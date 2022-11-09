疫情下苦悶精神壓力大？中國大學生開始流行養「紙盒狗」

疫情限制之下，許多出不了校門的中國大學生，在枯燥的校園生活中創造出了一種新型寵物——「紙盒狗」。



紙盒狗顧名思義，是用紙盒、紙板或類似的材料，手工製作而成的玩具狗。用身邊的材料製成小動物的模樣不是什麼新鮮事，但紙盒狗此次走紅網路，卻是因為年輕人把這些沒有生命的紙板，當成了活生生的寵物對待。



本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



紙盒狗什麼都好

大學生們給自己的紙盒狗起名，給它們製作花花綠綠的衣服和配飾；他們會給小狗掛上姓名牌，拴在寢室門口「看家」；他們還會牽著自己親手製作的小狗在操場上遛彎，讓它們和其他同學的狗交流、相親……這一切看起來，都仿佛是在飼養一隻真正的小狗。

外人或許很難理解這種「過家家」般的迷惑行為，甚至懷疑狗主人是否精神出現問題，但對於疫情中住在集體宿舍、不能飼養活體寵物的大學生們來說，「紙盒狗」已成為他們一份簡單的快樂。

由於製造材料的不同，紙盒狗們有著各式各樣的形態和造型，可謂是百花齊放，彰顯著年輕人的個性。它們或卡通可愛，或精巧帥氣，有的穿著花衣裳，有的帶著生動的表情，當然，也有一些手不那麼巧的人，只能擁有勉強能看出是小狗的寵物。

對於尚未經濟獨立的大學生來說，紙盒狗的優勢還在於它們不用花錢買，不需要吃喝，不會生病，也不用考慮畢業後該如何處置。

此外，紙盒狗也不像真的狗一樣，需要每天出門活動、排泄。大學生們可以只在自己有興致時，把它們帶出門炫耀，其餘時間放在門外或是床底就好，不必擔心它們會被憋瘋。

一位製作了紙盒狗的武漢高校學生告訴中國媒體，把小狗放在寢室門口樓道裡，路過的同學都會看到，還會有人拍照。她選擇「飼養」紙盒小狗的原因也很簡單：「因為最近學校封閉管理，大家的活動被圈定了範圍，就希望『找點樂子』。」

紙盒狗有不同的樣貌和型態，給予人們慰藉。（網絡圖片）

是幼稚還是自救？

紙盒狗什麼都好，唯一的缺點就是，它並不是真正有生命的小狗。於是，當越來越多的大學生開始「飼養」紙盒狗併發到互聯網上後，指指點點的批判聲也接踵而來。

很多批判的聲音認為，這是幼稚的行為藝術，是年輕人不學無術在「跟風」，感歎這是教育的悲哀；也有人認為，這樣荒誕的行為再次證明了現在的年輕人沉迷玩樂、抗壓能力不足，是「垮掉的一代」。

對於這樣的批評，許多網民指出，如果實在難以理解，不妨退一步，像年輕人一樣把紙盒狗當作真正的寵物看待，這樣的行為就變得合理了起來。

對於大部分人來說，飼養寵物是一種普遍且有科學證明的解壓方式。而嚴格的疫情防控和不明朗的經濟前景，給人們造成了極大的精神壓力，迫使他們尋找減壓方式，養寵物是其中之一。

湖北心理諮詢師協會會長肖勁松接受中國媒體採訪時也說，飼養紙箱狗的學生們，大多還是抱著「養寵物」的心態：「養寵物能夠讓人放鬆，手工製作還有利於培養動手能力，達到自我實現的目的。」

他還指出，將紙盒狗當作活物飼養的行為，在心理學上稱為「人性化」，是一種情感投射，也可以起到一定程度的社會交流和減壓作用。

簡單來說，對於沒有條件飼養真正寵物的大學生，紙盒狗大抵就是當下能夠幫助他們緩解壓力、進行精神自救的最佳寵物了。

平替生活中的平替寵物

如果說大學生選擇紙盒狗是因為條件有限，那這一現象走紅網路後，許多不在校園、有飼養寵物條件的年輕人也紛紛表達喜愛之情甚至效仿的原因，就不免令人唏噓了。

這些年輕人並非真的不想養真正的寵物，而是認為自己沒有能力這麼做，擔心無法再為多一個生命負責。

他們最大的顧慮來自與日俱增的經濟壓力。高壓的疫情防控給中國經濟帶來了不可忽視的衝擊，而低迷的經濟也給年輕人帶來了更大的就業壓力。據中國官方統計資料，9月全國城鎮調查失業率為5.5%，而16歲至24歲人口的失業率則高達17.9%。

中國青年面臨高失業率難題。（VCG）

失業的年輕人都難以養活自己，更別提再養寵物，即使有工作的人，也對前景不甚樂觀，不知能否為寵物貓狗的十幾年壽命負責。

而哪怕年輕人對自己的經濟能力有信心，疫情中寵物的生命安全保障也成為了他們的心頭大患。從疫情發生至今，在消殺過程中打殺寵物的事件在中國屢見不鮮，即使多次登上新聞引發社會關注後，還是遏制不住打殺寵物的行為。

事實上，就在紙盒狗走紅幾天前的10月27日，福建莆田一隻一歲多的寵物邊境牧羊犬，在主人因為冠病密接集中隔離後，被上門消殺的「大白」勒死在了麻袋裡。

人們不知道疫情防控還要持續多久，他們更不知道，假如有一天自己不幸密接甚至感染，自己的寵物是否會被「無害化處理」。因為擔心無法保住寵物的生命，他們寧願選擇沒有生命的寵物。

有一位中國網民的感慨，道出了多數年輕人的心聲，在微博上獲得了兩萬多的點贊，好幾千的轉發：「紙板狗很安全，不用帶口罩，不會被拖出去打死，沒有了可以再做一個新的。」

「紙板狗是真正的平替，對人好，對狗好，平替的生活裡只有平替的狗才是安全的。」

疫情帶來的精神壓力

無生命物體比真實生命的陪伴更能帶來安全感，寧可用紙盒狗平替，也要尋一個寵物安撫內心，可見疫情帶來的精神壓力，已讓許多中國年輕人不得不用力所能及的方式尋求心靈慰藉，哪怕只是一時片刻。

這並不是危言聳聽，今年3月，世界衛生組織就發文稱，資料顯示冠病疫情使全球焦慮和抑鬱患病率增加25%，其中年輕人和婦女所受影響最嚴重，呼籲各國重視疫情中民眾的精神健康問題。

在仍秉持嚴格的「動態清零」政策、不時就會施行封控的中國，伴隨管控措施出現在網路上的發洩和求助貼，無一不展現著疫情給中國民眾帶來的巨大壓力。

當下對「動態清零」有意見，多是對極端防疫措施提有意見，而不是希望放棄動態清零。（Getty Images）

如果防疫亂象下的困苦民生還不夠明顯，那麼內蒙古呼和浩特女子墜樓身亡事件所敲響的警鐘，肯定夠響亮了。

從上午10時出現情緒崩潰到下午5時許墜下12樓，我們難以想像本就患有焦慮障礙的死者，內心經歷了何等的天人交戰，才做出了如此令人惋惜的選擇；我們也難以想像，被單元門外防疫隔離圍擋阻攔、無法第一時間到達墜樓母親身旁的女兒，承受了多麼大的精神壓力和折磨。

而不論官方事後如何反思、問責，這起人禍給社會帶來的創傷，恐怕也一時難以治癒。

重慶市協和心理顧問事務所所長譚剛強接受《聯合早報》採訪時評估，中國各地三年來反復封控疊加防疫亂象屢次重犯，「對一般民眾的心理摧毀很大」，導致更多人出現焦慮情緒和偏激反應，包括反社會及自毀行為。他也警告，如果防疫亂象不能很快遏制，勢必加劇社會混亂，「（官方）必須儘快正視群眾的呼聲」。

和不受疫情影響的紙盒狗不同，人有精神需求，也應當被正視，否則類似的次生災害，只怕還會再次上演。

防疫人會需要紙盒狗嗎？

事實上，早在年初中國疫情剛開始反復的時候，網路上就流傳過關於隔離導致精神出現問題的段子：如果你被隔離期間開始和花草樹木聊天，這很正常，無需致電諮詢。只有在那些花草樹木開始回答您問題的情況下，才有必要尋求協助。」

雖然官方闢謠這些短信並非各地精神衛生中心發送，而是網民編造，但這還是讓很多人擔憂封控隔離下民眾的精神狀態：能編出這樣的段子，很難說沒有過這樣的想法。

再回過頭看看把紙盒狗當作活物飼養的年輕人，似乎也到了「花草樹木開始回話」的階段。幸運的是，他們找到了紙盒狗做為安慰劑，短暫地治癒了一下自己的精神；不幸的是，這份自欺欺人必然無法長久，也無法真正安撫他們的內心。這看似幼稚的潮流，又何嘗不是他們在無聲地抗議和求助呢？

人們需要紙盒狗，好在疫情中苦中作樂、聊以慰藉；但人們不能只有紙盒狗，他們需要真正鮮活、不「平替」的人生。

也有網民感歎，或許苦難本可以不存在，那便也不必在苦難中擠出快樂了。