解讀二十大報告｜習近平再次吹響衝鋒號　二十大重提「自我革命」

「全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上......必須持之以恆推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命。「習近平在二十大報告中讀到。短短一句話，連續兩次提到「從嚴治黨」和「自我革命」，預示着至少在未來五到十年，反腐整黨將仍然處於習近平工作日程的核心。

回顧過去十年，反腐整黨絕對是習近平表現最亮眼、也最能在中共黨內和社會層面引起共鳴的領域。習近平在報告「十年變革」部分也不吝措辭，總結了上任以來這方面取得的成績：「我們持之以恆正風肅紀，以釘釘子精神糾治『四風』，反對特權思想和特權現象，堅決整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾。我們開展了史無前例的反腐敗鬥爭，以『得罪千百人、不負十四億』的使命擔當去痾治亂，不敢腐、不能腐、不想腐鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固。」

中共二十大正式開幕，習近平發表講話。（央視網截圖）

即便是對習近平反腐動機有再多異議的人，也不得不承認這個總結確實實事求是。

根據官方公布的數字，自2012年中共十八大以來，截至今年4月底，全國紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；立案審查553名副部級以上中管幹部，含十八屆中央委員、候補委員49人，十八屆中央紀委委員12人，十九屆中央委員、候補委員12人，十九屆中央紀委委員6人；查處違反中央八項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。同一時期，全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理1134.4萬人次，幾乎相當於一箇中小型國家的人口數字。

「中央八項規定」是習近平2012年12月4日習近平主持中央政治局會議審議通過的關於改進中共官員工作作風的八項規定，指向了各種表現寬泛的腐敗和官僚主義現象。「四種形態」是指黨內監督執紀的四種方式，包括批評和自我批評、約談函詢、視情況輕重進行違紀處理等處置方式，2016年10月，中共十八屆六中審議通過的《中國共產黨黨內監督條例》，其中第七條即監督執紀「四種形態」。2017年10月，「四種形態」寫入了黨章。

十年來，習近平就是通過這樣治標與治本相結合的方式，先後在王岐山、趙樂際兩位中紀委書記具體操刀下，建立了新的強有力的反腐組織領導體系，把反腐敗的槍口瞄向了各種腐敗現象，消除了腐敗在中共黨內外蔓延惡化的危險趨勢，中國共產黨的政治生態產生了根本轉變，習近平在中共黨內的權力地位也由此迅速穩固。

2019年6月24日，習近平在中央政治局第十五次集體學習中首次對中共全黨提出了「自我革命」的的要求。2021年11月召開的十九屆六中全會審議通過了中國共產黨的第三份「歷史決議」，決議指出：「堅持自我革命，是中國共產黨百年奮鬥的歷史經驗之一。」

10月16日，北京，各地、各機關代表出席中共二十大。（Mark Schiefelbein／美聯社）

在這兩次會議上，習近平將「自我革命」視為中共經過長期執政探索，找出來的第二個擺脱「歷史周期律」的工具。第一個工具是由新中國的創始領導人毛澤東1945年在延安提出，當時民主人士黃炎培有感於歷史上中國朝代的治亂更替，問毛澤東共產黨如何跳脱這一周期律支配，毛澤東告訴黃炎培說共產黨已經找到了一條新路，這條新路就是民主。只有讓人民來監督政府，政府才不敢鬆懈。只有人人起來負責，才不會人亡政息。這就是中共歷史上的很有名的「窯洞對」典故。

習近平在二十大報告中繼續展現他誓將「自我革命」進行到底的態度，在報告最後一章用了一整節文字對未來的反腐整黨工作做了一體安排。「腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號。」習近平在報告中說。