中國容得下聯想　司馬南不代表國情

近期中國知名網絡大V（意見領袖）司馬南開始向中國著名企業聯想發起批判，接連製作多期網絡自媒體視頻，指責聯想改制時國有資產流失，聯想負債率過高，聯想高管工資太高、分紅太多，聯想管理層有14名外籍高管，聯想為什麼在5G投票的關鍵環節投票給高通等等，贏得很多中國網友的支持。

司馬南說的這些所謂問題，除了國有資產流失這一點有侵犯國家利益的嫌疑，與公眾有關外，其他各點都只是聯想自身的經營方式選擇，與社會大眾無關，更與司馬南無關。至於聯想改制時有沒有國有資產流失，聯想的原出資方中國科學院已經做出明確說明——沒有國有資產流失的問題，不過司馬南並不相信中科院的說法。

司馬南不相信可以理解，他花費大量精力製作批評聯想的視頻，並不是要聽中國科學院說聯想改制沒有問題的。就是認定了聯想有問題，他才會大張旗鼓的發視頻向聯想興師問罪，並且一問就是五六條讓網友興奮的「罪」。

司馬南這些翻舊賬的興師問罪有沒有價值？有，也即輿論監督；但實際意義不大，他並不能推動中國現代企業制度的完善，助推聯想的大發展，更不能讓中國的高科技企業實現技術新突破，或許他還會阻礙中國企業的正常發展，讓大家的精力浪費在無謂的爭吵。

聯想曾經很成功，但它的科技實力沒有發展起來，令很多人很失望。（路透社）

聯想改制時有沒有國有資產流失，作為國有資產出資方的中國科學院應該很清楚。當然背後也可能有腐敗問題，如果中國的相關機構認為司馬南對聯想國有資產流失的批評有道理，有必要進一步查清事實，可以介入調查。調查後，給大家一個公正、明白的回答。

至於司馬南所指的聯想其他問題，只能說每個企業有每個企業的經營模式、管理模式，企業高層比外面無關的批評者更關心企業的發展問題，他們更希望企業良好、有序的運行，獲得更大的發展和利潤，像司馬南這樣的局外人實在沒必要參與其中。市場是企業最終的審判者，企業經營的好自然會受到市場的青睞，企業經營不好自然會被市場淘汰，被其他更好的企業取代，司馬南沒必要扮演「上帝」的角色，對企業的經營模式進行審判。

司馬南是企業家嗎？司馬南是企業管理學教授嗎？應該都不是，他只是網絡大V，一個靠博取網絡流量來實現自身價值的人。從選擇聯想進行批判看，司馬南這個大V確實很懂得網絡營銷，知道網友喜歡看什麼，知道什麼會給自己帶來流量。

過去幾十年中國進行企業改制的公司有千千萬，為什麼司馬南要拿聯想開刀？這或許與聯想影響力足夠大，且近些年聯想的企業聲譽下滑有關。眾所周知，近些年聯想常常引起爭議，司馬南批判聯想的幾個方面都是被大家批評過的，特別是隨着華為聲量鵲起，有些人開始有意拉華為，打聯想，往聯想身上潑髒水，這更讓不明所以的大眾以攻擊聯想為樂。

聯想是中國知名的品牌，圖為2018年2月26日，在西班牙巴塞羅那的聯想展台。（VCG）

網絡大V司馬南很清楚聯想現在的艱難處境，也很清楚中國網民的偏見所在，現在對聯想「落井下石」，將很容易贏得網絡大眾的喝彩。事實也是如此，在司馬南批判聯想的視頻發出後，果然贏得無數網絡大眾的歡呼、稱讚，司馬南敢於說真話，敢於為民眾代言的「偉大」形象開始樹立起來。更重要的是，司馬南流量大漲，收穫頗豐。

中國人都知道，「雖千萬人吾往矣」才是真正的英雄；贏合大眾，順着民意往上爬，利用大眾為自己獲利，恐怕很難稱得上「勇敢」。顯然，聰明的司馬南可不會「雖千萬人吾往矣」，他更明白「順竿爬」 的好處，並且「勇於」推波助瀾、落井下石。

中國只需要華為一家企業嗎？當然不是。中國只需要搞高科技企業嗎？當然也不是。正常人都明白，中國既需要技術含量低的各行各業，也需要技術含量高的高科技企業。華為與聯想並不是對立的關係，而是一種共生關係，中國人完全沒必要拉一個打一個，人為地給中國製造內亂。如果連中國人自己創造的世界500強之一的聯想都容不下，中國未來還有發展前途嗎？

中國當然能夠容得下聯想，司馬南並不能代表內地國情。司馬南只是一個善於博取流量的網絡大V，而聯想是一個要為幾萬人創造就業的中國企業，兩者完全不在一個頻道，聯想實無必要被司馬南牽着鼻子走，無必要與司馬南做無謂糾纏。聯想所要重視的，只有不斷發展創新，為全球消費者製造更優質的產品，這才是聯想走向未來的制勝之道。