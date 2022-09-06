四川甘孜強震 地震不讓下樓逃生非人性化科學防疫舉措

四川甘孜發生地震，從當地網民拍攝的短視頻可以見到，有大量市民在第一時間從家中撤離，到戶外避險。與此同時，也出現了一些很荒謬的現象，由於部分小區在封控期間，為確保居民不出門，採取了封鎖樓道消防門等極端措施，導致地震發生時，居民無法順利撤出。

另外還網傳有一張關於成都市成華區一高風險小區物業在微信群裏要求居民不要下樓的微信截圖，有記者致電該小區物業進行核實，確實有這樣的情況發生。物業人員的說法是地震再嚴重也嚴重不到哪去，在家裏待着最安全。

更有甚者，有IP地址為四川的網民吐槽說：「不只是高風險小區的物業不讓下樓，我們零病例小區，跑下樓的也被要求回去。」

這些荒謬到極致的舉措真是讓人大開眼界！

地震過後一片頹垣敗瓦。（Youtube截圖）

從如何科學逃生的角度，在地震發生時到底是該就地於室內尋找結構堅固的地方躲藏，還是應該儘快跑到室外躲避，可能要根據實際情況選擇才能最大程度減少傷亡。

但是，以疫情防控為藉口，鎖閉居民逃生通道，或者要求居民不許下樓逃生，完全不是從科學逃生角度的思考，而是一種非常機械、非常粗暴、缺乏基本人性考慮的過激防疫舉措。

在災害突然降臨、千鈞一髮之際，逃生是人的本能，也是人生而為人的一項最基本權利。相比疫情防控，人民的生命安全顯然更為重要。

當災難發生，作為社區管理者的正確做法，應該是體量居民的恐慌心情，為居民逃生提供各種便利與幫助，如有必要應該立刻對防控措施進行調整，而不是以防疫疫情傳播為由，用「家裏最安全」等說辭橫加阻止。

在威力莫測的地震面前，誰敢保證呆在家裏就一定安全呢？當社區物業說「家裏最安全」，主要是為居民的生命安全考慮，還是覺得居民都待在家裏，他們自己最安全，他們的烏紗帽最安全呢？

進行疫情防控，一定要知道什麼是「本」，什麼是「末」，知道防疫這件事的初衷是什麼。如果把這個本末關係搞顛倒了，迷失初衷了，就糟糕了。

防疫的初衷是為了人民的生命健康，所以人民的生命健康是「本」，各種防疫措施是「末」。把這個「本」與「末」的關係搞反，搞到居民連在地震中下樓逃命的權利都沒有，就是典型的本末倒置，也完全違背了防疫初衷。

事實上，最近一段時間以來，人們對防疫的認識出現分化，尤其是大家對一些地方不顧人民基本生產生活需求，動輒就封城、封區，搞全域「靜默」，甚至連沒有疫情也要搞「靜默」演習的做法怨聲載道，就是因為這些做法既脱離了科學，也脱離了人性，違背了防疫的初衷。

四川地震過程出現的這些過激防疫行為就是又一次提醒，一定要牢記防疫初衷，千萬不要幹着幹着就走火入魔，反而到「初衷」的反面去了。