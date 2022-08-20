內地KOL司馬南突被全網封禁　更該追問的是什麼

突然之間，在內地網絡上備受爭議的KOL司馬南，其微博賬號、今日頭條賬號、B站賬號、抖音賬號均被禁言，原因暫不得而知，亦不清楚是短期禁言還是永久封號。

最近，司馬南被許多內地網民質疑向來強烈「反美」的他，竟然曾在美國投資買房，被批知行不合一，「嘴上都是主義，心裏全是生意」。買房是個人私事，發言屬於公共領域，論理二者不應簡單聯繫，一個人在美國買房絕不代表不能批評美國，但考慮到過去多年司馬南給外界所留下的強烈「反美」形象，以及他經常在輿論場上製造的撕裂、對立，現今他被反噬，人設崩塌，其實是他自己埋下的禍根。

過去多年，司馬南的公共發言被許多人質疑為挑撥離間、上綱上線、製造對立、誅心。儘管司馬南所講的一些內容，比如美國的霸權和問題，比如中國發展過程中的資本問題，在一定程度上是存在的，但他太喜歡過度發揮，渲染性太強，以偏概全，得出的結論許多時候都經不起推敲。

2017年5月22日，司馬南出席展覽。圖為圖片展現場，司馬南拍照記錄。

他一方面說中國發展成績，稱讚中國是世界第二大經濟體，另一方面卻在相當程度上活在改革開放之前那種動輒得咎和上綱上線式的二元對立思維之中，不去想想今日中國的成就恰恰是建立在對文革的深刻反思之上，是建立在社會日漸多元和開放、人盡其才之上。他經常在輿論場製造撕裂，動輒將一個問題推到極致。儘管在此過程中他的關注者大增，流量收益賺得盆滿缽滿，但造成的負面影響卻是整個社會的輿論氛圍變得敏感、撕裂。

一些討厭司馬南的人認為他被禁言是一件好事，因為這有利於整個輿論氛圍的健康。但從輿論治理所應追求的現代化來看，對司馬南的賬號進行封禁是否恰當，有待商榷，不同人見仁見智。就像不久前丁香醫生的社交媒體賬號被封禁一樣，網絡治理應該依法，有一套公開透明而又可申訴可救濟的程序，令人信服，才具有可持續性。有鑑於此，不論司馬南還是丁香醫生，若對其封禁，應該給出充足理由。只有這樣，網絡治理才能慢慢在個人言論表達權利和公序良俗之間找到平衡。

除此之外，更值得追問的是，為何像司馬南這樣一個存在重大爭議、許多觀點經不起推薦、喜歡誅心和上綱上線的人，能成為現象級網紅，並動輒能在輿論場製造撕裂？尤其是在改革開放已經40多年，包容、多元和開放已經成為中國進步和發展的基石的背景下，為何上綱上線式、二元對立的誅心之論竟然還能盛行一時？

泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深。一個持續崛起的大國，應該是個「海納百川，有容乃大」的大國，應該不斷追求寬鬆、平和、開放、多元的社會氛圍，應該持續向上綱上線的極端思維和誅心之論說不。過去40多年中國的巨大進步和發展來之不易，希望內地社會更能反思司馬南現象背後的誅心之論。