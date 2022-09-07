又是軍售 美國鼓吹「抗中焦台」真是台灣的勝算？
美國政府9月3日批准了價值11億美元的對台軍售案，其中主要包含60枚魚叉反艦導彈和100枚F-16戰機響尾蛇導彈，以及對雷達進行維修、補充配件。該案被宣揚為拜登（Joe Biden）上任之後最大一筆對台軍售，然而數字背後隱藏的卻是美國有意將台灣推向為其「抗中」而焦土遍野的盤算。
美國調整對台軍售政策的背後
原因在於，拜登上任至今六度宣佈對台軍售，但每一筆金額平均約1.05億美元左右，項目集中在陸、海、空軍與導彈裝備零附件與後勤支援，沒有任何新武器系統。其中備受關注的是，今（2022）年5月美國國務院突然通知台灣撤銷M109A6自走炮案，並要求台方停止推動海軍12架MH-60R反潛直升機採購案。當時包括美台商會在內，各方都推斷美國正在改變對台軍售政策，將終止大部分不屬於「不對稱戰力」範疇的對台軍售，並將重點轉移到聚焦於單一能力，主要僅用於因應中國大陸對台灣發動攻擊的「開戰日／登陸日」（D-Day）情境。
這個方向在美國對台最新軍售項目中看得更為清楚，交易內容多為補充武器彈藥，而看不到台灣希望增加用於海上或島外嚇阻的高性能戰機和軍艦。事實上，美國《防務新聞》（Defense News）8月25日即有報道，指在俄烏衝突與疫情對軍火供應的影響下，美國迄今積壓對台軍售已高達140億美元之多，未交付的武器包括F-16戰機、「愛國者」導彈防空系統的零配件、「毒刺」防空導彈、Mk-48重型魚雷、「海馬斯」高機動火箭炮系統、MS-110偵察吊艙等。該報道稱，美國「把所有武器都優先放在了烏克蘭」。
美國之所以調整對台軍售方向，一來是希望在台灣打造「不對稱戰力」，透過以小搏大、以弱鬥強，用低價、輕巧的武器給一旦開戰之後的解放軍造成巨大損失。二來是烏克蘭戰爭給了美國在台海推動「不對稱作戰」更大的信心，希望在台灣複製不分男女老幼的「全民皆兵」模式。
寄望台灣效法烏克蘭全民皆兵
《香港01》曾報道台灣退役海軍少將淡志隆的看法，他表示美國能夠對台灣的建軍用兵直接下指導棋，烏克蘭鼓舞了美國政界對台灣的期待，從而認為烏克蘭能「全民皆兵」台灣也能，台灣需要展現自我防衛的決心，因此格外關注台灣動員後備部隊戰力。可以看到，美國前防長埃斯珀（Mark Esper，台譯作艾斯培）7月下旬訪台時，就在台北公開「建議」台灣要增加國防預算，還要不分男女全兵皆兵。
在此之前，美國政治人物與媒體頻頻關注台灣的後備動員能力，對後備軍人教育召集（簡稱教召）寄予厚望。比如美國之音（VOA）便引述專家說法，指台灣「面對中國與日俱增的武力恫嚇」，要「借鑑烏克蘭抵抗抗俄羅斯的經驗，讓近230萬的後備軍人能有效支援正規軍」。
此外，8月上旬英媒BBC也曾發出報道，宣稱有「越來越多台灣年輕人開始學習作戰」。然而該論調在台灣一般民眾看來，卻頗為不接地氣，且脱離實際情形，畢竟歷次民調台灣年輕人都有高比例反對恢復徵兵制，也反對延長役期。英媒的這一份新聞材料，與其說是一篇報道，不如說更像是一波依照西方對台灣「全民皆兵」的想像，而做出的鼓動性宣傳。
兩岸開戰台灣做好巷戰準備？
不過，就算台灣深信「洋和尚會念經」，但美國為台灣量身設計的這張「不對稱作戰」菜單到底意味着什麼，其實需要台灣社會了解之後再做出判斷。單就拜登政府近五筆對台軍售項目來看，所謂的「不對稱作戰」，就是要令台灣為進行「巷戰」做好準備。
台灣陸軍前副司令劉湘濱投書指陳，成立全民皆兵的國防志願隊，打城鎮戰，打巷戰，打游擊戰，每個警察局放「毒刺」導彈等等，都是「不對稱作戰」的內涵。他痛心疾首地感嘆，美國希望推動台灣像當年的越南與當前的烏克蘭，「不計代價地拖垮比他強大的敵人」，「至於台灣是否成為焦土，那不是美國的考量因素」。
對台灣的考驗是，「抗中焦土」政策不只有來自於美國的鼓吹，台灣內部更是不乏各種「勸進」的聲浪和行動。例如台灣前參謀總長李喜明，卸任之後依舊不遺餘力宣揚其所提出的「整體防衛構想」（Overall Defense Concept），最近還寫成新書《台灣的勝算》，要旨即主張「以小制大」的「不對稱戰略」是「台灣的勝算」。他認為，針對兩岸懸殊軍力對比，台灣要結合台海戰場環境特性，發展低成本、高效益、數量多、品質精、高存活的小型、精準、致命武器，「以阻止解放軍成功侵略或政治控制台灣」。
呼應美國淪為炮灰的自我防衛
更為露骨激進的當屬曾經力倡「統一公投」的聯電前董事長曹興誠，近來他每每身穿防彈背心在媒體鏡頭前現身，還以「為抵抗侵略、保衛家園而戰」為題舉行記者會，宣示「我不會讓台灣變成下個香港，要死也要死在台灣！」他在現場宣佈兩項行動：
1. 資助新台幣6億元，要在三年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（他稱之為「黑熊勇士」）；
2. 提供新台幣4億元，要儘速訓練出30萬名以上民間的神射手（他稱之為「保鄉神射」）。
儘管與曹興誠合作的「黑熊學院」創辦人沈伯洋在9月6日宣稱，第一階段課程已全數額滿。但這項「雄心壯志」的計劃，還是令人不由得聯想到惡名昭彰的「亞速營」，這個在烏克蘭「讓老幼婦孺拿起武器」的「新納粹」組織，據台灣中國文化大學教授周陽山的說法，其背後便有銀行、媒體兩棲的億萬富翁克羅莫伊斯基（Ihor Kolomoyskyi，台譯作柯羅莫伊斯基）提供金援。
有台灣學者提出警惕，曹興誠正在實行的構想，不僅是以「防衛」為名的準軍事「民團」組織，恐怕日後還可能演變為專門檢肅政治思想與立場的「秘密警察」部隊。換句話說，在帶有野心的政治人物和不明就裏的商人炒作下，「抗中保台」這股民粹風潮難保沒有變調為極端思想的危險，宛若「神風特攻隊」那般，把盲目犧牲生命當成是至高無上的「光榮」。台灣內部這些呼應美國「不對稱作戰」的論調，借用劉湘濱的話來說，「隱約一個巨大的黑手正將台灣推向永劫不復的深淵，令人不禁憂心忡忡，毛骨悚然」。
台灣前「國安會」秘書長蘇起日前在政論節目上語帶憂慮的說，「抗中保台」其實是「抗中害台」。台灣雙十慶典籌備委員會9月6日公布了今年的主視覺，稱其設計理念在於「凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志」。問題是「自我防衛」這四個字，在美國和台灣有心政客的語境裏，是要台灣人民為了「抗中」大業不惜在台灣街頭巷尾與「敵人」短兵相接、近身肉搏。就兩岸的軍事對比，以及台灣缺乏戰略縱深的地理條件來看，難道淪為「炮灰」的「自我防衛」，真是「台灣的勝算」？
FAQ：
什麼是「不對稱作戰」？
即「以我之強擊敵之弱」、「隱我之弱避敵之強」，並以天然環境優勢，發展敵方難以反制的戰術與戰技，充分發揮現有武器裝備性能，達到「以小搏大」的積極意義。
美國是否對中國就對台軍售做出承諾？
1982年列根總總簽署的《八一七公報》，其中包括：向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平；準備逐步減少它對台灣的武器出售；經過一段時間最終得到解決。
美國政界就對台軍售有何新動向？
美國參眾兩院將在9月份審議《2022台灣政策法》，其中包括向台灣提供未來四年共45億美元的軍事融資，以及「優先考慮並加快」對台軍售等。