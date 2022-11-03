統戰部人事高配　反獨促統背後的北京對台佈局

隨著中共二十大塵埃落定，新時代新征程眉目日清，種種涉台安排與各方預判沓至紛來。在新一屆中共最高領導層滿佈知台及制台者的認識下，台灣朝野多聚焦北京武嚇台海的未來，視安全為無可避免、第一要務的排擠下，有關北京對台統戰將如何在二十大後開啟新局的討論，相對受到冷落。



毫無疑問，作為毛澤東口中「三大法寶」的統一戰線，是中國共產黨自立黨建國以來，每每能戰勝敵人、渡過挑戰的法門利器。用白話來說，統戰工作的目標就是「擴大朋友圈」，遇到矛盾糾結時，「勸和不勸離」，舉凡民族、宗教等事務皆屬統戰，對外僑務、港澳事務亦屬之，對台工作則當然更是中共統戰工作的重要一環。

習近平開啟第三任期，「統一台灣」將成其繼反腐、脱貧之後的新主軸？（新華社）

統戰部長入局

常態下，北京對台政策從來因應兩岸新形勢做出人事與政策調整，諸如近三任國台辦主任從王毅、張志軍，到現任的劉結一，都明顯具備外交背景，外交系統轉任國台辦主任的仕途路徑，漸漸成為外界對國台辦人事的既成印象與整理。再根據《香港01》獨家人事調查，自習近平主政的2012年起，地方省級台辦主任一職，隨著時序與兩岸關係局勢，由原本的地方官僚轉任省級台辦主任的路徑，漸進轉為統戰系統分管涉台的趨向，統戰部門涉入力道明顯較過往吃重。

爾今，依據中共二十大最新人事安排，新任中共中央政治局委員、中央書記處書記石泰峰，確定接掌中共統戰部部長一職，寫下過去45年來第3位中央政治局委員兼任統戰部長紀錄。相對上一屆統戰部部長非政治局成員，且在中央書記處書記排名最末，石泰峰這次不只擠進中央政治局，且在中央書記處書記中排名第二，僅次於蔡奇，位階明顯獲得提升，新起的人事安排可見二十大後，中共施政必然從加大統戰力度的方向而去，相應的對台政策與工作自然一脈相承不可免之。

中共十八大之後開始進入仕途快車道的石泰峰，上升仕途強勁。（江蘇政府網）

「愛國者」與「台獨份子」二分？

綜觀中共二十大政治報告涉台部分，一般總結北京未來五年在「反獨」的基調之上，將全面完善對台「促統」的功業。台灣內部也就報告中「堅定支持島內愛國統一力量」，以及「堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭」等字句，假定北京新階段的對台工作，將持續對台進行文攻武嚇、製造外部軍事威脅，以此分化台灣人民，並且試圖把台灣人民分為「愛國者」與受到外國勢力干涉的「台獨分子」，逼迫台灣人在「愛國者」與「台獨」做選擇，致成台灣民意分裂。

然而，台灣內部純就「愛國者」與「台獨份子」二元劃分的判斷，對應中共過往曾經「聯左、拉中、打右」的統戰手法，台灣內部反中勢力單單將北京語境下的「愛國者」視作「破台者」的思維，顯然過於簡單天真——從中共統戰要領出發，其在台灣內部實施促進統一的統戰策略，必然是聯合北京眼中的「愛國統一力量」、拉攏主張「維持現狀」者，並同步打擊「反對統一」者。當是三方齊下，各自歸屬，非限於拉攏在台統派而為之。

中共二十大22日閉幕，通過《中國共產黨章程（修正案）》的決議，「堅決反對和遏制『台獨』」寫入黨章。（資料圖片）

如何定義「維持現狀」者統戰屬性？

綜整台灣官學與媒體輿論評析二十大後的北京對台統戰攻略，見識上幾乎不離收買傳統媒體、運用新媒體、組織群眾、建立代理人系統等方式，宣揚反獨促統，以達打擊民進黨政府管治威信、分化台灣社會團結。

整體而言，上述觀點係針對「硬統戰」的防禦而來。這般意識基本承襲台灣既有政黨政治結構，粗暴化約綠營與非綠支持者的「愛台性」，也慣性將泛藍政黨、藍營支持者、統派支持者輕易冠上紅帽，成就其北京意象之中的「愛國者」身份。如此做法確實相當程度有利民進黨進行政治動員，在台灣內部區分敵我關係，卻也忽略了政黨認同與統獨認同兩類別群體間，光譜分佈直接重疊所將出現的偏誤：在「愛國者」與「台獨份子」二極劃分下，依台灣政黨輕易操作政治動員、炒作內部敵我矛盾的舊規，渠等又該如何定義長年主張「維持現狀」者的統戰屬性？

大陸海峽衛視《今日海峽》欄目2018年曾製作13張台獨分子撲克牌，根據台獨分子的危害程度，依序為李登輝、蔡英文、賴清德、陳水扁、辜寬敏、史明、蘇貞昌等人。（微博＠海峽衛視）

長年以降，北京對台軟手如出台各式融台政策、吸引台商、台青赴陸發展、給予政策優惠，其力道只會更加深化，致成效果也不可逆轉，這些相對台灣在望的「硬統戰」，實則更能吸引經濟務實的台灣群體嚮往之。其中「維持現狀」者之所以維持現狀為先，即在於去意識形態固化，追求非戰、尋求穩定發展、安定生活，當視為一類經濟務實，與其鎮日接收台灣獨派對內恐嚇北京將如何對台建構多方位買辦系統，北京從容對台施展融台政策、惠予經濟實利，無疑踏實至個人。

如今二十大落幕，伴隨知台、制台者湧匯，又統戰部門地位顯著提昇，展望中共未來五年對台統戰形式，在反獨促統定向上，加大融台效率、進一步拉攏在台主張「維持現狀」者的行動必然可期。