從平視升至俯視的畫面赤裸裸公開，不全然是好事，可能引發各種解讀，也可能帶來愛國主義上頭的負面效應。



中國官方常說大小國家一律平等，但有西方學者形容習杜對話類似於「一個大國對一個不那麼大的國家說話」。

在印尼峇厘島舉行的二十國集團（G20）峰會上，中國國家主席習近平近三年後高調重返國際政治舞台，不僅與美國總統拜登歷史性會面，還與多國領導人旋風式會晤，就俄烏戰爭所持立場也向中間靠攏，擺脫尷尬的外交處境。

不料，在16日峰會閉幕招待會上與加拿大總理杜魯多私下對話的一幕，被加國隨行記者拍下放上網，給中國原本歡樂的外交派對添雜音。

53秒視頻勝千言萬語，讓人難得一窺中國領導人展露真性情的一面。

從肢體語言和用詞判斷，習近平對他與杜魯多之前的非正式談話經媒體曝光不滿。先是以家長式訓誡口吻稱「不合適」，接著以略帶立規矩意涵的用語指點該怎麼做，「否則結果就不好說了」。最後打斷中文口譯，擺擺手連講兩次「創造條件」，主動握手後，別過身走開。

習近平全程用不加修飾的話語，讓人看到中國領導人罕見的一面。雖然中國外交部否認習近平有批評或指責任何人之意，但熟悉中文語境的人會明白，「創造條件」等同於排除未來正式會談的可能，前提是對方先修正並創造有利條件，中方掌控主動權。

習近平全程面帶笑容，仍藏不住慍色。他走出鏡頭時，香港媒體朋友確認聽到三字評語：「很天真。」跟中共原總書記江澤民若干年前訓斥香港媒體的英語版，「太簡單、有時很天真」相似。

通過民主程序選出來的西方國家領導人，在中共眼中顯然是天真，更何況是看上去比實際年齡50歲更小的杜魯多。對於中方不滿領導人非正式談話內容「洩露」給媒體，杜魯多堅持加拿大「相信自由、公開和坦率的對話」，還稱會繼續尋求建設性合作，即便在某些事情上存有分歧。

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杜魯多以西方話語體系常見的「自由、公開和坦率」回應中國式「不合適」，雖說守住立場，聽來卻有幾分天真。對比政府管制媒體，信息也無須透明，雙方雞同鴨講，難有交集。

習杜對話也被視為中國外交思維的一次曝光。中國官方常說大小國家一律平等，但有西方學者形容習杜對話類似於「一個大國對一個不那麼大的國家說話」。一位跑兩岸新聞的台灣同行說，習杜對話進一步確認，「大陸只忌諱美俄兩大國領導人」。

所謂「洩露」的討論內容，應是指習杜15日在峰會間隙進行的約10分鐘交談。媒體事後報道，杜魯多向習近平提起，他對中國干預加拿大選舉表達擔憂，兩人還談及俄烏戰爭、朝鮮半島以及氣候變遷等。

自孟晚舟事件和兩個加拿大人在中國被捕的「人質外交」風波後，杜魯多政府近日又面對中國干預選舉的壓力。加國政府依照慣例，向媒體通報領導人非正式談話內容，想必也是為向國內反華聲浪交代。但這個做法是否有違外交禮節？

外交圈朋友稱，兩國外交渠道的非正式溝通一般不公佈，可一旦缺乏互信，特別是一方試圖施壓，另一方可能會先透過媒體發話，以免被對方扭曲或操作輿論空間。關鍵是，中加之間還剩下多少信任？

中國領導人化身「外交教師爺」，給加拿大總理上一課，其他西方國家領導人不知作何感想？好些歐洲國家、澳洲在G20峰會上都與習近平會面，雙方關係有改善跡象。它們接著會為龐大市場的經貿利益讓步，還是繼續靠攏美國？

G20的這段意外插曲在西方社交媒體平台瘋傳，中國網絡卻全面屏蔽，連外交部官網也不見文字記錄。按理說，中國不只平視加拿大，甚至略帶俯視了，大部分網民應感解氣。或許，涉領導人的視頻須層層把關才准發佈。又或者，從平視升至俯視的畫面赤裸裸公開，不全然是好事，它可能引發各種解讀，也可能帶來愛國主義上頭的負面效應。

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

