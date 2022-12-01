江澤民逝世｜外媒評價：幾乎改革所有經濟領域 個性張揚有表現欲
前國家主席、中共前總書記江澤民於昨日（11月30日）中午在上海逝世，終年96歲。國際主要媒體紛紛第一時間報道江澤民的死訊，不少報道提到他在任時的市場改革使中國經濟崛起，成為全球經濟大國，又提到他在六四事件後改善與美國的關係。
英國廣播公司（BBC）的報道指，江澤民及朱鎔基領導國家期間，「中國經濟幾乎所有領域都推行改革——改革國企、放鬆匯率管制、放開房地產市場、實施分稅制、加入世貿組織。中國整體上往市場經濟的方向邁了一大步，也由此開啟了中國歷史上發展速度最高的二十年」。
在外交方面，BBC的報道又指，江澤民在位期間試圖提升中國在國際上的形象，在任期間多次訪問美國，促使中國加入世界貿易組織，深化了中國融入世界經濟的進程。中美關係雖也經歷幾次驚險摩擦，但總能平靜收場。
美媒《華爾街日報》的報道也指，江澤民「主政期間中國經濟以崛起之勢邁入21世紀」，其報道又指江澤民最為聞名的舉措是接納企業家加入中國共產黨，並加快中國的市場化。
美媒《紐約時報》的報道則稱「江澤民領導了鄧小平時代開啟的資本主義轉型」，又指在「江澤民時期，中國成為一個製造大國，也成為發達國家的一個正在崛起的經濟對手」。
《紐約時報》的報道又稱，「他（江澤民）不像他的幾位前任，他似乎認定，中國若與美國為敵，將不能長久繁榮」，並引用學者評論稱，「他（江澤民）始終優先考慮與美國的關係」。
個人形象鮮明引關注
除此之外，不少外媒也關注到江澤民鮮明的形象。德媒《德國之聲》的報道引用學者章立凡的評論，指江澤民是一個「比較張揚個性，有表現欲」的領導人。章立凡說：「他的英語也很好，還能背《葛底斯堡演說》，又善於彈奏樂器，時不時還唱首歌。他不斷的用各種方式來表現他的才藝」。
BBC的報道也指，「雖然每位中國領袖都有自己的風格，但江澤民絕對是其中獨特的一人」。報道形容「他個性十足，掌握英語、俄語等多門語言，樂於炫耀自己的音樂造詣，也不介意偶爾袒露『真性情』。他曾在訪問美國時自信唱起京劇、彈奏吉他，與知名美國記者用英文『談笑風生』，也曾勃然面斥香港記者『太天真』」。