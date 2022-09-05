四川地震｜習近平：把搶救生命作為首要任務　全力救援受災群眾

今日（5日）中午12時52分，四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。地震造成多人死傷，部分水、電、交通、通信等基礎設施受損。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示，要求把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，要求把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡。要加強震情監測，防範發生次生災害，妥善做好受災群眾避險安置等工作。

同時，應急管理部等部門要派工作組前往四川指導抗震救災工作，解放軍和武警部隊要積極配合地方開展工作，盡最大努力確保人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出批示，要求抓緊核實災情，全力搶險救援和救治傷員，注意防範滑坡、泥石流等次生災害，妥善安置受災群眾，盡快搶修受損的交通、通信等基礎設施。有關部門要對地方抗震救災加強指導和支持。

根據習近平指示和李克強要求，應急管理部、自然資源部、國家衛健委等部門已派出工作組趕赴災區指導救援救災。四川省、甘孜州已組織救援力量開展救災工作，並緊急調撥帳篷、棉被、折疊床等救災物資運抵災區。