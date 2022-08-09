解放軍「鎖台」演訓或刺激美台軍售升級　北京應有相應準備

佩洛西訪問台灣後，為「震懾」和「警告」台灣蔡英文政府當局，解放軍在台海周邊六個區域進行軍事演訓，形同封鎖台灣。和九六年台海危機後解放軍的對台演訓相比，這次演訓更貼近實戰，更靠近台灣本島，解放軍的海空軍作戰能力和當年相比也有了飛躍性提升，兩岸與美國軍事專家普遍認為，解放軍的海空軍水平和二十年前相比已不可同日而語，美軍參聯會主席米利就將解放軍的軍事實力變化稱為「戰略地震」。

這次演訓也達到了預期目的，無論是美國還是台灣蔡英文政府當局，也確實感到了大陸的憤怒、力量與意志。軍演期間，美軍里根號航母等軍事力量與台海保持了適當距離，為避免刺激局勢升級，美國還暫停了民兵導彈發射試驗，蔡英文政府也降低了與大陸對抗的調門。

+ 6

不過，兩岸及中美軍事對抗從來都是一個在互相強化中螺旋升級的過程，美台在大陸軍演期間做出某種減緩對抗的姿態，不代表他們會甘願坐視兩岸軍力發展繼續失衡。

相反，解放軍在演訓期間展示的現代化軍事能力，很可能會進一步刺激美台的安全擔憂，美台軍事合作很可能會因此而進一步強化而不是弱化。以此次演訓為藉口，台灣很可能會尋求向美國購買更多先進武器，而美國為了武裝台灣對抗中國，也會以「台灣關係法」為藉口，加大對台軍售力度，提高售台武器水平。

事實上，這種情況在歷史上並不罕見。例如，1996年台海危機震懾了台灣李登輝政府當局，台灣社會面當時的恐慌情緒甚至遠超此次，但是從台灣的角度，那次演習也刺激了台灣的安全意識。危機結束後，為提升對大陸導彈與軍機的防禦能力，台灣就加緊尋求向美國購買更新的遠程預警雷達以替代原來的「長白」相控陣雷達，而美國方面為更有效偵測大陸在東南沿海的軍事部署，也和台灣一拍即合，遂促成了2003年的遠程預警雷達採購案，建成了台灣目前最先進的針對中國大陸的「鋪路抓」雷達系統。

相比於1996年的對台演習，這次對台演訓解放軍有幾大關鍵突破，包括：

第一，更靠近台灣海岸線，演習期間解放軍發布的一張照片顯示，解放軍海軍軍艦已經抵近台灣本島距離只有6海里左右，空軍也更靠近中央山脈，常規導彈還在次外太空首次穿越了台灣本島；

第二，在台灣海峽方向，解放軍也大幅突破了「海峽中線」，在台灣東部方向，也設置靶場封住了台灣後路。

第三，解放軍展現了更多先進武器，比如J-20隱形戰機等；

第四，添加了拒止外軍干涉的內容，解放軍航母戰鬥群也首次編隊參與演習。

8月5日，解放軍東部戰區海軍繼續在台島周邊海域展開實戰化訓練。不遠處可見台灣東部海岸線、中央山脈，以及疑為花蓮和平發電廠的白色建築物。（新華社）

這些歷史性突破一方面展現了大陸這二十多年來的軍事發展成果，反映出了中國大陸的軍事硬實力，對台灣蔡英文政府形成了有效震懾，在一定程度上也遏制了美國的介入衝動，另一方面，也讓台灣蔡英文政府在內心會非常焦慮。

蔡英文不僅擔心兩岸軍力繼續失衡，恐怕也會更擔心自己作為台灣領導人的人身安全問題。在現代高科技戰爭條件下，兩岸關係緊張如此，萬一雙方發生衝突，誰知道解放軍會不會針對台灣主要軍政首腦發起「斬首行動」呢？

美國方面，出於遏制中國崛起、阻止中國統一的目的，看到這次解放軍展現的現代化作戰能力，也會評估兩岸軍事差距，很可能會以「台灣關係法」為藉口，加大對台軍事援助，提升對台軍售規模與技術水平。

所以，針對上述可能發生情況，中國大陸必須要有所準備。比較可行的辦法是一方面繼續提高自身現代化軍事能力，拉大與台灣的軍事實力差距，一方面以威懾性姿態，促使台灣停止尋求對美軍購，至少要降低對美軍購的水平與力度。蔡英文政府對這次大陸封台軍演的回應，或許可以給中國大陸如何解決這一問題提供某些啟示。