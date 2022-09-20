美國台海復刻《香港人權與民主法》　台灣可以「說不」吗？

美國參議院外交委員會9月14日以17票贊成、5票反對的懸殊比例，通過《2022台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）。通過的版本由原來提案的107頁膨脹超過150頁，儘管內容在敏感處做了「微調」，法案最後還附了「不可被理解為美國重建與台灣的外交關係」的「免責聲明」，但是將台灣視為「準國家」的「一中一台」性質依舊濃厚，對中美關係和台海穩定的衝擊可說是一枚未爆彈。



目前已有不少專家預判，該法案通過參眾兩院審議，最後送到拜登（Joe Biden）桌上簽署成為一項正式的法律，中間過程還有太多變數，能否在本屆國會議員任期內走完流程，恐怕還是未定之天。不過就算法案還在審議，但其性質已經相當明顯，是一部美國以政治之手「長臂管轄」到台灣和兩岸事務的國內法。

台灣方面或許感到雀躍，朝野藍綠難得站在同一陣線，對該法案表達歡迎感謝，無不引頸翹望，認為美國不只販售武器，還以國內法的層級對台灣做出安全保障。尤其是經過佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西或波洛西）訪台，解放軍圍台軍演的震撼過後，《台灣政策法》無疑是美國在台海用力再切下一段香腸，將台海局勢往前推高了一個回合。

美國國會參議院外交委員會以17票贊成、5票反對的壓倒性票數，通過《2022年台灣政策法》，法案接下來將送交參院全院審議。（資料圖片）

「大雜燴」法案代表了誰的意志？

這個形勢發展不由得令人想起美國在2019年香港反修例期間所通過的《香港人權與民主法》，內容不僅涉及了對香港反對派人士的支援，還對香港政改進程「指手劃腳」。當時國務院港澳辦發表聲明，指美國國會「粗暴干涉中國內政、嚴重踐踏國際法和國際關係基本凖則」；外交部也表示，該案「罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。」

這項「雷聲大雨點小」的美國涉港法案，主要目的就是兩個，一個是挑動和刺激北京，另一個是為當時香港反修例的政治動盪氛圍添柴加薪，令美國眼中這張遏制中國的「香港牌」之火越燒越旺。如今美國又在台海復刻了一樣的做法，甚至是「升級版」，使出《台灣政策法》立法之矛劍指中國，同時對民進黨政府念下「抗中保台」的緊箍咒，要讓對華博弈在台海掀起滔天巨浪。

不過值得推敲的其實是台灣的處境。台灣看似因為這個法案成為美國政界跨黨派精英捧在手心上的「愛寵」，得到了來自太平洋彼岸各種口頭上「堅若磐石」的承諾。問題是攤開這部厚重法案，就像台灣政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生所解讀的，「《台灣政策法》感覺像是個大雜燴，是要滿足各個國會議員不同選區的需要，將所有東西都列進去。」換句話說，這部以「台灣」為名的美國法案，究竟代表的是台灣人的意志，還是根本代表的是美國人的意志，台灣社會再興奮也得要把這個問題區分清楚。

美國國會一直高調發聲支持香港的示威者，稱示威是「一道美麗的風景線」，並且在2019年通過了《香港人權與民主法》，為他們提供支持。（VCG）

《台灣政策法》註定台灣成為戰場

《台灣政策法》與1979年通過的《與台灣關係法》難以比擬，畢竟後者不若前者，是美國從貿易戰升級到全面對抗中國態勢下的產物，可以看作2018年以來美國政界內部各種「抗中」奇思異想的集大成。一旦「成真」，等於是美國靠着一部國內法，就確定了台灣作為其「抗中」戰場的定位，從軍事、政治、經濟、外交、文化教育等多管齊下，直接在台灣點燃遍地烽火。蔡英文曾經假想台灣在「承受第一擊」過後，將換取世界其他國家的支援，可是依《台灣政策法》「賦予」台灣的任務，已經不再具有「承受第一擊」的自我想像了，因為台灣就是美國直接把手伸在裏面的正面戰場。

這一部審議中的法案完全體現了美國霸權的傲慢心態，金口一開要台灣充當什麼角色，不需要問過當地人民的想法和意願，靠着自說自話的國內法就決定了台灣的命運。當年特朗普（Donald Trump）被爆料只不過把台灣視為「桌上的筆尖」，於今美國政客們則是「不演了」，把台灣當成對向北京的「槍口」。美國政客為了期中選舉的利益大玩「台灣牌」，不斷在台海火上加油，北京應對中美回合較量勢必只會升級而不會退縮，無怪乎有台灣觀察家認定《台灣政策法》帶來的客觀效應等於就是一部「促統法案」。

前述提到的台灣學者嚴震生，他在評估《台灣政策法》的影響時，語重心長的說美國「完全是針對中國，而不是為了關心台灣」。他也語帶感慨地說道，《台灣政策法》規定美國政府人員赴台學習中文之後進入台灣政府相關部門工作，這算不算是「干涉內政」？台灣很愛強調「主權」，碰到美國的時候完全就沒了「主權」。

台灣「國家政策研究基金會」9月16日舉行「中共『二十大』與美國國會《台灣政策法》對美中台三邊關係之影響」座談會，台灣政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生（圖）認為，《台灣政策法》感覺像是個大雜燴，是要滿足各個國會議員不同選區的需要，將所有東西都列進去。（張鈞凱攝）

從嚴震生的說法得以進一步反思，台灣的政治人物每到選舉都愛標榜「台灣前途由2,300萬台灣人民決定」。這段歷久不衰的宣示主要是用來抵抗來自中國大陸的統一壓力，然而當美國為了自己的國家利益要決定台灣的命運和前途時，甚至要把台灣推向戰場時，台灣難道沒有「說不」的權利？只能任由政客對美國百般依順的吞忍下去？

台灣敢說出「我命由我不由美」？

美國出台《香港人權與民主法》及其結果，事實上就是台灣面對美國《台灣政策法》的「致命誘惑」時必須要看到的前車之鑑。當年美國國會在審議《香港人權與民主法》時，不乏西方媒體在一旁鼓搗，將之形塑為「美國升級涉及香港的法律武器」，還宣稱「該法案在香港示威浪潮中被許多示威者寄予厚望」。問題是當反修例風波平息過後，隨着「一國兩制」的框架趨向積極，港區國安法落地、「愛國者治港」上路，香港恢復了平靜和穩定，美國完全失去了再利用「香港牌」的施力點和機會，過往給香港示威人士各種「風雨生信心」的「口惠」，到最後宛如隨風飄逝。

還可以看到，當年在美國的推波助瀾下，有黃之鋒、何韻詩等人千里迢迢飛赴美國國會作證，呼籲通過《香港人權與民主法》。今天《台灣政策法》在美國國會呼之欲出，背後同樣能感受到台灣有心人士裏應外合的影子。《台灣政策法》兩位提案參議員梅嫩德斯（Bob Menendez，台譯作梅南德茲）、格雷厄姆（Lindsey Graham，台譯作葛蘭姆或葛理漢），先在今（2022）年4月赴台見了蔡英文，雙方還牽涉到高達80億美元的波音787客機訂單，返美後沒多久就聯手提出該法案。包括台灣海基會前副秘書長李慶平，以及前立法委員林郁方等人，都曾懷疑隱於其後的政治貓膩，蔡英文政府是否扮演了幕後推動者的角色？

2019年9月18日，美國眾議院議長佩洛西（中）與黃之鋒、羅冠聰和何韻詩等人見記者，表示《香港人權與民主法》會提前審議。（資料圖片）

在不遠的將來，中共二十大、美國期中選舉，以及台灣九合一大選接踵而至，台海的脆弱性只會上升不會下降，《台灣政策法》就像一把雙面利刃蠢蠢欲動。擅長選舉的民進黨政府過往利用兩岸和香港形勢「撿槍」、「撿炮」，獲取了大量的選票利益，可是當美國把台灣在地緣政治上當槍使時，卻又完全不自知、不在意，又或者是麻木不仁地「明知山有虎，偏向虎山行」。

眼看《台灣政策法》可能作為《香港人權與民主法》的升級版在台海復刻再現，讓人想起內地2019年熱映的一部動畫片《哪吒之魔童降世》。片中主角哪吒有一句印象深刻、熱血沸騰的台詞「我命由我不由天」，之所以讓觀眾產生共鳴，原因莫過於哪吒打破了外在加諸於其身的種種桎梏，走出一條自己做主和選擇的生命之路。

借用這段台詞來看待美國試圖以《台灣政策法》主導台灣前途的局面，其中毫無台灣人置喙的空間，也沒有政治人物有智慧和勇氣敢於說出「我命由我不由美」，把命運交到美國手上，由人不由己。美國明擺着在拱火，如果台灣還興高采烈地接過了這把火，「台灣主體性」、「台灣人當家作主」等等的口號，不就成了最大的諷刺和悲哀？