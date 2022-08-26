女排比賽戴口罩惹議　真正要害的問題是什麼？

8月25日晚上，2022年女排亞洲盃小組賽中國對伊朗的比賽中，中國女排的姑娘們因為第一局戴着口罩進行比賽，在中國網絡上引發了較大爭議，許多網民關心女排的健康和發揮。不知道是否因為戴口罩的影響，中國女排輸掉第一局比賽，後來中國女排摘掉口罩，全身心投入競技運動，最終逆轉戰勝伊朗女排，成功晉級。

8月26日，中國排協就「女排在亞洲盃中戴口罩比賽」一事作出回應，「我們對大家對女排的關心深表感謝，對我們工作不夠細緻給大家帶來的困擾誠懇道歉」。中國排協在回應中解釋：「比賽之前，隊伍了解到參賽隊伍中已有運動員感染情況，且我們個別運動員也有症狀，為了防範疫情傳播風險，隊伍從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩。因組委會未對運動員上場比賽是否佩戴口罩做出明確規定，我們運動員為了保護自己，比賽開始後佩戴口罩上場比賽。由於我們臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第一局我們運動員均佩戴口罩上場比賽。第一局後半程，意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍及時進行了提醒，我們運動員摘掉口罩完成了後面的比賽。」

人們常說，「知錯能改，善莫大焉」，中國女排能在第一局後半程及時摘掉口罩並贏得比賽，可以說是「亡羊補牢，猶未為晚」。這說明糾錯機制、反思的力量、常識理性還是在起作用。

但與此同時，這件事本可不必發生。畢竟，稍有常識的人都知道，排球比賽是一項高度緊張而又十分劇烈的競技運動，若在比賽過程中佩戴口罩，是不利於運動員的身心健康，妨礙運動員的臨場發揮。中國排協說的「隊伍了解到參賽隊伍中已有運動員感染情況」，「隊伍從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩」，固然是個影響因素，但不能不分場合。至於「我們臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩」，未免有些牽強。疫情已經持續三年，中國參加的各類比賽那麼多，肯定已經有兼顧防疫和運動員比賽的經驗方法，只要多考慮實際情況，絕不至於鬧出戴口罩打排球的爭議。

坦率說，「女排在亞洲盃中戴口罩比賽」並不是一件大事，很快就會過去。許多人擔心的是背後有一種過度發揮的政治正確和官僚主義，在干擾常識理性。這才是真正要害的問題。「女排在亞洲盃中戴口罩比賽」一事已經解決，但如果官僚主義不被有效約束，政治正確不被劃定合理邊界，那麼類似爭議事件恐怕會反覆發生。

畢竟，在疫情持續的這三年中，一些地方和機構為了防疫，確實出現不少層層加碼和一刀切的亂象，甚至出現把人當作工具的機械式防疫鬧劇。人是目的而非工具或手段，防疫是為了人的生命健康，終究是服務於人，切不可本末倒置。任何政策和決定，包括防疫，都應該實事求是，遵循常識理性，而不可單向度無限強化。改革開放以來中國的巨大進步和發展，正是建立在實事求是和常識理性的基礎之上，今後只有牢牢守住實事求是和常識理性的底線，才能減少各種不必要的鬧劇。