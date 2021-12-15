國家公祭日｜女網民發布和服舊照20天後突遭辱罵　稱感無助或報警

內地近年來不時出現民眾穿和服而引起爭議的情況，一名20歲沈姓女網民去年在廣東廣州一家自拍館拍攝和服照，並在上月在社交平台發布照片合集，詎料自周一（13日）南京大屠殺死難者國家公祭日當日起，她即收到大量辱罵她的私信和評論。她周三（15日）回應表示，該和服她根本沒有穿出門，對事件感到很無助、憤怒，又指若事態持續，她會考慮報警。



據了解，沈女今年20歲，剛剛畢業上班，她上月23日以影片方式，在網上發布了她在室內穿着和服拍攝的三張圖片。她表示，該組照片是去年在廣州一家自拍館拍攝的，衣服沒有穿出門，最近因整理相冊時覺得好看，便分享到網上了，詎料周一下班時，發現收到了罵她的留言和私信。

翌日凌晨，她在評論中解釋這已是上月底的作品，可沒想到早上醒來後，卻收到更多罵她的私信和評論，「中國沒有你穿的款式嗎？衣服是祖傳的嗎？勿忘國恥」。對此，她表示感覺很無助，也很憤怒，不明白為什麼這麼多人不聽她的解釋。而雖然該影片已被隱藏，可還是有許多網民加到其粉絲群繼續辱罵。

沈女士稱，她去年才迷上Cosplay，除了和服，她亦經常分享漢服等片段。如果私信罵她的情況仍然持續，她表示會考慮報警。

而事件曝光後，有內地網民繼續不滿其行為，「你不穿就沒這事了」、「不好好反省還報警」、「我不會去罵，但我也不心疼她」、「商女不知亡國恨啊」、「假設這個穿合服的中國女人『當年身在南京』會是怎樣」、「當穿上這身衣服考慮過，我們那些慘死的先輩嗎，罵你，你還委屈，國恥家仇，罵你的那些人可記得那」。

不過也有人直言部分網民神經過敏了，認為只要不是在敏感時間和敏感地點穿著，平時想怎麼穿沒什麼問題，「穿和服違法嗎」、「鍵盤俠太多了，真的讓他們去打仗又不敢了，只能敲敲鍵盤」、「跟國恨家仇有什麼關係？請不要上綱上線，她喜歡什麼是她自己的事兒是自己的權利，並沒有影響到誰」。