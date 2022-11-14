優化防疫20條+救市16條　星媒：料加速中國樓市觸底反彈

廣州中原地產專案部總經理黃韜接受《聯合早報》採訪時說，「防疫20條」疊加「救市16條」，對樓市是雙重利好消息。不過，由於政策落地還需要一段時間，整體樓市最早要到明年才會明顯回彈。



中國金融監管部門出臺16條重磅措施，從房地產企業融資、保交樓、個人貸款等多個層面提振疲弱的樓市。分析看好新一輪救市政策加速樓市觸底反彈，預計本周房地產股將大幅拉升。

深圳房地產市場傳出已有房子熱賣。（新華社）

中國互聯網星期天（11月13日）流傳一份《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，多家媒體也引述消息人士證實檔真實性。根據網傳圖片，這份11月11日發佈的檔，落款為中國央行和銀保監會。

《通知》要求穩定房地產開發貸款投放，對國有和民營房企一視同仁，並鼓勵金融機構和房企自主協商延長還本付息。對於未來半年內到期的房企開放貸款、信託貸款等存量融資，可允許超出原規定展期一年。

房地產研究機構中指研究院分析認為，上述措施將有效緩解房企償還債務壓力和房企現金流緊張，特別是對於未出險的民營房企是極大支持。

針對下半年爆發的「爛尾樓斷供潮」，《通知》也給出應對措施，包括支持國家開發銀行、農業發展銀行發放「保交樓」專項借款，用於支援已售逾期難交付住宅項目加快建設交付，並鼓勵金融機構提供新增配套融資支持。

圖為昆明一爛尾樓，樓還未建城但沒地方住的屋主選擇住進爛尾樓。(視覺中國)

在需求端方面，監管層支持各地因城施策，合理確定當地個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限。對於因疫情住院治療或失去收入來源的個人，鼓勵自主協商延期還本付息，並保護延期貸款的個人征信權益。

專家：最清晰和全面房地產金融制度路線

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這16條措施是對新一輪房地產金融工作的系統總結和定調，也是中共二十大以來最清晰和全面的房地產金融制度路線，對當前樓市將產生「積極且重要」的影響。

剛過去的「金九銀十」傳統樓市旺季，中國樓市依然買氣冷清。中指研究院11月1日發佈的資料顯示，全國100個城市新房價格連續四個月環比下跌，二手房價格連續六個月下跌。中國媒體梳理發現，30家披露第三季度報告的房企中，超六成淨利潤下滑，近一半房企為淨虧損狀態。

不過，房地產股上周接連迎來兩輪大漲。先是中國銀行間市場交易商協會週二（8日）出臺新政策，明確支援民營房地產企業通過發債融資；中國官方週五（11日）又宣佈大幅放寬防疫政策，進一步提振市場信心。

中國日前發布優化防疫20條。（新華社）

廣州中原地產專案部總經理黃韜接受《聯合早報》採訪時指出，「防疫20條」疊加「救市16條」，對樓市是雙重利好消息，預計本周房地產股將再度拉升。不過，由於政策落地還需要一段時間，整體樓市最早要到明年才會明顯回彈。

黃韜說，今年來樓市疲弱的根本原因，是整體經濟低迷導致居民購買力下降。「政策放鬆有助於緩解房企資金流危機，但要提振買氣，還要等到經濟回暖、民眾收入增加。因此，短期內別說是房價，就連成交量都不會馬上反彈，預計要過三個月甚至半年才會有成效。」

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為上海特派員陳婧

