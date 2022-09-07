又是軍售　美國鼓吹「抗中焦台」真是台灣的勝算？

美國政府9月3日批准了價值11億美元的對台軍售案，其中主要包含60枚魚叉反艦導彈和100枚F-16戰機響尾蛇導彈，以及對雷達進行維修、補充配件。該案被宣揚為拜登（Joe Biden）上任之後最大一筆對台軍售，然而數字背後隱藏的卻是美國有意將台灣推向為其「抗中」而焦土遍野的盤算。



美國調整對台軍售政策的背後

原因在於，拜登上任至今六度宣佈對台軍售，但每一筆金額平均約1.05億美元左右，項目集中在陸、海、空軍與導彈裝備零附件與後勤支援，沒有任何新武器系統。其中備受關注的是，今（2022）年5月美國國務院突然通知台灣撤銷M109A6自走炮案，並要求台方停止推動海軍12架MH-60R反潛直升機採購案。當時包括美台商會在內，各方都推斷美國正在改變對台軍售政策，將終止大部分不屬於「不對稱戰力」範疇的對台軍售，並將重點轉移到聚焦於單一能力，主要僅用於因應中國大陸對台灣發動攻擊的「開戰日／登陸日」（D-Day）情境。

這個方向在美國對台最新軍售項目中看得更為清楚，交易內容多為補充武器彈藥，而看不到台灣希望增加用於海上或島外嚇阻的高性能戰機和軍艦。事實上，美國《防務新聞》（Defense News）8月25日即有報道，指在俄烏衝突與疫情對軍火供應的影響下，美國迄今積壓對台軍售已高達140億美元之多，未交付的武器包括F-16戰機、「愛國者」導彈防空系統的零配件、「毒刺」防空導彈、Mk-48重型魚雷、「海馬斯」高機動火箭炮系統、MS-110偵察吊艙等。該報道稱，美國「把所有武器都優先放在了烏克蘭」。

台灣陸軍將增購18套海馬斯多管火箭系統，作為不採購M109A6自走炮的替代方案。圖為海馬斯多管火箭系統。（AP）

美國之所以調整對台軍售方向，一來是希望在台灣打造「不對稱戰力」，透過以小搏大、以弱鬥強，用低價、輕巧的武器給一旦開戰之後的解放軍造成巨大損失。二來是烏克蘭戰爭給了美國在台海推動「不對稱作戰」更大的信心，希望在台灣複製不分男女老幼的「全民皆兵」模式。

寄望台灣效法烏克蘭全民皆兵

《香港01》曾報道台灣退役海軍少將淡志隆的看法，他表示美國能夠對台灣的建軍用兵直接下指導棋，烏克蘭鼓舞了美國政界對台灣的期待，從而認為烏克蘭能「全民皆兵」台灣也能，台灣需要展現自我防衛的決心，因此格外關注台灣動員後備部隊戰力。可以看到，美國前防長埃斯珀（Mark Esper，台譯作艾斯培）7月下旬訪台時，就在台北公開「建議」台灣要增加國防預算，還要不分男女全兵皆兵。

在此之前，美國政治人物與媒體頻頻關注台灣的後備動員能力，對後備軍人教育召集（簡稱教召）寄予厚望。比如美國之音（VOA）便引述專家說法，指台灣「面對中國與日俱增的武力恫嚇」，要「借鑑烏克蘭抵抗抗俄羅斯的經驗，讓近230萬的後備軍人能有效支援正規軍」。

烏克蘭特種部隊成員2月13日在馬里烏波爾（Mariupol）為當地居民進行軍事訓練，內容包括組裝和拆卸槍支、裝載彈藥並瞄準目標。（AP）

此外，8月上旬英媒BBC也曾發出報道，宣稱有「越來越多台灣年輕人開始學習作戰」。然而該論調在台灣一般民眾看來，卻頗為不接地氣，且脱離實際情形，畢竟歷次民調台灣年輕人都有高比例反對恢復徵兵制，也反對延長役期。英媒的這一份新聞材料，與其說是一篇報道，不如說更像是一波依照西方對台灣「全民皆兵」的想像，而做出的鼓動性宣傳。

兩岸開戰台灣做好巷戰準備？

不過，就算台灣深信「洋和尚會念經」，但美國為台灣量身設計的這張「不對稱作戰」菜單到底意味着什麼，其實需要台灣社會了解之後再做出判斷。單就拜登政府近五筆對台軍售項目來看，所謂的「不對稱作戰」，就是要令台灣為進行「巷戰」做好準備。

台灣陸軍前副司令劉湘濱投書指陳，成立全民皆兵的國防志願隊，打城鎮戰，打巷戰，打游擊戰，每個警察局放「毒刺」導彈等等，都是「不對稱作戰」的內涵。他痛心疾首地感嘆，美國希望推動台灣像當年的越南與當前的烏克蘭，「不計代價地拖垮比他強大的敵人」，「至於台灣是否成為焦土，那不是美國的考量因素」。

台灣前參謀總長李喜明出版新書《台灣的勝算》，主張台灣要靠「不對稱作戰」讓中國「無可奈何」。（台灣「總統府」）

對台灣的考驗是，「抗中焦土」政策不只有來自於美國的鼓吹，台灣內部更是不乏各種「勸進」的聲浪和行動。例如台灣前參謀總長李喜明，卸任之後依舊不遺餘力宣揚其所提出的「整體防衛構想」（Overall Defense Concept），最近還寫成新書《台灣的勝算》，要旨即主張「以小制大」的「不對稱戰略」是「台灣的勝算」。他認為，針對兩岸懸殊軍力對比，台灣要結合台海戰場環境特性，發展低成本、高效益、數量多、品質精、高存活的小型、精準、致命武器，「以阻止解放軍成功侵略或政治控制台灣」。

呼應美國淪為炮灰的自我防衛

更為露骨激進的當屬曾經力倡「統一公投」的聯電前董事長曹興誠，近來他每每身穿防彈背心在媒體鏡頭前現身，還以「為抵抗侵略、保衛家園而戰」為題舉行記者會，宣示「我不會讓台灣變成下個香港，要死也要死在台灣！」他在現場宣佈兩項行動：

1. 資助新台幣6億元，要在三年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（他稱之為「黑熊勇士」）；

2. 提供新台幣4億元，要儘速訓練出30萬名以上民間的神射手（他稱之為「保鄉神射」）。

儘管與曹興誠合作的「黑熊學院」創辦人沈伯洋在9月6日宣稱，第一階段課程已全數額滿。但這項「雄心壯志」的計劃，還是令人不由得聯想到惡名昭彰的「亞速營」，這個在烏克蘭「讓老幼婦孺拿起武器」的「新納粹」組織，據台灣中國文化大學教授周陽山的說法，其背後便有銀行、媒體兩棲的億萬富翁克羅莫伊斯基（Ihor Kolomoyskyi，台譯作柯羅莫伊斯基）提供金援。

有台灣學者提出警惕，曹興誠正在實行的構想，不僅是以「防衛」為名的準軍事「民團」組織，恐怕日後還可能演變為專門檢肅政治思想與立場的「秘密警察」部隊。換句話說，在帶有野心的政治人物和不明就裏的商人炒作下，「抗中保台」這股民粹風潮難保沒有變調為極端思想的危險，宛若「神風特攻隊」那般，把盲目犧牲生命當成是至高無上的「光榮」。台灣內部這些呼應美國「不對稱作戰」的論調，借用劉湘濱的話來說，「隱約一個巨大的黑手正將台灣推向永劫不復的深淵，令人不禁憂心忡忡，毛骨悚然」。

台灣前「國安會」秘書長蘇起日前在政論節目上語帶憂慮的說，「抗中保台」其實是「抗中害台」。台灣雙十慶典籌備委員會9月6日公布了今年的主視覺，稱其設計理念在於「凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志」。問題是「自我防衛」這四個字，在美國和台灣有心政客的語境裏，是要台灣人民為了「抗中」大業不惜在台灣街頭巷尾與「敵人」短兵相接、近身肉搏。就兩岸的軍事對比，以及台灣缺乏戰略縱深的地理條件來看，難道淪為「炮灰」的「自我防衛」，真是「台灣的勝算」？

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