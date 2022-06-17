福建艦下水多間外媒關注　彭博：縮小中美軍事差距的分水嶺

中國第三艘航空母艦「福建艦」今日（17日）上午下水，多間外媒對事件進行報道。



路透社：中國軍隊能力正增強

路透社報道指，中國以此向包括美國在內的競爭對手發出意向聲明，表明將繼續推進軍事現代化。

報道介紹，美國擁有11艘航母是世界最多，英國擁有2艘、排名僅次於中國。

報道續指，在與美國就台灣問題和南海主權問題日益緊張之際，福建艦的下水表明中國軍隊的能力正在增強。

彭博：縮小中美軍事差距的分水嶺

彭博就認為，福建艦下水是中國努力實現武裝力量現代化和縮小與美國軍事差距的分水嶺。

報道指，雖然福建艦將更接近美國最新的航母「USS Gerald R. Ford」，但它在能力和航程上可能不及「Nimitz」或「Ford」級核動力超級航母。

彭博預料，福建艦將配備柴油發動機，尺寸可能與美國在1960年代至2000年代期間運營的「US Kitty Hawk」級航母相當。

CNN：中國軍方「首次涉足現代航空母艦」

而美國有線新聞網CNN引述「華盛頓智庫戰略與國際研究中心」(CSIS)稱，福建艦的彈射器輔助發射系統是遼寧艦和山東艦上使用的不太先進的滑雪跳躍式系統的重大升級。新系統類似於美國航母使用的系統，將允許中國從福建艦發射更多種類的飛機，速度更快，彈藥更多。

CSIS中國項目高級研究員Matthew Funaiole表示，福建艦是中國軍方「首次涉足現代航空母艦」，「這是向前邁出的相當重要的一步」。

CNN還指，中國擁有世界最大的海軍力量，而中國的海軍建設正值與美國的地緣政治緊張局勢日益加劇之際，「美國正尋求加強與亞太地區盟友和夥伴的聯繫，以對抗北京日益增長的經濟影響力和軍事實力。」