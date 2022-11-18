不戴口罩、教訓杜魯多　習近平二十大後首次外訪釋放的信號

二十大結束後，中國展開一系列對外交往活動。繼三場主場外交之後，習近平14日離京抵達印尼旅遊勝地峇釐島參加二十國集團（G20）峰會，會前與美國總統拜登首次面對面會晤，峰會期間亦密集會見了各國領導人，包括法國總統馬克龍、澳洲總理阿爾巴尼斯、韓國總統尹錫悦。G20結束後，習近平抵達泰國曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會，目前已與日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍會晤。

以上所有活動，包括習近平出席G20峰會期間晚宴等，新聞聯播以及中國主流媒體都進行了密集報道，且整個過程中，習近平均未戴口罩。這明顯不同於其9月份出訪烏茲別克斯坦，彼時習近平全程佩戴口罩，且避免握手和出席大型晚宴。

中國國家主席習近平和夫人彭麗媛2022年11月17日乘專機抵達泰國曼谷機場。（AP）

在習近平出訪前夕，中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組對外發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，該通知被簡稱為「20條措施」，是中國自疫情爆發以來最為引人關注的防疫政策調整，也是政治局常委會做出的決定。當「20條措施」與「習近平外訪不戴口罩」幾乎同時發生，人們有足夠理由相信，中國維持了近三年的嚴格疫情防控政策真的要變了。

基於此，外界也開始對於中國經濟寄予厚望。據彭博社報道，高盛集團經濟學家17日發表報告預計中國經濟明年將加速增長，全年呈現先抑後揚態勢。根據該報告所做的數據推測，假設中國明年4月開始重新開放，那麼6月至9月期間，摺合成年率的按月增速預計將從第二季度的2%上升至10%。這將有助於2023年全年經濟增速達到4.5%，高於今年預期的3%。重新開放的「順」風預計會持續到2024年上半年，預測2024年GDP增速將升至5.3%。

放寬防疫政策的信號之外，習近平二十大後的首次外訪也向國際社會傳遞了明確的信號，那就是：中國不僅不會如外界擔憂的那樣與世界脱鈎，反倒會加速融入世界，並扮演更加積極的角色。且如習近平與拜登會晤時所言，「中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性」，二十大報告中也言明瞭若干「堅持」與「反對」，所以不管是與拜登的會晤，還是習近平對於台海危機、俄烏戰爭的表態，以及與韓國、日本等國領導人的會晤，都是20大報告所確立的中國對外政策的具體展開，因為習近平很清楚，「複雜問題沒有簡單解決辦法」，存在結構性矛盾的中美關係如此，台海問題、俄烏戰爭亦如此。

2022年11月16日，中國國家主席習近平身在印尼峇裏島，出席G20峰會其中一場會議。（AP）

意外的插曲發生在主會場之外。16日，習近平與加拿大總理杜魯多的一段非正式場合的對話，成為輿論關注的焦點。視頻中，習近平雖然面帶笑容，但話語卻鋒利無比，針對杜魯多將兩人私下討論內容泄露給媒體，習近平直言「不合適啊」，並一邊搖頭一邊說，「而且我們也不是那樣進行（對話）的，對嗎？如果有誠心，咱們就用互相尊重的態度來進行談話，否則這個結果就不好說了。」

被「教訓」的杜魯多回應道，「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，這也是我們將繼續進行的。我們將繼續尋求建設性的合作，但也會有我們意見不同的地方。」視頻顯示，杜魯多說話的時候，習近平目光遊移，最後重複了兩次「創造條件」並與杜魯多握手後，面帶笑容轉身離開。

對於這一意外插曲，中國外交部發言人毛寧在17日的例行記者會上表示，中國從未乾預過他國內政，並稱中加關係近年來面對困難，責任不在中方。此外，毛寧還呼應了習近平重複了兩次的「創造條件」——「中方願在平等的基礎上坦誠交流，希望加拿大采取行動，為改善中加關係創造條件。」

各方輿論在圍觀這一意外插曲時，不免疑惑：習近平對於他教訓杜魯多的視頻被公之於眾是否有預期？畢竟此一插曲的起因，也是因為習近平認為杜魯多不該將兩人私下會談內容泄露給媒體。可以推斷，當兩人私下會談內容都可以泄露出去，更何況兩人在公開場合的交鋒，習近平對於這一意外插曲成為公共事件有充分預期，之所以仍直言不諱，在於該插曲不僅對中國對外展示己方的立場、原則與底線，有很大推動作用，而且也是習近平在國際場合塑造大國領導人形象的加分項。從事後的效果來看，也的確如此。

時下，牽一髮動全身的中國防疫政策調整周期會持續多久還是未知數，中國經濟會否如外界預期的那般在放鬆管控後實現加速增長也存有很大不確定性，不過對國際社會而言，透過習近平二十大後首次外訪所展示的姿態，將不得不接受一個現實，那就是面對崛起的中國，必須學會與習近平這樣的政治強人打交道。