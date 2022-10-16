二十大報告涉台全文︱習近平口頭未提九二共識　全文重申一個中國

中共二十大10月16日10時開幕，習近平向大會做政治報告。首部分主題「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」，習近平強調展現中共維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力，引起現場熱烈掌聲迴響。



習近平在二十大的口頭報告上，未提及「九二共識」和「一個中國」原則，著重強調反台獨與反外部勢力干涉論述。不過，會後發表的二十大書面報告全文中有出現「堅持一個中國原則」和「九二共識」。



回顧過去五年至十年兩岸關係發展，習近平在報告中說：「面對『台獨』勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」。

習近平做二十大政治報告。（直播影片截圖）

2017年十九大報告，習近平在「過去五年的工作和歷史性變革」部分，如此描述兩岸關係發展：「堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展，加強兩岸經濟文化交流合做，實現兩岸領導人歷史性會晤。妥善應對台灣局勢變化，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力，有力維護台海和平發展」。

兩相對照，可以看到體現在習近平二十大口頭報告中的兩岸關係回顧，用語和側重面明顯轉移到了反台獨與反干涉，將台灣問題鑲嵌進國際局勢急劇變化的視野之中。與此同時，也不像十九大政治報告時，在涉台段落開頭即提出「一個中國」原則和「九二共識」，而是突出中共在「展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」，現場響起熱烈掌聲。

相較於十九大時，中共中央總書記習近平對台講話全文中4提「九二共識」，習近平這一次在二十大的口頭報告上，未提及「九二共識」和「一個中國」原則。不過翻看會後發表的二十大書面報告，全文中依然出現有「堅持一個中國原則」和「九二共識」。

10月16日，北京，各地、各機關代表出席中共二十大。（Mark Schiefelbein／美聯社）

20大報告中第十三項「堅持和完善一國兩制，推進祖國統一」中涉台有關全文：

解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。我們堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反『獨』促統。偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾！

兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！