江澤民逝世｜外媒評價：幾乎改革所有經濟領域　個性張揚有表現欲

前國家主席、中共前總書記江澤民於昨日（11月30日）中午在上海逝世，終年96歲。國際主要媒體紛紛第一時間報道江澤民的死訊，不少報道提到他在任時的市場改革使中國經濟崛起，成為全球經濟大國，又提到他在六四事件後改善與美國的關係。



江澤民遺像。（新華社）

英國廣播公司（BBC）的報道指，江澤民及朱鎔基領導國家期間，「中國經濟幾乎所有領域都推行改革——改革國企、放鬆匯率管制、放開房地產市場、實施分稅制、加入世貿組織。中國整體上往市場經濟的方向邁了一大步，也由此開啟了中國歷史上發展速度最高的二十年」。

在外交方面，BBC的報道又指，江澤民在位期間試圖提升中國在國際上的形象，在任期間多次訪問美國，促使中國加入世界貿易組織，深化了中國融入世界經濟的進程。中美關係雖也經歷幾次驚險摩擦，但總能平靜收場。

1994年中共十四次黨代會正式宣布確立社會主義市場經濟體制。（央視影片截圖）

美媒《華爾街日報》的報道也指，江澤民「主政期間中國經濟以崛起之勢邁入21世紀」，其報道又指江澤民最為聞名的舉措是接納企業家加入中國共產黨，並加快中國的市場化。

美媒《紐約時報》的報道則稱「江澤民領導了鄧小平時代開啟的資本主義轉型」，又指在「江澤民時期，中國成為一個製造大國，也成為發達國家的一個正在崛起的經濟對手」。

《紐約時報》的報道又稱，「他（江澤民）不像他的幾位前任，他似乎認定，中國若與美國為敵，將不能長久繁榮」，並引用學者評論稱，「他（江澤民）始終優先考慮與美國的關係」。

2002年10月25日，江澤民與美國總統喬治布殊在位於德州的布殊私人牧場共同會見了記者。（中國日報）

個人形象鮮明引關注

除此之外，不少外媒也關注到江澤民鮮明的形象。德媒《德國之聲》的報道引用學者章立凡的評論，指江澤民是一個「比較張揚個性，有表現欲」的領導人。章立凡說：「他的英語也很好，還能背《葛底斯堡演說》，又善於彈奏樂器，時不時還唱首歌。他不斷的用各種方式來表現他的才藝」。

江澤民到柬埔寨進行國事訪問時彈奏該國傳統樂器。（路透社）

BBC的報道也指，「雖然每位中國領袖都有自己的風格，但江澤民絕對是其中獨特的一人」。報道形容「他個性十足，掌握英語、俄語等多門語言，樂於炫耀自己的音樂造詣，也不介意偶爾袒露『真性情』。他曾在訪問美國時自信唱起京劇、彈奏吉他，與知名美國記者用英文『談笑風生』，也曾勃然面斥香港記者『太天真』」。