女排亞洲盃｜中國隊逆轉挫伊朗晉級　落後下「解除封印」即反勝

中國女排在菲律賓出戰女排亞洲盃，分組賽最後一仗面對伊朗。中國隊戴上口罩作賽，首局戰情緊湊，更被對手以24：26先下一城。中國女排其後「解除束縛」，脫去口罩，表現立即回升，結果直落3局反勝伊朗，以4連勝姿態躋身8強。



中國隊在女排亞洲盃被列入A組，早前3場分組賽先後擊敗韓國﹑越南及東道主菲律賓，最後一仗與伊朗碰頭，力爭全勝晉級。

中國女排眾將開局佩戴口罩作賽，表現似乎有點受影響，加上未入局，與伊朗的比分緊咬，多次互換領先，更打成24：24平手，可惜中國隊在關鍵時刻錯失機會，以24：26先輸一局。

中國女排戴上口罩出戰首局。（微博截圖）

戴罩打比賽，呼吸當然不太順暢，其後中國女排球員逐漸「除罩」。「條氣順咗」，表現都隨之回升，次局以25：19扳回一城，其後再連贏兩局25：10及25：13，有驚無險以局數3：1反勝伊朗，小組取得4連勝。中國女排以首名晉級8強，將與澳洲隊爭入4強。

中國女排「除罩」後表現回勇，連取3局反勝伊朗。（資料圖片／新華社）

戴口罩出戰惹熱議 中國排協致歉

中國女排戴口罩作賽，隨即引來熱議，直言擔心球員們的健康。中國排協凌晨發文，為安排致歉，強調球員們為了自保，才在比賽時戴上口罩，「比賽前已了解到其他參賽隊伍有球員確診，為了球員們的健康著想，故此要求她們入場時要統一戴上口罩，但未有比賽時做出明確的指引，而球員們為了自保，所以繼續佩戴口罩。我們臨場經驗不足，戰至首局後半段，才意識到戴口罩作賽對健康有影響，其後立即提醒球員們脫掉口罩。」

中國女排戴罩出賽，中國排協凌晨發文致歉。（微博截圖）

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