央行「救地產16條」：支援房企發債，鼓勵銀行與個人協商延還房貸

11月11日，央行和銀保監會聯合發佈254號文《關於做好當前金融支援房地產市場平穩健康發展工作的通知》通知中有16條金融措施，從供需兩端支持房地產市場。被稱為是「救市16條」，盼新措施能支持內地房地產市場健康平穩發展。



通知提到，受疫情而停業或隔離的個人，金融機構可以跟購房人協商延期還貸，通知指出，支持優質房地產企發債。



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通知指出，對於因疫情住院治療或隔離，或因疫情停業失業而失去收入來源的個人，以及因購房合同發生改變或解除的個人住房貸款，金融機構可按市場化、法治化原則與購房人自主開展協商，進行延期展期等調整。

通知要求，有關主管部門要保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓金融服務」，並積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策和加大住房租賃金融支持力度等部署工作。

7月內防爆發爛尾樓業主斷供風波。(VCG)

內房7月開始爆發爛尾樓業主斷供引發震盪，隨後多個地方政府介入當地爛尾樓工程，採取的形式包括引入國資、幫扶指導建設、加強監管預售資金、督察工程進度以及為企業紓困等。

國務院辦公廳10月發布「放管服」改革分工方案，指出要認真做好保交樓、防爛尾、穩預期相關工作，用好保交樓專項借款，壓實項目實施主體責任，防範發生風險，保持房地產市場平穩健康發展，引發關注。

中國青島大學教授、金融財富管理學院院長易憲容曾指出，對於新房期房市場的信心，如何恢復，何時恢復，完全取決於「保交樓」的處理程序及結果。

此外，《21世紀經濟報導》亦指出，通知有13個重點值得關注。第一是強調穩定房地產開發貸款，「對國有、民營房企一視同仁」；第二是支持各地因城施策實施好差別化住房信貸政策；第三是支援開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期；第四則是支援優質房企發債，推動專業信用增進機構為短期困難房企提供增信支援。

人行指出要收緊高槓桿內房的融資監管，整個板塊今日普遍下挫。（中新社）

通知第五個重點提到保持信託等資管產品融資穩定，鼓勵信託等支持房地產併購等合理融資需求；第六，支持開發性政策性銀行提供「保交樓」專項借款；第七，鼓勵金融機構尤其是項目按揭貸主融資商業行提供配套「保交樓」融資支援。

第八是鼓勵商業行穩妥有序開展項目並購貸款業務，支持優質房企兼併收購受困房企專案；第九積極探索市場化支援方式依法依規化解受困房企風險，第十是鼓勵金融機構與購房人等相關方依法自主協商個人住房貸款延期還本付息。

第十一點則是延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排；第十二點則是，優化住房租賃信貸服務，引導金融機構對合規租賃企業提供信貸支援；第十三點則是拓寬住房租賃市場多元化融資管道，支援住房租賃企業發行直接融資產品。