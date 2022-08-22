鄧小平誕辰118周年｜如何將一手爛牌打得無比精彩？

今天是鄧小平誕辰118周年，許多人在網絡上自發懷念他。

本文來自於微信公眾號「中美學者智庫」，原題為「中國歷史翻來翻去，都是淚水，只有鄧小平一個人，成功改革中國」，原文寫於鄧小平誕辰116周年。



晚年鄧小平。（資料圖片）

他的確是個俗人，但正是這個俗人力挽狂瀾，改變中國，他也許是人類歷史上最偉大的俗人。

8月22日，是鄧小平誕辰116周年，我們依然懷念他！

中國今日的影響力、財富、人們生活水準的巨大提升，他是主要塑造者，他的價值觀，他的方法論，甚至他的個性，都還在繼續起作用，將來起的作用可能更大，畢竟，在改革開放時期出生的人，都是40歲左右，正是壯年，時間會證明。

他叫鄧小平，我們都習慣叫他老鄧。

其實吧，老鄧他俗得跟你我差不多。

因為老鄧即使在職時工作，也不是特別玩命，而是把大量時間用於打橋牌和麻將。

他似乎也不愛看書學習，沒聽說過他讀過什麼名著，只知道他十分痴迷於金庸的武俠小說。

老鄧的文章從無文采，鮮見引經據典。《鄧小平文選》裡極少長文，大多是白貓黑貓似的大白話。老鄧談不上大公無私，很顧念自己的小家。在下放江西時，為改變傷殘的鄧樸方處境，他給汪東興寫的那封誠惶誠恐的信，充滿了一個父親的無奈和無助，就知道他和天下父母其實一樣。

他的確是個俗人，但正是這個俗人力挽狂瀾，改變中國，他也許是人類歷史上最偉大的俗人。

他俗，所以他接地氣，他知道普通百姓的所思所想，他知道貧窮不是社會主義，知道姓社姓資是無聊的爭論。

有人曾評價，鄧小平最大的貢獻或許在於，把人的很多本真與常識又帶了回來。

他改善中美關係的原因也夠俗——因為跟美國關係好的國家（日、韓、新加坡等）都掙大錢了，這是小商販的邏輯，卻也是庸俗的真理。

不要說改革開放是什麼歷史的必然，翻翻這四十幾年的報紙，你會發現，沒有鄧小平等人的堅持，改革開放的道路早就被改革了多少次了。

聯產承包，恢復高考，南巡講話……他堅定地改變了中國和每一個中國人的命運，儘管他也犯過錯誤，但每個國人都會對他領導的改革開放給予最高評價。

20世紀90年代初，鄧小平與夫人卓琳。（資料圖片）

對於中國百姓來說，非常幸運的是，鄧小平高度尊重普通百姓的利益。

當年，看著「小平你好」條幅，鄧小平說：人民萬歲！

向松祚有文章說，他的母親對鄧小平的懷念，她說因為鄧讓人民吃飽飯，所以鄧是個好人。這是一個俗人對另一個俗人的最高讚美。

據鄧蓉回憶，在臨終前，老鄧看到了央視播出的紀錄片《鄧小平》，但他看不清楚，問片子裡的人是誰，當知道是自己時，他露出了羞澀的笑容。

羞澀是人性最美好，也最隱秘的外在呈現。

老鄧的羞澀，是他對世界最後的告別，他是那樣謙遜，他不認為自己是個偉人，也不希望人民崇拜他。他很清醒，他說：「我是中國人民的兒子。」

在改革開放四十多年的今天，在他離世3年之後，人們愈發懷念他，感受他的不可或缺。

中國有老鄧這樣一位領導人，是中國人的幸運。

老鄧說：「貧窮不是社會主義。」

老鄧最喜歡講的一句話就是「實事求是」。1992年著名的南巡講話裡，老鄧多次強調：「實事求是是馬克思主義的精髓。要提倡這個，不要提倡本本。我們改革開放的成功，不是靠本本，而是靠實踐，靠實事求是。」

老鄧說：這些年來，凡是和美國關係好的國家都發展得不錯！

中美建交的全部談判過程，老鄧都是親自參與，親自決策。雙方談判幾次遭遇「談崩」的時刻，都是老鄧力挽狂瀾，果斷拍板，推動中美兩國迅速建交。

老鄧是睜眼看世界的人。他在世時，就老有人嚷嚷要跟美國全面對抗。老鄧說：我是會打橋牌的，不要以為你有四個K就了不起了，別忘了人家還有四個A呢。

鄧小平會見戴卓爾夫人。（資料圖片）

但老鄧並非對外軟弱之人，看他把戴卓爾夫人搞出一個跟頭就明白。老鄧是務實外交，他也是以務實贏得世界的尊敬。

1975年老鄧臨危受命，主持國民經濟的全面整頓恢復，他選擇的突破口正是教育和科技領域。

他做的第一件事就是恢復高考。老鄧深知，中國一切都落後，但最落後的則是教育和科技。

老鄧說：「科學技術是第一生產力。」 2018年的諾貝爾經濟學獎授予內生增長理論的開拓者保羅·羅默，他用嚴格的數學模型證明了鄧小平的著名論斷，可算是「自由之精神、獨立之思想」。

1978年，經過舉世矚目的真理標準問題大討論，老鄧成功凝聚全黨和全國人民的共識，吹響了改革開放的偉大號角。《解放思想，實事求是，團結一致向前看》是改革開放的宣言書。老鄧入情入理、情真意切的講話，改變了中國歷史發展的方向，改變了整個世界。

正是南巡講話之後，中國決定建立社會主義市場經濟體制。

老鄧謀劃中國的改革開放，首先是解放思想。他在《解放思想，實事求是，團結一致向前看》的著名講話裡，有一段擲地有聲的精彩論述：

「一個黨，一個國家，一個民族，如果一切從本本出發，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前進，它的生機就停止了，就要亡黨亡國。」

有了解放思想，才有經濟特區。

1979年4月，廣東省委提出，希望中央能根據廣東緊靠港澳，華僑眾多的特點，給予特殊政策，在深圳、珠海、汕頭建立出口加工區。這一設想得到了老鄧的大力支持。

老鄧說：「可以劃出一塊地方，就叫做特區。陝甘寧就是特區嘛！中央沒有錢，可以給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來。」

老鄧喜歡說：可以。

他總是逼著下面的官員改革，從來不允許他們等著中央來改。

他是一個敢於放手讓下屬做事的領導，有氣魄，有擔當。你只管解放思想大膽做事，不要太出格就行，出了事他兜著。

他常常用「闖出一條血路」這樣的詞，來激勵人們改革。每當經濟增速下滑，他就認為是改革不力導致的。這樣的一種哲學，使得中國保持了長時間的高經濟增速。在他的時代，無數的人爭當改革者，可以用群星璀璨來形容。

同時期的另外兩名著名的改革家戴卓爾夫人、列根，他們也做了很多改革，但顯然他們的影響力不如鄧小平。

也許最重要的原因，就是戴卓爾夫人、列根並沒有像老鄧這樣，發動千千萬萬人來改革。所以戴卓爾夫人、列根的改革，等他們離任之後，很快就人去政息，而老鄧的改革，改變了世界的經濟格局，並且，其影響力持續到今天。

「不管白貓黑貓，會捉老鼠就是好貓。」

「尊重知識，尊重人才。」

「科學技術是第一生產力。」

「什麼叫領導？領導就是服務。」

「五十年不變」、「一百年不動搖」……

他說改革開放退不回去了，誰搞倒退人民就會打倒誰。

他說跟著美國走的國家都把經濟搞上去了，中美關係一定要好起來……

斯人已逝，言猶在耳。

一晃這麼多年過去，老鄧這個名字在我們心中，依舊沒有絲毫褪色。

就像有人說的，他抓了一手爛牌，但打得無比精彩，這才是高手。

著名經濟學家張五常教授說：「中國歷史翻來翻去，都是淚水，只有鄧小平一個人，成功改革中國。」