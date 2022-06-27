習近平出席香港慶典　慣例之外還有三重意涵

根據新華社6月25日消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。考慮到疫情因素，雖然不少媒體仍在猜測「出席是否意味着到港」，但就其本身而言，至少有三重意涵值得關注。



首先，逢五逢十的香港回歸周年日 ，恰恰也是特區新一屆政府就職典禮，故國家最高領導人到港出席慶典活動，已經是回歸以來的慣例，但今年是25周年，在慣例之外，亦增加了一重意涵，因為鄧小平承諾「五十年不變」，走到了中期時刻。

為什麼「五十年不變」的中期時刻非比尋常？一方面是承上啟下的符號意義；另一方面則是系統回顧、總結並反思治港經驗與教訓的節點意義。基於這樣的承上啟下與全面回顧，25周年不同於五周年、十周年、十五周年、二十周年之際的「總結上一個五年」、「着眼下一個五年」，而必然需要將對香港問題的思考放在「過去二十五年」、「未來二十五年」，以及「2047之後怎麼辦」的維度上，這也是習近平今次講話備受關注的原因所在。

1984年12月19日，鄧小平會見英國首相戴卓爾夫人，闡述「一國兩制」的構思。（VCG）

《香港01》去年11月曾發表文章《在「五十年不變」的中期 追問香港「遺留問題」》中寫道，在這樣的時刻，有必要繼續追問香港的「遺留問題」，既是對過去的思考與總結，也是作為香港再出發的前提與基礎。

其次，這樣的符號和節點意義，既有中共一貫的政治傳統使然，也是因應於香港的現實，當「五十年不變」走到了中期時刻，再加上香港過去幾年發生的大小事變，人們也不免追問和疑惑：五十年之後，「一國兩制」還可持續嗎？

今年的全國兩會上，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在會見港區全國政協委員時表示，「五十年不變」是一個哲學概念，不是一個數字，只要「一國兩制」能夠按照正確方向行穩致遠，就不會變。基本法委員會主任沈春耀5月27日在基本法法律論壇視像發言時亦談到，「一國兩制」五十年不變只是形象化說法，應理解為首五十年「不能變」，五十年後就是「不需要變」。

夏寶龍在2021年2月22日的港澳研討會上強調，要確保「愛國者治港」。（中國政協網）

不管是夏寶龍的「哲學概念」還是沈春耀的「形象化說法」，都還在鄧小平當年論述的延長線上。在香港大學法律學院鄭陳蘭如基金憲法學講座教授陳弘毅看來，討論「一國兩制」的可持續性是有先決條件的，也即「政治穩定、社會和諧、經濟繁榮」，「試想如果我們現在是於2014年的秋天，『佔中』正如火如荼地進行，那麼，我們對於一國兩制在香港的可持續性，應該會是十分悲觀的；同樣地，如果我們現在是於2019年秋天，看到遍及港九新界的暴亂愈演愈烈，我們肯定會覺得，一國兩制在香港是沒有可持續性可言的。」

隨着香港國安法落定止暴制亂，修改選舉制度堵住管治權旁落風險，新選制下的三場選舉順利進行，「一國兩制」的可持續性討論有了基礎和先決條件。可以說，二十五周年，具備了進行前瞻性研判香港「二次命運」的天時、地利、人和。而習近平今次出席香港慶典，尤其是期間的講話，無疑將為這樣的疑問與討論指明大方向，並做出新的政治承諾。

最後，雖然按照官方表述，香港已經「由亂轉治」，接下來的目標是「由治及興」，但回到政治現實，現在的香港，雖然看上去「不亂」了，馬照跑、舞照跳，但還未真正「由亂轉治」，修例風波的陰霾還在，疫情帶來的衝擊還在繼續，殖民統治遺留下來的認知陷阱還在，恐共、反中的情緒和土壤也還在。

曠日持久的修例風波 ，將香港積重難返的問題與矛盾徹底暴露出來。（AP）

面對世界百年未有之大變局，香港的角色和定位是什麼？如何才能「發揮自身所長、貢獻國家所需」？香港接下來如何更好地融入國家發展大局？經歷過大小風波衝擊的香港，迫切需要這樣的方向感、確定性，而這，也是習近平今次對港講話的重點。日前，有建制消息即指，習近平將發表重要講話，談及「一國兩制」發展，其中一大重點是香港創科，特別可留意中央近期出台的《南沙方案》。

回看過去二十五年，不只是香港自身之變超出了很多的預料，香港之變背後的中國之變，也讓整個世界猝不及防。今天人們回看與總結時，雖然理性上知曉歷史沒有如果，不能假設，但感性層面仍不免感慨：如果2015年的「8·31」方案沒有被戲劇性否決，香港今天會不會不一樣？如果港府2019年沒有啟動修訂《逃犯條例》，香港今天會不會也不一樣？在諸多偶然性之外，「一國兩制」下的香港，在社會主義與資本主義的夾縫中，註定無法偏安一隅。接下來，在「一國兩制」五十年不變的下半場，香港如何繼續扮演中國走向世界的重要試驗場角色，依然任重道遠，依然不可替代。