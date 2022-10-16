二十大報告 | 偉大變革三大歷史性勝利　習近平高度評價過去十年

中共總書記習近平10月16日上午在北京人民大會堂做二十大報告。在報告第一部分他首先回顧了過去十年的工作，習近平稱之為「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」。



值得注意的是，過去十年是習近平執政的十年。此次習近平將過去十年的成就稱之為「偉大變革」，十分不同尋常。



習近平提到，「十年來，我們經歷了對黨和人民事業具有重大現實意義和深遠歷史意義的三件大事：一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。這是中國共產黨和中國人民團結奮鬥贏得的歷史性勝利，是彪炳中華民族發展史冊的歷史性勝利，也是對世界具有深遠影響的歷史性勝利。」

2012年的中共十八大上，胡錦濤執政十年後做的黨代會報告在回顧過去十年的執政時，使用的措辭是「過去五年的工作和十年的基本總結」。

中共二十大正式開幕，習近平發表講話。（央視網截圖）

2002年的中共十六大上，江澤民執政十三年後做的黨代會報告在回顧過去十三年的執政時，使用的措施是「過去五年的工作和十三年的基本經驗」。

胡錦濤使用的「基本總結」一詞，和江澤民使用「基本經驗」一詞，總結的意味非常濃厚，比較中性。習近平報告中所使用的「偉大變革」一詞，對過去十年予以高度的評價。

1992年10月召開的中共十四大代表大會上，江澤民所做的黨代會報告是對十一屆三中全會以後的十四年的實踐經驗的總結，當時江澤民用的措辭是「十四年偉大實踐的基本總結」，這是對鄧小平帶領中國人民開啟的改革開放事業的重要肯定。

此次習近平在中共二十大報告中對過去十年進行的總結用詞（「新時代十年的偉大變革」），是比對鄧小平功績（「十四年偉大實踐的基本總結」）總結，更有高度的措辭。