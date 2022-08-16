蘇州和服女孩不應被執法對待　中國之大不至於容不下一件和服

你可能很難想象，在今天這個多元開放的年代，在並非敏感的地點與時間，有女孩子因為穿和服玩個Cosplay會被警方以「尋釁滋事」帶走接受調查，然而這種事就是發生了。

8月10日，在江蘇蘇州淮海路日式風情街，有女生因為穿和服遊玩拍照，被當地警察以尋釁滋事為由帶走調查。根據涉事女孩的說法，她當時換了小舟潮的浴衣cos服，想拍攝夏日重現漫畫中潮最後和慎平端着章魚小丸子的那一幕（小舟潮是田中靖規創作的漫畫《夏日重現》及其衍生作品中的角色），但是卻被警察以涉嫌「尋釁滋事」帶進派出所，進行了五個小時的「批評教育」，寫了書面檢查後才被放回。

女子穿和服街頭拍照，被警方帶走調查。（圖／翻攝自掌聞視訊）

這個事在內地網上發酵後，很多人參與討論，有人支持警方的做法，有人則覺得警方這樣做於法無憑，而且認為它反映了一種很不好的、令人擔憂的空氣氛圍與社會治理想象。

一般認為，如果這個女孩子穿的是日本二戰時的軍服，或者是在一些特定場合與時間，比如在南京大屠殺紀念館或在「七七事變」、「九一八事變」紀念日堅持穿日本和服，警方的處理的是必要且正當的，但是在一個開放性旅遊城市的日式風情街上，有女孩子覺得和服漂亮，想穿上它玩個Cosplay，照個相留個紀念，被這樣處理就實在有欠妥當。

如何穿衣打扮是個人的選擇，只要不違背公理良俗與相關法律，其他人沒有權力也不應有介入干涉的權力。中國社會管理應該提供一個比較充裕的空間，在這個空間裏，個人的選擇與權利可以依法得到充分尊重，其他人或者可以評價，但是就公權而言，不應對受法律保障的個人權利隨意干涉。

中國民間反日情緒有着複雜的歷史成因，日本必須深刻反省自己的軍國主義罪孽，必須在歷史問題尤其是侵華問題上有個交待，並且對中日關係在這些年急轉直下負起責任。在日本軍國主義分子不思悔改，同時又不斷製造中日緊張局勢下，有人對日本存在這樣那樣的看法，甚至在心理上排斥日本都是正常的，這個責任完全在日本。

但是另一方面，也要認識到，這並不代表與日本有關的一切元素都是「毒草」，不代表日本文化中的一切東西都是垃圾。如果連一個女孩偶爾穿和服玩玩都要禁止，那麼日式餐飲要不要關掉？日本企業要不要關閉？學習日語是不是應該被禁止？日本人是不是應該都被驅逐出境？

對外開放的意義就是要在分辨出哪些是糟粕，哪些是一般性的帶有異域文化特色的東西，哪些是可以借鑑學習的好東西。至少就這個女孩子穿的和服而言，它肯定不是帶有軍國主義陰魂的糟粕，有人覺得這個服裝漂亮，有異域文化色彩，願意在非特定場合穿着，不應該有該與不該的道德指責，更不應該被執法對待。

中國是個開放的大國，應該有開放的底色，有大國的心胸與氣量，不至於連一件和服都容不下。一些網民因為日本在歷史問題上的態度等原因排斥日本，是可以理解的，但是對官方執法機構，這樣上綱上線處理就太過了，就於法無憑了。

我們知道在很多西方國家華人聚集區都有唐人街，這些年隨着中國在世界影響力提升，中國服裝與飲食文化也漂洋過海引起了不少外國人的興趣，他們有很多都願意穿上中國傳統服裝，像是唐裝、漢服等照相留念，覺得這樣很有意思。

可以反過來換位想一想，如果一個外國人在唐人街穿上中國的唐裝、漢服照個像，在他們國家就遭到輿論非議，甚至被他們國家的警方帶走調查，這些事情傳回中國，中國人會怎麼想？其它國家的輿論會怎麼看、怎麼想？「己所不欲 勿施於人」，中國人應該最懂這個道理。