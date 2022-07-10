國台辦主任撰文透析「總體方略」　明確統一台灣「行動綱領」

7月7日「七七事變」85周年當天，內地官媒《人民日報》刊出國台辦主任劉結一撰寫的4,000字長文《在新時代新征程上奮力推進祖國統一進程》。劉結一以全景式的筆法透析近半年來廣受兩岸熱議的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，從歷史、理論、實踐三個面向論述了當前中共推進統一台灣進程的意義。



該文刊發之後，引起兩岸關係研究圈的討論，認為是否象徵着中共對台政策的「新談法」。而台灣官方也有所回應，陸委會批評劉結一的文章「充滿謬誤欺騙，只是為誤判情勢、對台工作失敗掩飾。」

為二十大對台政策暖身鋪墊

探究劉文究竟釋放出什麼對台訊息，最好的做法，還是應該回到其刊發的場域與性質進行梳理。

國台辦主任劉結一7月7日在《人民日報》發表《在新時代新征程上奮力推進祖國統一進程》一文，透析中共提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。（截圖自《人民日報》網站）

事實上，這篇文章發表於《人民日報》「理論」版的「深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」專欄，而該專欄從今（2022）年1月26日首發至今仍處於連載狀態。專欄內容涉及戰略、軍事、外交、民主、黨建、經濟、教育、法治、糧食、人權、史觀、思想等各個領域，邀請相關主政官員或學者專家，以提綱挈領的方式闡發習近平時代的政策理念與具體做法。

劉結一的文章列為該專欄之一，其實他在結尾也透露了撰文目的在於「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。因此這篇文章基本是為中共二十大可能出台的對台新政策與新思路進行暖身鋪墊，特別是就已經寫入「第三份歷史決議」之中的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，在大陸內部統一思想、整軍備戰。

涵蓋統一前到統一後全過程

今年1月初大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫接受內媒專訪時，由於特別強調不要把「和統」與「武統」割裂開來、對立起來，也表明即將到來的中共二十大，對台工作將會做出新的決策部署、提出新的主張，使得「總體方略」比較清晰地走進了兩岸的視域之中。

再加上不久之後，官媒新華社專題製作了「五組關鍵詞讀懂新時代黨解決台灣問題總體方略」，台灣學界和政界也逐漸意識到「總體方略」將在接下來中共對台政策中扮演重要角色。

大陸海協會副會長孫亞夫接受媒體專訪，指出「不要把和平統一與武力統一割裂開來、對立起來，因為和平統一、武力統一都是我們黨對台方略的兩種考慮、兩種選擇」。（截圖自「看台海」視頻）

當時《香港01》即率先推出解析文章《從「台灣方案」到「總體方略」 中共對台新綱領呼之欲出》，指出「總體方略」內涵係指「習近平同志就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張」的集大成。倘若「台灣方案」乃「統一進程」的方法論，那麼「總體方略」便不只是戰術上的「反獨促統」，而是戰略上涉及統一前到統一後「全過程」的對台思路。

清晰化總體方略的骨架構造

於今劉結一在《人民日報》的長文，確實對於「總體方略」作為中共對台工作「根本遵循」與「行動綱領」的涵義，做了更為完整的表述。此外，還能從中看到以下四個特點：

其一，從歷史層面突出中共應對台灣問題的「破」與「立」。劉文將兩岸關係史納入中共黨史和新中國發展史的視野，從「新民主主義革命時期」、「社會主義革命和建設時期」、「改革開放和社會主義現代化建設新時期」到「中國特色社會主義新時代」等歷史階段，指出中共在「反抗殖民」，挫敗「反攻大陸」、「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的成就，以及提出「和平統一」與鞏固「一中原則」的努力。

其二，在「世界百年未有之大變局」的判斷下，透過「和武並用」、「軟硬兼施」的兩條腿解決台灣問題。劉文基本揭示了北京看待台灣問題的視角，放進了國際複雜形勢以及國家整體發展戰略的佈局之中。從而既強調「和平統一」的大政方針，也重申「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」；同時延續了2019年習近平在紀念《告台灣同胞書》40周年講話的精神，既一再申明對台灣民眾分享大陸發展機遇、深化兩岸融合發展，又將打擊嚴懲「台獨分裂行徑」與「台獨頑固分子」同一般民眾區隔開來，展現統一的「堅強決心、堅定意志、強大能力」。

中共十九屆六中全會2021年11月11日下午閉幕，正式通過黨史上第三份歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」寫入其中。（美聯社）

其三，增強關於「統一後」治理藍圖與吸引力的論述。當習近平將解決台灣問題視為中華民族偉大復興進程不可或缺的一部分時，也就意味着對台工作部署已成中共整體國家發展戰略的組成部分。因此劉文也言及，和平統一台灣是「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容」，不時流露出着重於大陸自身發展建設、有利於社會民生與人民福祉的「打鐵還需自身硬」想法，以此作為「對統一後長治久安的戰略佈局」之基礎。

其四，明晰「總體方略」作為中共對台政策「行動綱領」的骨架構造。在現實意義上，劉文尾聲從八個面向總結了支撐起「總體方略」的具體架構與底線原則：

（一）總體目標：在實現中華民族偉大復興進程中推進祖國統一；（二）戰略思路：在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題；（三）基本方針：堅持「和平統一、一國兩制；（四）基本立場：堅持一個中國原則和「九二共識」；（五）主要途徑：推動兩岸關係和平發展、融合發展；（六）必然要求：堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉；（七）精神動力：團結台灣同胞共圓中國夢；（八）根本保障：堅持黨對對台工作的集中統一領導。

以上八點所組建起來的骨架構造，相當值得作為接下來觀察中共推進統一進程的重點。尤其是中美關係以及兩岸關係走向尖鋭化的時刻，解決台灣問題與台海終局攤牌成為左右形勢走向的重中之重，北京如何據此應對進退、如何鋪陳戰略戰法，甚至是如何「說到做到」，既是這份「行動綱領」的考驗與挑戰，更牽動了國際和地緣變局將形塑出什麼新樣貌與新格局。