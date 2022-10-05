二十大前夕出新書　中共用23萬字釋放「統一台灣」訊息

中共二十大即將在10月16日拉開序幕，為了暖身和鋪墊，包括中央台灣工作辦公室（簡稱中央台辦）等部門都以各種方式回顧「中國這十年」。北京會在二十大端出什麼對台「統一」論述新菜色，近期由中央台辦組織編寫的新書《中國共產黨與祖國統一》，格外受到關注。



《中國共產黨與祖國統一》由中共中央台辦組織編寫，台辦主任劉結一撰寫引言，作為慶祝中國共產黨成立100周年的獻禮之一，今（2022）年9月由人民出版社與台辦旗下的九州出版社共同發行，其層級和重要性由此可見一斑。全書共23.3萬字，分為六個章節共345頁，還配有112幅彩色插圖，時間跨度從日本殖民統治台灣時期到2021年十九屆六中全會通過的第三份歷史決議，主軸突出中國共產黨在不同時期應對台灣問題、致力統一的政策與成果。

國台辦發言人朱鳳蓮9月28日在例行記者會上介紹新書《中國共產黨與祖國統一》，指該書昭示祖國必須統一也必然統一的歷史規律和光明前景，有助於兩岸同胞系統深入了解台灣問題和兩岸關係發展歷程。（資料圖片）

對台「十大論述」的和平統一呼聲

台灣傳媒近日也注意到這本書，不過焦點放在了書末總結習近平對台工作的「十大論述」：

1. 堅持黨對台工作的集中統一領導。

2. 堅持立足於自身發展進步解決台灣問題。

3. 堅持「和平統一、一國兩制」方針。

4. 堅持一個中國原則和「九二共識」。

5. 堅持推動兩岸關係和平發展。

6. 堅持持續深化兩岸融合發展。

7. 堅持踐行「兩岸一家親」理念。

8. 堅決反對和遏制「台獨」分裂。

9. 堅決反對外部勢力干涉。

10. 堅定團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一。

國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室8月10日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。（資料圖片）

單純就這十點來看，不少看法認為當前中共對台政策依舊「軟」重於「硬」，而且多半是「老調重彈」，甚至主張此基調會延續到二十大的涉台論述。當然，「和平統一」是北京對台既定的大政方針，《香港01》在今年8月中國大陸出台第三份台灣問題白皮書時也分析過，對台灣的「和平」呼聲將會持續到最後一刻，不過絕不能因此簡單化、平面化二十大前後中共在統一台灣問題上的腳步加快與多管齊下。

二十大前後加快統一腳步三大看點

仔細翻閲《中國共產黨與祖國統一》這本書，其實關鍵的亮點在於其充分體現了習時代對待台灣問題最終解決的辯證思考與具體做法，從而有助於研判其對台政策新局的下一步。在《香港01》看來，這本書的論述有以下三大重點：

1. 爭奪歷史話語權，指明「必然統一」歷史規律。

過往無論是大陸或是台灣，談及兩岸關係發展史的起點，除了軍事對壘時期，往往從1979年象徵從「解放台灣」轉折到「和平統一」的《告台灣同胞書》寫起，篇幅多數放到了1980年代後期兩岸民間交流的開啟。值得注意的是，近來中共官方的兩岸歷史書寫，開始重視「土地革命戰爭時期」（對應台灣日本殖民統治時期）與「新民主主義革命時期」（對應台灣光復後「白色恐怖」時期）。

中共中央台辦今年4月和9月接連出版《血沃寶島：中共台灣英烈》與《中國共產黨與祖國統一》兩本書。（張鈞凱攝）

今年4月同樣由中央台辦組織編寫出版《血沃寶島：中共台灣英烈》一書，《中國共產黨與祖國統一》可視為前者的姊妹篇。中共拉高論調強調自身在反殖鬥爭和解放台灣並未缺席，而且扮演了不可或缺的指導性角色，意在強化歷史話語權，建構一套新的「統一」史觀，以此作為劉結一所言：「祖國必須統一也必然統一的歷史規律和光明前景」的歷史正當性。

2. 突出中共主導權，表明「操之在我」決心意志。

要注意到，從《血沃寶島：中共台灣英烈》到《中國共產黨與祖國統一》接連出版，背後牽頭都是以「中共中央台辦」為名義，而非使用「國台辦」這塊招牌，而且論述的主體從歷史到當代也都是中國共產黨。當然這兩本書都屬於建黨百年出版計劃的一環，也是為中共二十大作為鋪陳，但很明顯更要突出中共在對台大政方針擬定時的角色，包括在應對國際與國內兩個不斷變化的大局之下，中共對台政策始終與時俱進。這也是何以劉結一在引言中提出了歷史啟示的「四個必須堅持」，其中第一個便強調了「必須堅持中國共產黨的領導」。

中央台辦主任劉結一為《中國共產黨與祖國統一》撰寫序言，強調要展現中共在不同歷史時期追求祖國統一發揮的核心引領作用。（新華社）

與此同時，在美國藉由激化台灣問題以遏制中國崛起，以及民進黨蔡英文政府相互配合的現實下，北京多次申明要「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，既要「堅決反對『台獨』分裂行徑」，也要「堅決反對外部勢力干涉」。從近來解放軍對台施以常態化軍事行動，以及兩岸經濟社會來往管制有張有弛，還有更高層次政治與法理的角力等等來看，北京宣示要掌握「主導權」與「主動權」已越來越能看到實際作為，相信也會在未來的表述和政策上見到更為「操之在我」的展現。

3. 透露二十大主題，鑲嵌「第二個百年」關鍵詞。

最為重要的是，《中國共產黨與祖國統一》這本書在習近平時代對台政策調整與相應中共重要政治節點做了清楚表述。比如十八大過後，統一台灣的目標被涵納進「實現中華民族偉大復興中國夢」之中；十九大報告中，「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」被確立為「新時代堅持和發展中國特色社會主義基本方略」14條之一；十九屆四中全會將「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」，作為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重要組成部分；十九屆五中全會將「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，列為「十四五」規劃和2035年遠景目標的重要組成部分。

由此可見，台灣問題雖有其特殊性，但在習近平時代已將之完全納入中共黨和國家發展全局，以及民族復興的戰略目標之中。一般預料，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」有望寫進二十大政治報告，倘若這場大會的主題圍繞在「第二個百年」開展論述，那麼可以預期「統一」必然是其中一項只會更重、不會更輕的關鍵詞，深刻鑲嵌進「第二個百年」的佈局之內。這或許正是《中國共產黨與祖國統一》新書透露出來的弦外之音，統一台灣的問題將在二十大扮演更具衝擊份量的角色。