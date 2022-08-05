台海軍演｜再有大陸無人機掠過金門上空　台軍射信號彈示警驅離

解放軍周四（4日）中午起在台灣周邊海域進行連續3天的軍事演習，引發廣泛關注。台灣陸軍金門防衛指揮部周五（5日）表示，前一晚又發現大陸無人機3批4架次進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空。



金防部表示，無人機進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空後，駐守部隊隨即依標準作業序程射擊信號彈示警，無人機隨即飛離。軍方後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部政戰主任張榮順表示，涉事無人機進到烈嶼貴山據點前1500公尺，在駐守部隊發射信號彈示警後即朝中國大陸方向飛離。他又指，金防部部隊官兵按平日既定計劃訓練，並抱持謹慎態度看待這次解放軍軍演，而7月27日的漢光實兵演練也是既定訓練計畫，並非針對陸方軍演。

金防部表示，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝都依規定實施，遇突發狀況都有能力即時應處。

周四，金防部已曾表示，金門、北碇地區周三（3日）晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。台媒指：「這是共軍首次派無人機侵擾金門。」