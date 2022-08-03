佩洛西訪台｜圍台軍演周四開始　解放軍專家：展示理性負責姿態

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後於3日離開，解放軍宣布將於4日12時至7日12時在包圍台灣的六個方向進行實彈軍演，並指在此期間船隻和飛行器不要進入相關海域和空域，台媒指形同封鎖台灣海空三天。

內地不少民眾對於演訓活動為甚麼要從4日開始抱有疑問，解放軍海軍研究院研究員張軍社接受《環球時報》採訪時表示，從4日開始旨在方便演習區域內中外船舶撤離，以及民航航線做出調整，展示解放軍理性負責姿態。



據《環球時報》報道，張軍社表示，此次演習包括在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊、常導（常規導彈）火力試射等課目，按照國際慣例，軍事演習區域原則上需要提前三天對外公布，緊急情況下也需要提前24小時對外界發布，「這主要是為了方便演習區域內中外船舶有足夠撤離時間，同時，飛越演習區域上空的民航也需要時間提前調整航線。這也是為了確保演習區域內實彈射擊不傷及平民，展示了解放軍理性負責姿態」。

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張軍社又表示，此次行動無論是實戰性、戰略性還是影響力都是史無前例的，有三大特點。

張軍社指出，首先此次演習具有迫近台灣的特點。從六個演習區域來看，北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此擺兵布陣可以封鎖台灣海峽北口。有兩個演習區域在台灣北部，可直接封鎖基隆港；位於台灣東部的演習區域則直接針對花蓮、台東軍事基地，形成正面打擊態勢；位於墾丁半島東南部的演習區域則可以有效挾制巴士海峽的出入口；位於台灣西南部的演習區域緊貼高雄、左營。

張軍社形容，「整個演習區域對台島呈現合圍態勢，是關門打狗的態勢」。

張軍社又強調，此前解放軍很多演習大多在大陸沿海進行，而此次演習區域越過「海峽中線」。

張軍社又稱，此次演習最大的意義在於對外部干預勢力具有強大的箝制和震懾效應，「從區域的分佈就能看出，演習目的之一就是要懾止外部勢力的干預，北部演習區臨近沖繩地區，南部臨近巴士海峽，形成拒止外部勢力的戰略布局」。