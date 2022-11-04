騰訊阿里京東紛紛牽手央企　中國網路巨頭轉型加速

在各種真真假假的「國有化」傳聞中，一直最被業界調侃為最「懂事」的內地網路巨頭騰訊於日前突然宣佈，它將與中國聯通設立新混改公司。

與此同時，坊間還傳出了京東科技與上海移動在11月1日簽署了戰略合作協議的消息，雙方將充分發揮各自優勢，開展平台型智慧城市、數字政府、數據中心/雲計算/大數據、通信及國際化業務、智慧家庭等領域的創新合作。

11月2日，在2022年網路大會的「阿里合作伙伴論壇」上，中國電信也與阿里簽署了戰略合作協議，雙方向媒體披露合作內容幾乎與京東和上海移動的戰略合作內容一模一樣。

杭州阿里巴巴總部

後兩者儘管只是戰略合作協議，但是其反映的市場大勢很有意思。

在經歷過去年各領域的嚴厲整頓以及不斷明確的新政策風向下，能做什麼，該做什麼，應該怎麼做，巨頭們好像突然都「開竅」了。

當然，最有看頭，也最具實質意義的，還是拿出了真金白銀的騰訊。

據國家市場監管總局反壟斷局執法二司網站10月27日發布的相關文件顯示，聯通創新創業投資有限公司（以下簡稱：聯通創投）與深圳市騰訊產業創投有限公司（以下簡稱：騰訊產投）新設合營企業案獲無條件批准，審結時間為10月18日。

相關簡易案件公示表顯示，新設合營企業擬主要從事內容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務。交易完成後，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台將分別持有合營企業48%、42%、10%的股權，聯通創投、騰訊產投共同控制合營企業。

受此消息影響，騰訊股價到了230.6港元，漲1.41%，總市值2.22萬億港元。中國聯通尾盤直線拉昇收3.75元，漲了9.97%。

需注意的是，早在2017年，聯通與騰訊便在央企混改中有過牽手。2017年8月，中國聯通公告稱引入約780億，其中騰訊投資110億元、百度投資70億元、阿里投資43.3億元、京東投資50億元。

騰訊馬化騰

2018年2月8日，在中國聯通舉行的第一次臨時股東大會上，中國聯通宣佈公司董事會提前換屆，百度、阿里、騰訊、京東等外部投資者獲得席位提名。

此前，針對外界傳言中信將組團收購騰訊股份的消息，騰訊大股東，南非Naspers集團曾發表聲明闢謠，稱相關傳言是猜測性的，不符合事實。

Naspers集團荷蘭子公司Prosus在發布的聲明中稱，媒體公司「亞洲科技」（Asian Tech Press）10月31日文章稱中信集團正組團與Naspers談判以收購其持有的全部騰訊股份，該文是猜測性的，不符合事實。

Naspers集團表示，他們將繼續執行今年6月宣佈的開放式股票回購計劃，該計劃的資金來源是定期和有序地出售集團持有的少量騰訊控股的股票。

Naspers董事會和Prosus董事會重申，他們對騰訊的長期前景仍有信心，並繼續認為該股份回購計劃符合Prosus、Naspers及其各自股東的最佳利益。