔整體日糧的50%到60%左右。目前中國常見的青貯作物，包括了玉米、苜蓿、狼尾草與黑麥，整體而言，仍以高營養的玉米為大宗；小麥雖也能青貯，卻未成養殖業者的主要選擇，主因是其作為青貯飼料的營養價值較低，自也就少被當作青貯飼料。

香港小母牛協助農民合作社發展肉牛養殖產業，並推廣種養結合的循環農業，包括採用青貯飼料及堆肥技術種植高價值藥材等，藉此提升小農生產效益、增加收入來源，同時改善生態。（香港小母牛提供）

而綜觀歷年數據，養殖業收購一畝青貯玉米的價格，約在1,200元到1,300元間；會以一畝1,500元的價格收購較無營養價值的青貯小麥，乃是緊急狀態下的極罕見行為。即便有少數奶牛養殖業者，確因2021年河南洪澇影響青貯玉米產量，加上其自身飼料儲備不足、管理不當等因素，需要收購其餘青貯飼料，苜蓿的蛋白含量也高過青貯小麥，綜合價格也是較划算的替代方案，會選擇青貯小麥，或許更多是出乎「地利之便」考量，即該養殖場附近便有麥田，廠商遂在飼料斷檔的十萬火急下，就近向各別麥農收購青貯小麥。

第二，有網傳消息表示，農民選擇提早收割，是因糧價走低、「穀賤傷農」，導致其忍痛在成熟前收割麥田，如此論述亦偏離事實。每畝1,500元的收購價，確實高於小麥平均每畝1,300元的售價，但青貯小麥價格與小麥價格彼此連動，換言之，若小麥價格當真低到慘不忍睹，青貯小麥亦無可能衝上如此高峰。

此外受2021年小麥晚播、俄烏衝突導致國際小麥減產等因素影響，中國今年麥價亦有上揚，並將隨時間發酵產生更多利好，故「穀賤傷農」的慘況並非事實。之所以會有麥農選擇提前收割，關鍵還是養殖業者開出了每畝1,500元以上的誘人價格，對農民而言，以此高價提早收割，不僅可免去後續的成本投入，也能抓緊時間再種其餘作物，獲得下筆新收益。

總而言之，養殖業者以高價收購青貯小麥確有其事，但這僅是極各別行為，而非普遍現象，其原因也更多是養殖業一方的飼料儲備問題，而非網傳所謂穀賤傷農。

2019年7月，西北夏收風光，寧夏固原市彭陽縣紅河鄉，農民收割着小麥，一派豐收景象。（視覺中國）

中國的糧食安全是否無憂

至於收購青貯小麥會否影響中國糧食安全，答案自也不如網上所述。

一來，收購青貯小麥本就是網路炒作的極各別事件，全國小麥大舉被割的情況並未發生，如今中央又已下發文件禁止此類行為，阻斷了後續跟進發酵的可能；二來，早在2020年新冠疫情爆發之初，中國便開始大量進口小麥、玉米等穀物，拉高重要糧食儲備，截至2021年底，中國的小麥儲備已足夠支應18個月所需，面對眼下的俄烏衝突與全球通脹，中國將是少數相對能適應穀物短缺、減緩食物價格上漲的國家。

然即便沒有立即的糧食安全危機，中央仍高度重視此次事件，其中網路的影響堪為關鍵。

從現實視角觀之，青貯小麥一事原本無涉糧食安全，卻可能因為網路上，幾支不具體指出地點、時間的短視頻風傳，營造「青貯小麥行情大好」的氛圍，導致全國各地麥農紛起效仿，併為一時的利益衝動提早割麥。

2019年5月22日，湖北襄陽樊城區牛首鎮張湖村的小麥成熟了，農民抓緊晴好天氣搶收搶曬。（視覺中國）

如麥農有先行探詢市場需求，便會發現收購方並不普遍、甚至十分稀少，其若因此打消念頭，則傷害致多停留在輿論場域；但若其省去探詢環節，直接收割田中青麥，並等待不知身在何方的收購方前來洽購，則可能賠上家庭生計，使其數月辛勞血本無歸。且在俄烏衝突持續的國際背景下，口糧小麥歉收恐對長遠的糧食安全投下陰影，增加不安風險，中國身為人口大國，即便準備充分，也沒有鬆懈本錢。

歸根結柢，三農問題不僅涉及土地、市場、人口結構、國際情勢等因素，伴隨網路崛起，輿情炒作也成了考量環節。事實上，早在此次青貯小麥事件前，中國每年本就有固定比例的小麥供給飼料所需，其背後原因與民眾食物結構升級、肉蛋奶消費增加，導致飼料糧比重提升有關。

如今全中國共有3億畝的小麥種植面積，青貯小麥因市場需求不高，其專用種植面積僅有幾十萬畝，但仍具一定規模。故網上影片亦有可能是呈現過往青貯小麥專用田收割之景，卻遭不當行銷為「今年青貯小麥行情大好」，既誘發「中國即將引爆糧食危機」的集體恐慌，甚至可能因此動搖小麥收成，導致真正的糧食危機。輿論之力看似虛幻，卻能敗事於無形，可謂是當代各國政府皆須面對的治理挑戰。