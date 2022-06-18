中國第三艘航空母艦下水　命名「福建號」有四大玄機

中國第三艘航空母艦下水命名儀式於當地時間6月17日在上海江南造船廠舉行，根據官方消息，該艦正式命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號18。中國就此正式步入三航母時代，成為僅次於美國的世界第二航母大國。

區別於前兩艘帶有濃厚蘇聯血統採用滑躍式起飛的遼寧號和山東號，第三艘「福建號」航母採用平直甲板設計，常規動力，而且在起飛方式上跨越蒸汽彈射，直接採用了目前世界上最先進的電磁彈射模式。

8萬噸級的滿載排水量也打破了自航母問世以來的亞洲航母噸位記錄。

根據此前商業衛星照片推測：福建號航母全長約320米，寬度約74米，建有3條起降跑道，兩部飛機升降機，甲板面積差不多相當於3個半足球場前後相連。因為採用了平直甲板設計加電磁彈射模式，該航母搭載的戰機不僅在數量遠超前兩艘航母，可達60架以上，同時也大大增強了飛機有效載荷與艦載機類型。

雖然福建號航母在排水量與艦載機數量上和美國小鷹號差不多，後者是1960年代已經服役的航母，比中國早了近60年，在訓練與作戰經驗上更豐富，但是因為電磁彈射等各種現代技術在福建號上的密集應用，兩種航母的現代化水準已不可同日而語。

有軍事專家分析稱，福建號航母幾乎肯定會搭載更新型的艦載機，包括中國目前正在研製的殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機。二者分別與美國海軍的F-35戰鬥機和E-2「鷹眼」預警機十分相似。同時，殲-15T戰鬥機和殲-15D電子戰飛機也可能從003型航母上起飛。

軍事專家普遍認為，第三艘航母是中國航母製造與海軍發展的重要里程碑，它將極大增強中國海軍實力，改變西太平洋地區的軍事力量平衡，對美國在西太平洋的軍事存在構成進一步擠壓。中國發展航母等海軍作戰力量絕不是針對周邊國家或地區，包括日本和南海國家，但是一旦這些地方爆發衝突，航母的存在將扮演不可低估的作用。

自四年前媒體爆出中國計劃建造第三艘航母航母消息以來，除了上述技術方面的數據，很多人還關心第三艘航母會如何命名。而這次由官方正式宣佈命名的「福建號」，正是此前人們猜測的幾個名稱可能之一。

根據解放軍《海軍艦艇命名條例》，艦艇命名必須遵循以下原則：第一，區別於國際上其他國家和地區的艦艇命名；第二，區別於國內民用商用的船名；第三，條理性強，便於記憶；第四，字音清晰，不易相互混淆；第五，名稱響亮，富有含義；第六，能夠體現國家的尊嚴；第七，能夠體現中華民族悠久的歷史和文化；第八，能夠經得起歷史的考驗，使用長久，在相當長的時間內能夠滿足裝備發展的需要。

在命名規則上，巡洋艦以及大型艦艇的命名以省份或者詞組來命名，驅逐艦、護衛艦則以大城市和小城市來命名。

再加上之前第一、第二艘航母已經用遼寧和山東命名，第一、第二艘兩棲攻擊艦075型使用了海南和廣西的名字，一般認為第三艘航母將會以江蘇、福建或其建造地上海這三個省市命名。而這次命名之所以選擇福建號，有很大概率是出於以下幾個方面的考慮。

第一當然是必須符合上述命名規則。第二，之所以跳過江蘇、上海，直接命名為福建號，隱含着有震懾台獨的用意。對此，內地知名媒體人，已經退休的前《環球時報》總編輯胡錫進也認為，「第三艘航母本來應該叫江蘇號，但是跳過江蘇浙江，直接叫福建號，就是敲山震虎，警告台獨。「

當然，在如何震懾台獨上，中國的做法非常有分寸，在這艘航母命名之前，網上也有不少聲音認為第三艘航母應該用「台灣號」，意在表明志在「武統」台灣的決心，這種在政治層面太過刺激，在外界看來帶有挑釁色彩的方案顯然不在中央政府的考慮之列。

第三，中國最高領導人習近平長期在福建工作，時間長達17年之久，比在浙江和上海任職的時間都長很多，並且曾擔任過福建預備役步兵師第一政委，其對福建有很強烈的個人感情，考慮到中國的政治文化，這也可能是福建在諸多命名方案中獲選的一個重要原因。

第四可能的原因與福建號可能歸屬的艦隊有關。

對於福建艦將來會部署在哪裏，海軍新聞發言人劉文勝海軍大校6月17日表示，「將統籌考慮維護國家主權、安全、發展利益需要，以及航母運用特點、港口保障條件，科學選擇福建艦部署地點。」雖然沒有給出明確說法，不過根據根據解放軍《海軍艦艇命名條例》，也能看出一些端倪。

中國目前共有三艘航空母艦：遼寧艦、山東艦、福建艦。（CCTV微博）

根據解放軍《海軍艦艇命名條例》，為避免艦艇出現重名的現象，解放軍海軍艦艇名授予必須嚴格按區域劃分。解放軍有三大艦隊，北海艦隊，東海艦隊和南海艦隊，司令部分別為山東青島，浙江寧波，廣東湛江，巡洋艦以上艦艇命名也據此而預先劃定了相應省份。

即：北海艦隊轄區用華北、東北、西北、華東等14省市區地名，具體包括遼寧、吉林、黑龍江、內蒙、青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、北京、天津、河北、山東、河南；東海艦隊轄區用華東7省市及新疆自治區地名，具體包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、新疆；南海艦隊轄區用華南及西南9省市區地名，具體包括湖南、廣東、廣西、海南、四川、重慶、貴州、雲南、西藏。

所以，命名福建號，基本上意味着中央軍委已經決定了艦艇歸屬，有極大可能，該艦將在東海艦隊所屬範圍尋找合適的軍港作為母港。而將該艦部署於東海艦隊所轄範圍，也更能體現出解放軍震懾台獨的用意，與衝破第一島鏈走向太平洋，建成遠洋藍水海軍的世紀夢想。