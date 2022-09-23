疫情防控是政府責任　對集中隔離人員收費應儘快停止

據內媒報道，雲南鎮雄縣對集中隔離場所開始實行收費管理，收費標準根據隔離場地不同，從100元到150元每人每天不等向被隔離人員收取生活服務費用，所有被隔離人員在入住隔離時，需按標準現場一次性支付費用，拒不支付將交由公安部門追究責任。

另有消息說重慶長壽區也出了政府通告，對在該區集中隔離場所隔離管控的人員實行收費管理，收費標準為300元每人每天。通告說「為體現疫情防控人文關懷」，有一些人群，譬如擁有長壽本地戶籍、在長壽實際工作並繳納社保、在長壽本地購房或實際居住並能提供居住證明的人，以及醫生、學生之等，符合特定條件者可以申請減免。

地方出台這種「土政策」的原因，一般認為與疫情防控和經濟下行導致的財政困境密不可分。連續三年的疫情與嚴密防控極大的增加了地方財政負擔，也嚴重影響了經濟發展，尤其再加上宏觀經濟環境不好，房地產等產業基本停滯，長期靠土地財政和轉移支付維持的很多地方財政面臨極大壓力，有些地方連工資支付都面臨困境，財政空轉的情況在一些地方尤其嚴重。

一名戴着口罩的內地居民在住宅樓附近的冠狀病毒檢測點排隊等候取咽拭子。（美聯社照片/安迪黃）

雖然如此，對地方出台強推集中隔離收費等「土政策」，還是應該慎重，能不推行的儘量不要推行，已經推行的也要儘快停止。

疫情防控是政府責任，把這個成本轉移到被隔離人員頭上，無論如何在道義上都是說不過去的。

連續三年的疫情與防控已經給很多普通民眾的生產生活帶來極大困擾與壓力，很多家庭個人陷入失業困境，收入下降，仍然在職的工資收入也多呈現下滑態勢，尤其是那些被隔離人員，更是承擔了很多額外損失。

這個時候，政府本來應該承擔救濟責任，向民眾提供經濟幫助，將疫情防控與經濟下行帶來的衝擊降到最低，怎麼能反過來出台這種土政策向隔離民眾收費呢？

更何況，從100元到300元每人每天的隔離費用也不是一個小數目，對絕大多數可能因疫情防控被隔離的人來說，這絕對是一筆額外的沉重負擔，會讓他們本來就不富裕的生活雪上加霜。

還有一個更大的風險是：如果地方在實施中發現這是一個可以讓政府減負並增加收入（包括可能存在的非法灰色收入）的「好辦法」，一旦變成路徑依賴，形成一個利益鏈條，我擔心很多地方在利益驅使下，不僅會群起效仿，還可能以各種方式隨意擴大被隔離對象，千方百計延長被隔離人員的隔離時間，如果形成這種情況，就非常非常糟糕了。

防疫人員對漁獲進行核酸檢測。（影片截圖）

有人說像雲南鎮雄縣那樣對所有被隔離人員收費不對，像重慶長壽區那樣對外地到長壽被隔離的人員收費可以，這種看法也值得商榷。

一個地方的經濟發展是建立在人口與要素資源自由流動的基礎上的，任何一個地方的發展都不可能關起門只靠本地人完成，必須和外部溝通交流。本來地方經濟發展這些年已經受到嚴重影響了，這種情況下，不想辦法去加速人口與資源流動，反而對某些特定流動人口採取區別對待的歧視性做法，搞「自主限關」，只會讓地方經濟情況變得更糟，最終變成一潭死水。

所以，無論是像雲南鎮雄縣這樣對被隔離人員無差別收費，還是像重慶長壽區那樣只對外地到長壽被隔離的人員收費為都是不妥的，如果可能，應該儘快停止。

其它地方如因財政壓力，有出台類似「土政策」的衝動，也要嚴格自律。要想辦法通過搞好搞活經濟解決問題，承擔起政府應該承擔的責任，不要動這種甩包袱、增加民眾負擔的歪心思。