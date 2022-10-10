二十大倒數一周　七中全會或披露習近平報告內容

據中國官媒新華社報道，習近平星期天代表中共政治局向全會做工作報告，並就十九屆中央委員會向中共二十大的報告討論稿，向全會作了說明。主管黨務的中共政治局常委王滬寧則向全會說明了《中國共產黨章程（修正案）》討論稿。



中共十九屆七中全會星期天（10月9日）上午在北京開幕，標誌著中共二十大進入倒數最後一周。本次全會將討論中共總書記習近平即將在二十大上作的報告，並可能披露相關內容，因而備受關注。

據中國官媒新華社報道，習近平星期天代表中共政治局向全會做工作報告，並就十九屆中央委員會向中共二十大的報告討論稿，向全會作了說明。主管黨務的中共政治局常委王滬寧則向全會說明了《中國共產黨章程（修正案）》討論稿。

由300多人組成的中共中央委員會，在五年任期中會召開七次全體會議，依次為「一中全會」到「七中全會」。作為中共領導班子換屆前的最後一次中央全會，七中全會通常為期四天，這意味著本次全會將在星期三（12日）閉幕。閉幕當天發表的會議公報，可能會披露二十大報告相關內容。

分析人士預計黨章修改 將納入「兩個確立」

五年前的中共十八屆七中全會公報中，首次提及要貫徹習近平「新理念新思想新戰略」，預示「習近平思想」將寫入黨章。隨後中共十九大上表決通過的黨章，將「習近平新時代中國特色社會主義思想」和馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀一道確立為中共指導思想。

中共政治局上月初召開會議，研究二十大報告以及中共黨章修正案，顯示相關內容已基本定稿。分析人士普遍預計，此次黨章修改將納入中共第三份歷史決議提出的「兩個確立」，即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

在台海局勢持續升溫之際，也有消息稱，二十大可能將「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」寫進黨章，以展示中共實現國家統一的決心。

較早前，中共中央紀律檢查委員會也在上周五（10月7日）召開十九屆七中全會，審議並通過了中紀委向二十大的工作報告，提請七中全會審議。

除了討論中央委員會報告、中共黨章修正案稿和中紀委報告、七中全會預計將正式確認二十大於10月16日召開，並敲定由200多人組成的二十大主席團和主席團常委會名單。

不過，上述名單不會在七中全會閉幕時公布，而是會在二十大前一天的預備會議上表決通過後再公布。

根據過去幾次黨代會慣例，大會主席團常委會名單中會納入已經退休的前政治局常委。以十九大為例，由42人組成的主席團常委會中，就包括江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶等前常委。

不過，中共前總書記江澤民今年已是96歲高齡，他是否再度現身本周末的二十大開幕式，也是外界關注的焦點之一。

七中全會還將審議近期落馬的中央委員違紀問題審查報告，並追認政治局對這些高層黨員的處分決定。

自去年11月的六中全會以來，還有部分中央委員的處分未獲中央全會追認，包括司法部原部長傅政華、最高法院前常務副院長沈德詠等。五年前的十八屆七中全會共確認了15名前中央委員的黨紀處分，人數為歷來最多。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

