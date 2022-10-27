公衛專家尹力升任政治局委員　或接替孫春蘭　釋放何種信號

在中國共產黨二十屆一中全會上，現任福建省委書記尹力升任政治局委員。尹力是公共衛生專業出身的醫學博士，曾在2003年SARS疫情期間建言獻策，擔任過世界衛生組織執委會副主席。他今次升任政治局委員，或許是中國防疫的一個積極信號。二十大已經結束，內地防疫政策會否漸次放開，是否與香港通關，值得關注。

尹力生於1962年，1980年考入山東醫科大學（現在的山東大學齊魯醫學院）醫學系六年制英語醫學班，1986年繼續攻讀碩士，志在從事幫助更多人的公共衛生事業。1988年他被選派去蘇聯留學，成為衛生經濟與衛生事業管理專業的博士。1993年回國後被調入國務院研究室教科文衛司工作，積累比較豐富的經驗。2002年到2003年他赴美國哈佛大學公共衛生學院作訪問學者。SARS疫情爆發後，他回國擔任衛生部辦公廳副主任，並以專家身份參加時任總理温家寶主持召開的座談會，為疫情防控和公共衛生事業建言獻策。後來他又出任衛生部國際合作司司長、世界衛生組織執委會副主席、衛生部辦公廳主任，2008年升任衛生部副部長。

2012年尹力又兼任國家食品藥品監督管理局局長，並成功處置藥用膠囊生產企業用工業明膠生產藥用空心膠囊的事件，積極消除食品藥品安全隱患，被一些人稱為「救火隊員」。2015年他調任四川省委副書記，2016年升為四川省長。2020年1月，新冠疫情在武漢大爆發後，尹力領導的四川省政府早於全國多省市採取比較有力和周密的防控措施。

當時內地媒體新京報在一篇評論文章《四川「教科書級」抗疫，重申了這三點防疫常識》寫道：「為應對疫情蔓延，四川最先明確要求相關物資儲備至少要備戰到五月。無論是明確全省市一級定點救治醫院名單，還是切斷與武漢的路面交通、組建醫療隊準備支援武漢等，四川也都走到了前面。」

尹力（中）是公共衛生防疫領域專家，在疫情防控中的專業化能力和部署獲得好評。（新華社）

2020年11月，尹力調任福建省委書記。現如今，他又升任政治局委員。考慮到現任副總理孫春蘭明年便要退休，而中共二十屆一中全會選舉的24位政治局委員中沒有女性，尹力又有着紮實的公共衛生專業背景和亮眼的防疫成績，因此他有可能接替孫春蘭，成為主管教育、體育、文化、醫療衛生尤其是疫情防控的副總理。

不論尹力最終擔任什麼職務，他紮實的公共衛生專業背景和亮眼的防疫經驗，都有利於今後中國防疫的科學化、精準化。尤其是在疫情已經進入第三年，新冠病毒毒性、全球防疫形勢和內地民眾心態都在發生明顯變化的形勢下，中國防疫確實到了不斷優化、改進的時候，亟需讓防疫變得更加科學和精準。畢竟，凡是持久的必是温和的與可持續的，必是因應現實和人心與時俱進的。