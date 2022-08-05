台海軍演｜重演96年？美未來數周穿越台海　當年15分鐘敲定派航母

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣周邊軍演，並向台灣東北部及西南部周邊海域發射多枚導彈。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）4日表示，美國未來數周將循標準海空路線穿越台灣海峽，展現對台支持。

值得一提的是，在1995、96年台海危機時，美軍曾派出航空母艦戰鬥群介入，一次通過台灣海域，另一次危機在航空母艦未駛到台灣海峽時就已解除，而當時白宮只花了15分鐘即敲定介入。



柯比譴責中國對佩洛西訪台反應過度，在白宮例行簡報上，他重申，美國不尋求也不樂見危機發生，但將持續依循國際法，在西太平洋海域及空域活動，並繼續支持台灣，捍衛自由開放的印太區域，未來數周也將通過台灣海峽，進行標準空域及海域過境，這符合美方長期捍衛海洋自由及國際法的行動，並以進一步措施展現對日本等區域盟友的安全承諾。

柯比指美國未來數周將循標準海空路線穿越台灣海峽。（AP）

另外，美國國防部已下令列根號續留守台灣周邊海域監控情勢，駁斥了解放軍少將、中國國防大學教授孟祥青的已把列根號「逼退幾百公里」的說法。而美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」也同步部署在台灣周邊海域。

回溯95、96年台海危機：白宮高層極速就派航母達共識

1995年7月21日至1996年3月23日，因應李登輝訪問美國及參選1996年台灣總統選舉，解放軍亦曾舉行軍事演習。

1995年7月21日至28日間，解放軍舉行導彈演習，朝向距離基隆港約56公里的彭佳嶼海域附近試射；8月15日至25日南京軍區出動艦艇59艘、飛機192架次，在東引北方約28海浬處，進行海上攻防演練；9月15日至10月20日，陸海空部隊在閩南沿海地區展示艦艇81艘、飛機610架次；10月31日到11月23日，福建東山島舉行兩棲登陸作戰操演，出動兵力包括步兵第91師、艦船63艘、飛機50架。

1995年12月19日，美國指派尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）航空母艦戰鬥群通過台灣海域。

尼米茲號。（美國海軍）

1996年3月8日至25日期間，解放軍舉行第二次導彈發射及軍事演習。3月8日至15日，導彈落點在基隆及高雄外海；12日至20日間，海、空部隊在東海與南海展開第二次實彈軍事演習；18日至25日間，海、陸、空部隊展開第三次登陸聯合作戰的軍事演習，演習地點平潭島離台灣的島嶼不足70海浬。與此同時，台灣在23日舉行第一次總統直接選舉。

1996年3月8日，在解放軍朝基隆和高雄外海發射導彈當日，美國即宣布獨立號（USS Independence CVL-22）航母戰鬥群部署到台灣東北海域。11日，美國海軍再自波斯灣加派尼米茲號航空母艦戰鬥群前往台灣東部海域，預定與獨立號航空母艦戰鬥群會合，為美國結束越戰後在亞洲地區最大的軍事部署。對此，解放軍潛艇部隊也緊急全部出海，雙方劍拔弩張。不過，最終危機在航空母艦未駛到台灣海峽時就已解除。

獨立號現已退役，圖為其服役期間與油彈運補艦運補的作業。(美國海軍)

時任美國國防部長佩里（William Perry）曾在2010年《日本經濟新聞》中的專欄披露，當年他認為有必要讓中國了解美方嚴肅看待演習的立場，遂向時任總統克林頓（Bill Clinton）建議派1個航母到台灣海峽，再派另1航母巡弋台灣周圍海域，並指這是美國應做之事。

結果，提議獲得克林頓和其他白宮高層一致認同，相關會議只開了15分鐘就結束。佩里最後稱，幸好獨立號抵達台灣附近時，解放軍的導彈演習已結束，由此可見美國派出兩個航母戰鬥群的效果。

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