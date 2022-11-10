「去台灣化」的關鍵不在台積電

全球供應鏈會否朝向「去台灣化」發展，近月逐漸在台灣輿論界發酵，儘管民進黨官方極力澄清，但民間憂慮不止。悲觀者認為，台海已成為中美強權博弈焦點，台海爆發衝突的可能性與日俱增，全球各產業為因應可能出現的斷鏈風險，勢必採取避免由台灣供貨來料或要求台廠分散供應的作為，以台積電（TSMC）為首的台灣半導體產業衝擊無限，台積電恐步上日本東芝（Toshiba）後塵，結果是台灣遭殃。



事實上，全球供應鏈層面的「去台化」討論一點都不新，不過是復刻全球地緣政治面向「棄台論」的產業翻版，反映的依舊是台灣焦慮優勢地位失去的不自信心理——從傳統的第一島鏈軍事地位不再受到重視，到成為中美政治交易犧牲品，再到如今半導體供應鏈相對優勢的「被轉移」，台灣正由於單邊押注華府，才會落得零和恐懼。

2022年10月10日上午蔡英文發表雙十演說，席間向國際社會強調，半導體製造聚集在台灣，「不會是風險，而是全球半導體佈局的關鍵之鑰」。（台灣總統府）

綜觀台灣內部這一波「去台化」的先聲，多起自於美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）數度言稱美國過度依賴台積電，想到有9成尖端晶片購自台灣，影響美國國安。晚近加乘台灣輿論不安心理的事件，則是台積電近日證實12月中旬將邀客戶、供應商、學界和政府代表在內的嘉賓，一同慶祝「首批機台設備到亞利桑那州晶圓廠」（First tool-in），消息指稱台機電董事長劉德音將親自率團前往美國參與儀式，且美國總統拜登（Joe Biden）將受邀出席。

根據官方說法，台積電亞利桑那州5奈米廠將於2024年營運量產，第一期月產能為二萬片，共有4,000名台積電員工和合作夥伴參加，總投資額估計達120億美元，該廠將具備美國最先進的晶片製造技術。

回顧在中美地緣政治的壓迫下，台積電大動作赴美設廠決定，曾經被台灣視為深化台美關係的交易，但隨著全球憂慮受台海安全問題導致斷鏈風險意識的提昇，以及美國自省國安、自我強化的動機，在台被譽為「護國神山」的台積電會否成為是下一個東芝，業已成為台灣新起的「國安問題」。台灣內部多有研判，哪怕台積電未來不見得會走上與東芝同樣的路，但確實可能承受同「東芝經驗」類似的壓力。

美國2022年10月將31家中國企業或實體納入「未經核實清單」，包含中國晶片大廠長江存儲，這很可能是被列入貿易黑名單的前奏。台灣經濟部長評估此舉對台灣及其晶片行業的影響微乎其微。圖為瑞薩電子位於中國工廠內的半導體生產線。（AP）

然而，這類應「日本經驗」在前、輔以美國強勢吸引下的「去台積電」等同「去台灣化」的思考，實際上搞錯了對價關係。就現實而言，台積電在今日全球情勢與美國自利至上的考量下，依舊會保有自身具產業與技術領導的競爭力，不可能有所折損，台積電依舊將是台積電，不會淪為東芝走向夕陽。問題在於台灣逕直將「台積電的生存等同於台灣生存」的思維根深蒂固，方有當美國相當依賴台積電的時候，懷疑起美國政府究竟是會把台積電當成「半導體四方聯盟」（Chip4）的同圈層善待，還是終究要讓台積電的晶圓製造離開台灣的兩難。

美國國會議員昔日在國會前砸毀日本東芝的收音機，象徵著1980年代的美日半導體戰爭打響，結局以日本的半導體產業被拆分作收。（維基百科公有領域）

正所謂「千金之子，坐不垂堂」，就台積電企業本位思考莫過於此，一如「家中積累千金的富人，坐臥不靠近堂屋屋簷處，就怕被屋瓦掉下來砸著」，對照「去台化」說法繪聲繪影，實則台積電正襟危坐，唯台灣獨意淫之。台灣此回興起「全球供應鏈去台灣化」的討論，基本是延續美國對台政策的「去台灣化」而下，民進黨政府近年｢親美反中」的一面倒戰略，已讓台灣只能完全扈從於美國，以致美國要如何打台灣牌全憑意志，台灣毫無與聞和迴旋餘地，於焉不自信起美國若將台灣最大金雞母的台積電帶離，台灣經濟安全和台灣産業發展將遭受重擊的一系列被動焦慮。

是以，儘管台灣經濟部長王美花已多次對內消毒，堅稱「沒有去台化的議題」，但也坦言「應避免去台化現象發生，讓全球看到台灣的重要性」，此表述即清楚表露台灣官方縱使評估「去台化」短期實現不易，卻依舊僅以「矽盾」自持的心態，將「台積電在等同台灣在」視為真理，毫無台積電他日改披嫁衣，成為實質「美積電」又當如何的憂患準備，這才是台灣無能回應「去台化」預言最大的問題。