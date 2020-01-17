中國第一份全國性史學刊物發行　黃坤明：要警惕歷史虛無主義

2020年1月1日，中國第一份全國性史學刊物《歷史評論》正式出版發行。 央視新聞1月17日刊發中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長黃坤明的文章，黃在文章中說，深入學習領會習近平總書記關於歷史科學的重要論述，深刻把握中國史學發展的時代方位和使命責任，努力開創新時代中國史學繁榮發展新局面。

據稱，《歷史評論》是「在中央領導同志親切關懷和指導下創辦的新時代第一份全國性史學刊物」。

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中國歷史研究院介紹稱，以習近平思想為根本遵循，創刊號首頁刊登習近平致中國歷史研究院成立的賀信；在「特稿」欄目亦刊登了黃坤明的上述文章《開創新時代中國史學繁榮發展新局面》。

黃坤明文章透露，中共十八大後，中央政治局舉行關於歷史方面的集體學習就有10多次。

黃坤明指出，習近平的一系列重要論述，立意高遠、內涵豐富、縱貫古今，貫通學史、治史、用史的方方面面，涵蓋黨史國史、中華民族史、世界史等各個領域，構成了習近平思想的重要內容，是新時代中國史學研究的重要指針和基本遵循。

黃坤明引述習近平指出，「我們不是歷史虛無主義者，也不是文化虛無主義者，不能數典忘祖、妄自菲薄」。歷史虛無主義以「還原歷史」「重新評價」為名，顛倒黑白、混淆是非、本末倒置，相較其他錯誤思潮，更具迷惑性和欺騙性。其要害，是從根本上否定馬克思主義指導地位和中國走向社會主義的歷史必然性，否定中國共產黨的領導。這些年，經常有人散佈一些錯誤思潮，拋出一些所謂「歷史真相」「歷史反思」「親歷者回憶」，試圖模糊現象和本質的界限，顛倒主流和支流 的關係，混淆正義和反動、進步和落後的本質區別，甚至顛覆已有的歷史定論。史學界要對歷史虛無主義及其各種變種保持高度警惕，發揮專業優勢，進行有理有據的辨析批駁，澄清是非謬誤，引導人們牢固樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀。

黃坤明指，習近平在給中國歷史研究院的賀信中，提出了加快構建「三大體系」（學科體系、學術體系、話語體系）的明確要求，這是當前和今後一個時期中國歷史學發展的戰略任務，也是中國史學繁榮的重要標誌。

黃坤明說，要著力增強學術創新能力，提出體現中國史學傳統、具有原創性和引領性的學術命題、學術觀點、學術思想，努力形成中國特色、中國風格、中國氣派的史學理論體系，形成植根中國、融匯中西、有世界影響的歷史學派。他還強調，要培养一批史观正、素质高、有影响的史学研究人才，要有重點、有針對性地加強扶持，推動史學研究隊伍發展壯大。

2019年1月3日，經中共中央批准，在中國社會科學院歷史學部下設置歷史理論研究所，歷史研究所更名為古代史研究所，同時以中國社會科學院歷史學部為基礎，組建中國歷史研究院（副部級），下設考古研究所、古代史研究所、近代史研究所、世界歷史研究所、中國邊疆研究所、歷史理論研究所（均為加掛），負責統籌指導全國曆史研究工作，制定研究規劃。

中國歷史研究院成立當天，黃坤明曾在北京市朝陽區的中國國學中心為中國歷史研究院揭牌。