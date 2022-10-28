黃坤明任廣東省委書記　創習仲勳以來記錄　意在破「捱罵」難題？

根據北京官方發布的消息，原中共中央政治局委員、中央宣傳部部長黃坤明於10月28日出任廣東省委書記，接替已經擔任中央政治局常委負責中紀委工作的李希的職位。

這一任命也創下了中宣部部部長直接調任地方擔任一方主官的記錄。上一任擔任過中宣部部長後又調任地方擔任省委書記的為習仲勳。習仲勳1953年到1954年曾擔任過中宣部部長，1978年起擔任廣東省委書記。黃坤明則是從中宣部部長任上直接調任廣東省委書記。

黃坤明生於1956年11月，62歲，福建上杭人，在剛結束不久的中共二十大上再次入選中央政治局這個中國最高決策領導機構，成為24名中央政治局成員之一。此前，黃坤明曾長期在福建、浙江和北京任職，擔任過浙江省宣傳部部長、杭州市委書記、中宣部副部長等職務。2017年開始成為中央政治局委員並擔任中宣部部長職務。

黃坤明出席第二十七屆北京國際圖書博覽會網上展會。（新華社）

在中國共產黨的高級官員調動記錄上，黃坤明是第一位直接從中宣部部長任上調任地方擔任省委書記的官員。這一和以往任命軌跡不同的人事變動顯示出了新時代不同於以往的用人思路，以及對廣東這個處於中國改革開放前沿省份的意識形態工作的重視。

因為廣東領中國改革開放之先河，臨近香港澳門，一直以來說到廣東人們多是從經濟與開放制度的層面認識，少有人認識到這裏恰恰也是中共中央最重視的意識形態高地之一。尤其自2012年習近平擔任最高領導人以來，廣東一直是意識形態領域官方主流思潮與其它思潮鬥爭最激烈的地方。

調任黃坤明這位曾掌管過宣傳與意識形態工作的中央官員到廣東擔任省委書記，不僅折射出廣東在內地各省份中一如既往的重要地位，很可能還體現了最高領導人對廣東在新時代對外宣傳和意識形態領域的期許，希望廣東這個中國最開放、最具活力的省份，能在意識形態領域主動出擊，作為一個突破口，解決中共現在在國際輿論場面臨的所謂「捱罵」問題。