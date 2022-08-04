佩洛西訪台｜不必灰心好戲在後面　香港劇變是一面鏡子

美國眾議院議長佩洛西成功訪問台灣，讓不少中國網民有些灰心和失望。就像《環球時報》前總編輯胡錫進所說的「我們的外交努力和輿論鬥爭沒能攔住她，老百姓有些失望，挺正常的」，「一些人在網上罵娘，撒氣，這也很正常」，「還有一些人拿我當出氣筒，我也必須聽着」。畢竟，在佩洛西抵達台灣之前，整個輿論的氛圍和調門已經被拔得非常高，彷彿山雨欲來風滿樓，許多人都擔心會否開戰。可結果兩岸之間、中美之間都未打起來，佩洛西成功訪台，難免讓不少人不解。這讓人不能不去思考之前的輿論引導工作和調門是否妥當，會否妨礙政策靈活性。

不過，拋開輿論引導工作是否調門過高不談，那些對佩洛西成功訪台感到灰心失望的人，或許可以重温《左傳》中著名的鄭伯克段於鄢的典故。話說鄭武公娶了武姜後，生下了莊公和共叔段，但由於莊公出生時難產驚嚇到武姜，武姜厭惡莊公，偏愛共叔段，一直想勸說鄭武公冊立共叔段為繼承人，未獲同意。等莊公繼位後，共叔段在武姜的偏袒下驕縱自大，多次逾越規制。有臣子勸諫莊公及早處置，以免禍根蔓延。但莊公說：「多行不義，必自斃，子姑待之。」莊公繼續隱忍，共叔段繼續驕縱，野心越來越大，欲奪國君之位。正當共叔段準備聯合武姜裏應外合，正式謀反時，隱忍許久的莊公果斷下令討伐，一擊即中，迅速大獲全勝。

這個故事說明有些事情不是不做，而是時機未到，有一種隱忍是為了最終的勝利，而有一種失敗是挑釁，看似風光無限，實則失道寡助，最終在驕縱中走向失敗。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

不少人用鄭伯克段於鄢的典故來形容2019年修例風波以來的香港局勢。試想2019年，香港局勢何其令人憂慮，當時暴力示威頻發，衝突不止，激進示威者和激進政治力量的聲勢何其高漲，且混亂情況持續數月不停，香港深陷六七暴動以來半個世紀最嚴峻的危機。那時候，許多內地人和急欲香港恢復秩序的人都盼着北京果斷出手平息風波，甚至有不少聲音建議出動軍隊。

但北京自始至終都高度克制，傾向於在港人治港的範圍內解決。最終，香港暴力示威慢慢消退下來，「一國兩制」經受住了嚴峻考驗。但數月後，正當不少人以為事情已經結束的時候，北京抓住時機，出台港區國安法，後來又修改香港選舉制度，牢牢將主動權握在手中，重新改寫香港政治結構，讓香港重回穩定。儘管香港的真正繁榮穩定有賴於治港體系化解深層次矛盾，啟動結構性改革，完成人心回歸，但拋開意識形態的分歧，僅從應對方法來看，北京從起初局勢嚴峻時的克制、隱忍，到時機成熟後果斷出手，力度之大，出乎想象，整個過程確實有些像歷史上鄭伯克段於鄢。

同樣道理，面對佩洛西帶有強烈個人意識形態色彩和中期選舉需要的訪台行為，中國在採取有理、有利、有節的反制措施時，保持必要的克制，不讓事態貿然擴大化，預留轉圜空間，不干擾國家發展大局，其實是一種理智的選擇。

8月2日，共青團中央的一篇文章《比「她會不會？」更重要的三個問題》說得很清楚，「佩洛西竄訪是一顆『棋子』，中美大國博弈是一盤『棋局』」，「對於違規越界的『棋子』，我們當然要狠狠打擊，以此樹立規矩」，「中美大國博弈畢竟是一盤『大棋』，沒有必要為了一顆『棋子』而掀翻整個『棋盤』」，「有人觸碰台灣問題底線，我們就讓他們在這個問題上感受到痛，但遠遠不到任由事態失控、讓中美完全走上軍事對抗的程度」，「在一個充滿不確定性的國際環境中為中華民族偉大復興贏得最大的確定性——台灣就在大陸的對岸，搬不走，也跑不掉，中國統一是歷史的必然。但無論是統一前，還是統一後，要徹底消除外部勢力對我們的干擾，最終還得靠繼續不斷增強的綜合國力」。這說明北京在處理佩洛西訪台一事上其實是從中美博弈大棋、民族復興、國家最終統一的維度來思考。既然這樣，自然不應急於一時，不能意氣用事，不能被牽着鼻子走，不影響國家發展大局。

就像鄭伯克段於鄢的故事所揭示的，當下中國的克制應該是在等待時機，積蓄力量，不論台灣問題的解決還是中美博弈的勝負，重頭戲在後面。眼下的強烈外交抗議和譴責，與正在開展的軍事聯合演訓，應該只是當下的反應，不妨讓子彈飛一會。

從長遠來看，中國人深知「十年生聚，十年教訓」的歷史智慧，當下的隱忍若能換來更大範圍的發奮圖強、埋頭苦幹，讓中國社會上下齊心發展和壯大自己，改進國家治理，改善人民生活，藏力量於農業、工業、高科技，以良政善治贏得世道人心，讓豐縣八孩女子、唐山打人、紅碼防民、一刀切防疫之類的事件不再發生，讓人民安居樂業、生活幸福、人盡其才，那麼隨着中國持續崛起，就能如《孫子兵法》所說「道者，令民與上同意，可與之死，可與之生」，凝聚最大的人心和力量。

就能像北大新結構經濟學研究院院長林毅夫教授說的「當我國的人均GDP達到美國的50%」，「人口是美國的4倍，經濟規模是美國的2倍，美國再不高興也改變不了這個事實」，一個新的穩定的重構美國霸權的世界秩序便會和平產生，那時候不論兩岸統一，還是中美競爭中國和平勝出，都是自然而然的過程。而這叫不戰而屈人之兵，叫上兵伐謀，這也是對中國、對世界和平最有利的結果。