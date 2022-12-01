江澤民逝世︱重溫江就駐南聯盟大使館被炸講話：三提「臥薪嘗膽」

前國家主席、中共前總書記江澤民於昨日（11月30日）中午在上海逝世，終年96歲。江澤民的一生中曾就涉外關係發表過多次重要講話，在其離世後，內媒梳理了江在中共中央政治局常務委員會會議上，關於以美國為首的北約以導彈攻擊中國駐南斯拉夫大使館問題的三次講話的要點。值得一提的是，江在講話中三次講到「臥薪嘗膽」。



江澤民遺像。（新華社）

1999年5月7日，以美國為首的北約對南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）進行轟炸，用導彈襲擊中國駐南斯拉夫大使館，炸死當時正在使館工作的新華社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎、朱穎，同時炸傷數十人，使館館舍嚴重損毀。事件令中美關係陷入緊張。事後，江澤民分別於當年5月8日、9日、11日的中共中央政治局常務委員會會議上就該問題發表講話。

在第一次演講中，江澤民對大使館被炸一事表示很震驚、很憤慨，形容事件非同小可，十分緊急。他表示，自古以來，兩國交戰不斬來使，「一個國家特別是一個非交戰國家的使館遭到轟炸，在全世界有沒有？」襲擊一個主權國家的駐外使館，是對這個國家主權的嚴重侵犯，是公然踐踏外交關係公約和國際關係基本準則的罪惡行徑。

江稱，首先要判斷對方是否有意為之，以及大使館旁邊有沒有別的軍事設施，「他們打的不是一枚，而是多枚導彈，從不同方向打到大使館」。美國和其他北約國家肯定會百般辯解，但不論他們怎麼說，這都是以美國為首的北約悍然發動侵略戰爭導致的惡果。中方要進行全面周密的思考和部署。必須採取嚴正態度，對這種野蠻暴行進行最嚴厲的譴責。必須義正詞嚴地向以美國為首的北約表明：「中國人民是不可侮的！中華民族是不可欺的！」

江又認為，以美國為首的北約襲擊中國駐南聯盟大使館，從國際大背景看，絕不是偶然的，切不可天真。中方堅持伸張國際正義，美國一些人是很不舒服的，他們表面上不露出來，骨子裡對中國恨得要死。中國的記者傳播了反對他們干涉南聯盟內政、揭露他們搞霸權主義和強權政治的正義聲音，大量報導了無辜平民傷亡的事實。美國人說中國發表的是一邊倒的意見，沒發表他們的看法，「你們以武力侵略一個主權國家，有什麼權利指責我們？！」

江進一步指，無論發生什麼事，有一條中國必須始終不渝地堅持，就是要加緊把自己的工作做好，大大增強中國的經濟實力、國防實力、民族凝聚力，國防建設必須進一步抓緊。「我們愛好和平、維護和平，但總要準備有那麼一天人家會搞到我們頭上來，有備才能無患啊！經濟建設是中心，國防建設也要不斷加強。不然，一旦發生戰爭，我們就不能有效保衛經濟建設的成果和祖國的安全。如果沒有當年毛主席、週總理領導我們在非常困難的條件下搞出的原子彈、氫彈和人造衛星，我們不會有今天這樣安全的局面，恐怕早就挨打了。在這個世界上，最後還是要拼實力的。我們要臥薪嘗膽，一定要爭這口氣！」

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在第二次演講中，江澤民肯定了對事件的處理，認為一個抗議以美國為首的北約的暴行的強大政治聲勢正在形成，並提到五點。一是全國各地學生和群眾紛紛抗議野蠻行徑，對犧牲的烈士表示哀悼，義憤填膺，群情激昂。對廣大學生和群眾這種愛國主義的行動，要充分肯定，予以支持。

二是在這樣的時刻要十分注意保持社會穩定，要向學生和群眾講清楚，抗議活動應該依法進行，鬥爭要堅持有理、有利、有節的原則。中國既要表現出全民族同仇敵愾的氣勢和力量，也要向世界表明中華民族泱泱大國的文明形象。並特別要警惕和防止敵對分子、敵對勢力渾水摸魚，製造混亂。

三是鬥爭應該有重點、分主次，火力要集中。要看到北約內部並不是鐵板一塊，在武力干涉南聯盟的問題上也有些不同聲音。中國要善於利用矛盾，區別對待。從整個世界來說，要爭取一切可以爭取的力量，團結一切可以團結的力量，特別是要團結廣大發展中國家，以壯大國際上反對霸權主義和強權政治的力量。

四是鄧小平的告誡，要冷靜觀察、沉著應付。江稱：「經過二十年的改革開放，我們已經有了新的更大的發展。但是，在經濟力量、科技力量、國防力量的對比上，我們同美國和其他西方大國還有很大差距，同時又面臨霸權主義和強權政治的壓力。在這種情況下，我們必須堅持冷靜觀察、沉著應付的方針，以爭取贏得更多時間，抓住一切機會，集中力量加快發展自己。我們的國力大大增強了，在這個世界上我國的安全就有了根本保障。對北約襲擊我國駐南聯盟大使館這件事，我們必須進行嚴肅的政治鬥爭，但仍然要堅持以兩手對兩手的鬥爭策略。同美國的交道還要繼續打。在我國加入世界貿易組織的問題上，對於他們提出的苛刻無理的要求，我們絕不能讓步，要堅決頂回去。維護國家和民族的利益是我們的根本原則。中國再過十年不參加世界貿易組織就活不下去了？不會的，活得可能會更好！不是談了十三年了嗎？再來個十三年，我們也照樣發展下去！我看要有這個決心。有了這個決心，氣就壯了。一句話，我們決不做軟骨頭。即使晚加入一點，也絲毫不會影響我們實行改革開放的政策，對我們的外貿也不會有什麼大的影響。我們依法保護在華進行正常工作的外國人，歡迎一切來華的投資經商者。我們提倡弘揚愛國主義，同時也要教育和引導群眾警惕有些居心不良的人藉機煽動排外情緒。我們要繼續執行對外開放的基本國策。在國際上爭取團結的人越多越好，以利共同反對霸權主義和強權政治，共同致力於促進世界和平與發展的事業。」

最後是各級領導要堅守崗位，切實承擔起維護社會穩定的責任。大家都要化義憤為力量，促進學習和工作。全國各個行業各個領域的同志都要進一步做好本職工作。「只有堅持埋頭苦幹、臥薪嘗膽，把我國的經濟實力搞上去，把我們的國防實力搞上去，大大增強我們的民族凝聚力，我們才能永遠立於不敗之地。」

而在第三次演講中，江澤民表示使館事件是國際關係中一場十分複雜的鬥爭，不能想像這場鬥爭在一個短時期內就可以全部解決，「美國人肯定還會繼續百般狡辯，耍手腕。這一點我們要清醒。我們要立場堅定，必須要求以美國為首的北約承擔全部責任，首先要滿足我們已經提出的四點嚴正要求。同時，要繼續堅持保留採取進一步行動的權利。要根據美國的態度和整個事態的發展，進行有理、有利、有節的鬥爭」。

江稱，這次全國人民同仇敵愾的抗議行動，再一次向世人表明，中國人民是團結禦侮的，是不可戰勝的。「歷史經驗告訴我們，群眾充分發動起來以後，必須加強領導和引導工作。鄧小平同志說過，不論發生了什麼事情，只要不是大規模的外敵入侵，我們都要緊緊扭住經濟建設這個中心不放。全黨全國上下都要埋頭苦幹、臥薪嘗膽，一定要把我國的社會生產力、綜合國力、國際競爭力搞上去，這是我們的根本任務。我們國家發展了、昌盛了、強大了，就能在國際鬥爭中贏得更大主動權，就能立於不敗之地。」

最後他提到穩定是壓倒一切的，繼續保持穩定的局面要堅定不移。「國際敵對勢力就是巴不得我們亂，好在亂中實現他們西化、分化中國的政治圖謀。要使幹部群眾都懂得，中國絕對不能亂。如果亂了，已經取得的改革和建設成果保不住，宏偉的目標也會成為泡影，那就會造成自己毀了自己的歷史悲劇和民族災難。要按照中央既定的各種重大部署，動員和依靠廣大干部群眾自覺維護安定團結的大好局面。講穩定，這是最大的大局。」