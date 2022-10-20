解讀二十大報告｜承繼毛澤東「趕考精神」　習近平提「三個務必」

中國政治從毛澤東到鄧小平的時代性變化，從鄧小平到習近平的時代變化，讓不少人產生了後來者總是否定前者路線的印象，特別在香港和西方，這種看法頗為流行。事實上中國共產黨是一個特別講究政治繼承的政黨，從一個時代過度到另一個時代，執政者確實會提出自己的路線主張，也會否定前任的某些政策，但是在事關共產黨的核心價值與根本利益層面從來都是一以貫之。

比如，毛澤東建立了中國社會主義政治法統體系，提出了「東西南北中，黨政工學農，黨是領導一切的」觀點，鄧小平把「堅持社會主義道路，堅持人民民主專政，堅持中國共產黨領導，堅持馬列主義毛澤東思想」作為中共必須堅持的「四項基本原則」，習近平把「中國共產黨領導是中國特色社會主義的最根本特徵」寫入憲法，並在實踐中全面強化了黨對各項工作的領導，從中都可以看出他們的繼承脈絡。

與此同時，針對毛澤東在社會主義建設中存在的原教旨性極左錯誤，鄧小平撥亂反正，提出了解放思想，改革開放，發展社會主義市場經濟等政策主張；針對鄧小平時代晚期存在的黨的領導被弱化、資本過度主導社會運轉和普遍存在嚴重腐敗等現象，習近平又拾起了毛澤東時代的「批評與自我批評」等整黨工具，嚴厲反腐，扭轉了鄧時代某些領域的發展方向。這種既繼承又批判的做法，中共稱之為「批判性繼承」，它是一個哲學概念，又是很具體的政治實踐，繼承保證了中共的本色初心，批判則賦予了它與時俱進的時代化特徵。

毛澤東、鄧小平、習近平。（Reuters）

從毛澤東的「兩個務必」到習近平在二十大報告中提出的「三個務必」就遵循了這樣的邏輯。

1949年3月，在領導人民經過28年浴血奮戰，即將完成以農村包圍城市、最後奪取全國勝利的重要歷史時刻，面對掌握全國政權、領導人民建設國家新的歷史任務，毛澤東向中共全黨提出了「兩個務必」的要求，告誡全黨務必保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風，務必保持艱苦奮鬥的作風，要求中共全體黨員在勝利面前必須保持清醒頭腦，在奪取全國政權後經受住執政考驗。執政後，為保證「兩個務必」毛澤東親自批示殺了劉青山、張子善等兩個貪官，並且終毛澤東執政一生，絕大部分中共官員，特別是高級官員，都能較為清醒地與經濟腐敗保持距離，保持住戰爭時代養成的樸素作風。

習近平在中共二十大報告中提出的「三個務必」——「務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭」，則是在新時代，面對中國共產黨所處的不同歷史方位和麪臨的形勢任務、社會發展等，對中共全黨提出新的時代性要求，體現了中共「自我革命」式的高度政治自覺和警醒，是對「兩個務必」的昇華與繼承。

何為「務必不忘初心、牢記使命」？就是不要忘了毛澤東、鄧小平等中國共產黨創黨一代即賦予自身的政治使命。何為「務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥」？就是要繼續保持中共在新民主主義革命時期海納百川的精神，要虛心聽取各種批評建議，發揚樸素奮鬥精神，呼應了當今提出的「自我革命」。何為「務必敢於鬥爭、善於鬥爭」？就是不僅要能頂住各種內外壓力，敢於和各種不利於中共長期執政和損害中國核心利益的勢力做鬥爭，而且要「來之能戰，戰之能勝」，能用最小的代價取得最大的勝利。

習近平在文昌航天發射場。（新華社）

為什麼在「兩個務必」之後，又提出「三個務必」？是因為在習近平新時代，已經長期執政的中共面臨着非常複雜的內外環境。內有「四大考驗」和「四種危險」，需要用抓鐵留痕的精神繼續推進全面從嚴治黨，依循「自我革命」這一路徑與各種官僚主義與腐敗現象做鬥爭，跳出治亂興衰歷史周期率支配，繼續長期執政；外有局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，世界經濟復甦乏力，世界進入新的動盪變革期等百年未有之大變局的挑戰，各種「黑天鵝」「灰犀牛」事件隨時可能發生，來自外部的打壓遏制隨時可能升級。

在這種情況下，就像習近平在二十大報告中說的那樣，作為世界上最大的馬克思主義執政黨，要始終贏得人民擁護、鞏固長期執政地位，就必須時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，只有有效應對前進道路上各種可以預料和難以預料的風險挑戰，才能不斷奪取具有許多新的歷史特點的時代性勝利。1949年，在提出「兩個務必」後不久，毛澤東帶領中共走進北京「趕考」，這一考就是七十多年，接下來，習近平會交上怎樣的答卷，世界正拭目以待。