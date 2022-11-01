騰訊雲蔡毅海︰料疫情後線上線下同步趨勢　不會逆轉

粵港澳大灣區發展，企業數碼轉型無疑是個重點領域。在《香港01》昨日（10月31日）舉辧的第二屆「大灣區互聯共創研討會」上，騰訊雲港澳業務總監蔡毅海分享了，過去三年企業因應疫情作出轉型的一些觀察。

他先指出，疫情期間，大家已習慣WFH，騰訊發布的「VooV Meeting」，一開始已免費開放，坊間反響十分大，八個月內已一億名用戶，而企業也把許多線下活動搬上線上。蔡毅海以廣交會為例，每屆參展商數目達到2.5萬名，疫情前全是線下舉行，疫情初期則改為線上，去年已變了線上線下模式，他相信，疫情後，不論是個人或企業營商，這個線上線下同步的趨勢也不會逆轉。

蔡毅海又指出，企業開始積極地把業務流程放在線上，例如請人，以往僅在網上落廣告、收CV，但現在有些工廠要「批量」請人時，會利用區塊鏈等技術，把面試及簽合同都搬到線上完成。

蔡毅海﹙右﹚指，企業都在競爭用戶有限時間，「走前」的企業會已在利用元宇宙技術。﹙羅國輝攝﹚

另外，他觀察到，不少零售企業把資源花在線上，重視提升顧客體驗，內地大行其道的直播帶貨便是一例，讓觀眾在看直播同時，在騰訊「小程序」落單。

元宇宙技術潛力大

蔡毅海補充，企業都在競爭用戶有限時間，「走前」的企業會已在利用元宇宙技術。他指出，元宇宙的商業模式雖未成熟，技術已很先進，大有用途。例如，上海有一間車行，設有虛擬「car room」，讓顧客揀選自己「角色」再睇車，如有問題可與虛擬人溝通，相對Chat box 只是文字，更能提供浸沈式體驗；又例如，NFT技術，在零售層面可利用NFT 紀錄顧客關係，提升顧客忠誠度。